Ötmilliós jutalmat kapott a Sopron Basket az MK-győzelemért

A soproniak sikeréhez Csiszár Szabolcs alpolgármester is gratulált a közösségi oldalán, ahogyan a kerekesszékes férfi kosárlabdacsapat bajnoki címéhez is: „A közgyűlésen gratuláltunk a Sopron Basket kupagyőzelméhez és a Soproni Tigrisek Kosárlabda kerekesszékes férfi kosárlabdacsapat bajnoki címéhez. Ezek a sikerek nemcsak a klubok dicsőségét hirdetik, hanem városunk számára is elismerést hoznak” – írta.