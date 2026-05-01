Távozott a Seattle Krakentől az NHL történetének első női edzője

2026.05.01. 14:00
Jessica Campbell Seattle Kraken NHL
A kanadai Jessica Campbell távozott a tengerentúli profi jégkorongligában (NHL) szereplő Seattle Kraken edzői gárdájából – adta hírül a klubja.

Távozott a Seattle Krakentől Jessica Campbell, aki segédtréneri minőségben 2024 nyarán csatlakozott a szakmai stábhoz – ő lett az első nő az NHL történetében, aki edzőként dolgozott.

„Jessica jelenlegi szerződésének lejárta után kifejezte szándékát, hogy más lehetőségeket is megvizsgál a ligán belül, és mi támogatjuk őt ebben – mondta Jason Botterill, a Seattle vezérigazgatója. – Értékes tagja volt edzői stábunknak, egyedülálló képességet mutatott a játékosokkal való kapcsolatteremtésben és a játékosok tudásának fejlesztésében.”

A 33 éves Campbell játékos-pályafutása során Kanadával ezüstérmet nyert a 2015-ös világbajnokságon. A Seattle a mostani szezonban a hatodik helyen végzett a Csendes-óceáni divízióban, és nem jutott be az NHL rájátszásába.

