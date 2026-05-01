A Dortmund érdeklődik a Real Madrid fiatal támadója iránt – sajtóhír

2026.05.01. 10:49
Gonzalo García (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Gonzalo García Borussia Dortmund
A Bild értesülései szerint a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Borussia Dortmund fontolgatja Gonzalo García szerződtetését, a játékos magas vételára miatt azonban az üzlet jelenleg valószínűtlennek tűnik.

A klubvilágbajnokság gólkirálya, Gonzalo García neve is felmerült a Borussia Dortmundnál abban az esetben, ha a csapat első számú gólfelelőse, Serhou Guirassy a nyáron elhagyná a német klubot.

A Bild értesülései szerint a 22 éves támadó állítólag nyitott a dortmundiak érdeklődésre, és a BVB is hajlandó lenne 30 millió euró körüli összeget fizetni cserébe. Azonban a Real Madrid legalább 60 millió eurót kér saját nevelésű játékosáért, akit áron alul semmiképpen nem szeretnének elengedni – márpedig ez azt mutatja, hogy az álláspontok egyelőre igencsak messze vannak egymástól.

Gonzalo García ebben az idényben 34 mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban, és hat gólt szerzett, sokszor a szélen használják, azonban már többször bizonyította, hogy a legjobb teljesítményre középen képes.

Madridban továbbra is a keret fontos játékosaként tekintenek Gonzalo Garcíára, amit az is jelez, hogy az ugyancsak érdeklődő, meg nem nevezett olasz élcsapat felé is ugyanolyan magas kondíciókat támasztottak, mint a Dortmunddal szemben.

Emiatt Gonzalo García Dortmundba igazolása jelenleg még nem tűnik túlságosan valószínű forgatókönyvnek, a közelgő nyári átigazolási szezonban azonban változhat a helyzet.

 

