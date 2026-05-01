Ötmilliós jutalmat kapott a Sopron Basket az MK-győzelemért
A történelmi, 13. elsőségért Sopron önkormányzata rendkívüli, 5 millió forintos jutalomban részesítette a Sopron Basketet – számolt be róla női kosárlabdacsapat hivatalos közösségi oldalán.
Mint ismert, áprilisban a Sopron 85–64-re győzte le a Szekszárdot a Magyar Kupa döntőjében. A diadal után Sopron önkormányzata rendkívüli, 5 millió forintos jutalomban részesítette az egyesületet.
A soproniak sikeréhez Csiszár Szabolcs alpolgármester is gratulált a közösségi oldalán, ahogyan a kerekesszékes férfi kosárlabdacsapat bajnoki címéhez is: „A közgyűlésen gratuláltunk a Sopron Basket kupagyőzelméhez és a Soproni Tigrisek Kosárlabda kerekesszékes férfi kosárlabdacsapat bajnoki címéhez. Ezek a sikerek nemcsak a klubok dicsőségét hirdetik, hanem városunk számára is elismerést hoznak” – írta.
2026.04.14. 11:04
