Távozott a Seattle Krakentől az NHL történetének első női edzője

„Jessica jelenlegi szerződésének lejárta után kifejezte szándékát, hogy más lehetőségeket is megvizsgál a ligán belül, és mi támogatjuk őt ebben – mondta Jason Botterill, a Seattle vezérigazgatója. – Értékes tagja volt edzői stábunknak, egyedülálló képességet mutatott a játékosokkal való kapcsolatteremtésben és a játékosok tudásának fejlesztésében.”

A 33 éves Campbell játékos-pályafutása során Kanadával ezüstérmet nyert a 2015-ös világbajnokságon. A Seattle a mostani szezonban a hatodik helyen végzett a Csendes-óceáni divízióban, és nem jutott be az NHL rájátszásába.