Ha az Újpest bő 10 év után újra legyőzi a Fradit, már vasárnap bajnok lehet az ETO



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 32. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Bár a legutóbbi 3 bajnokijukon kétszer egy-egy góllal a felcsútiak bizonyult jobbnak, összességében 20 élvonalbeli találkozó után mégis a ZTE az eredményesebb a párharcban, hiszen 9-szer győzött 4 döntetlen és 7 Puskás Akadémia-siker mellett.

♦ Az előző 7 találkozójukból egy sem lett döntetlen, legutóbb 2023 szeptemberében a ZTE Arénában ikszeltek (1–1), azóta a győzelmek száma 4–3 Hornyák Zsolt együttese javára. Ebben a bajnokságban mindkétszer az éppen aktuális vendégcsapat nyert 1–0-ra, februárban a Pancho Arénában Skribek Alen gólja döntött.

♦ Zalaegerszegen teljesen kiegyenlített a mérlegük: mindkét csapat 4 diadalt tud felmutatni, a döntetlenek száma 3, a gólkülönbség 14–13 a hazaiak javára. Legutóbb, októberben Lukács Dániel lövésével nyert a Puskás Akadémia. A ZTE gólokban leggazdagabb felcsútiak elleni otthoni sikere 2024 novemberében jött össze, amikor 4–2-re győztek a kék-fehérek. Az akkor duplázó Yohan Croizer azóta már nem az egerszegiek labdarúgója.

♦ A 4. helyen álló ZTE legutóbb 2–1-re alulmaradt Nyíregyházán, így az előző 4 fordulóban felváltva nyert, illetve vesztett. Ha a kupadöntős, és még a dobogóra is esélyes együttes ebben az ütemben folytatja, most egy győzelemnek kellene jönnie.

♦ A 6. pozíciót elfoglaló Puskás Akadémia hármas vereségsorozatának vetett véget legutóbb az Újpest 2–0-s hazai legyőzésével. Markgráf Ákos élete első NB I-es gólját fejelte, Szolnoki Roland pedig 2024 májusa után talált be újra.

♦ Az előző 4 otthoni bajnokiját megnyerte a Zalaegerszeg, ezeken találkozókon mindig legalább 2 gólt szerzett, és a legutóbbi hármon egyet sem kapott. Nuno Campos csapatának 8–4–4-es hazai mérlege a második legjobb a mezőnyben.

♦ A felcsúti csapat az otthoni 18-cal szemben idegenben 24 pontot gyűjtött, 7–3–6-os mérlegével 4. a vendégtabellán. Látogatóként az előző 4 meccséből hármat elvesztett – rendre egygólos különbséggel – és közben csak a Diósgyőrt tudta megverni (2–1).

SZOMBAT

MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Az eddigi 27 élvonalbeli összecsapásuk alapján elsöprő a fővárosiak fölénye: 16 diadal, 7 döntetlen és mindössze 4 vereség.

♦ A párharc legutóbbi 5 meccse az aktuális hazai csapat legalább kétgólos győzelmét hozta, 3-szor az MTK-ét, 2-szer a Nyíregyházáét. Ebben az idényben mindkétszer 6 gól esett az összecsapásukon, februárban kétszeri hátrányból nyert 4–2-re a Szpari.

♦ Amikor az MTK volt a pályaválasztó, az NB I-ben 11 hazai győzelem, 1 döntetlen és 2 szabolcsi siker született, a gólkülönbség 35–6 a kék-fehérek javára. Vendéggyőzelemre ebben a párharcban 1981-ben és 2008-ban volt példa, mind a kétszer 1–2-es eredménnyel. A Szpari a legutóbbi 5 alkalommal csupán egyetlen gólra volt képes a Hungária körúton, tavaly októberben (5–1).

♦ Az előző 4 fordulóban nem talált legyőzőre az MTK (2 diadal, 2 iksz), – igaz, a ZTE kivételével a mezőny második felében tanyázó csapatokkal mérkőzött. Az ETO-é után jelenleg a kék-fehéreké a második leghosszabb veretlenségi sorozat.

♦ Már a 7. tavaszi győzelmét aratta legutóbb a Nyíregyháza a nemzetközi porondon való indulásért küzdő Zalaegerszeg ellen (2–1). Az előző 5 fordulóban felváltva nyert, illetve vesztett, ha a sormintát folytatja, most egy vereségnek kellene következnie. Ha ez jön be, a két együttes helyet cserél a táblázaton.

♦ A közepesnél csak kicsit jobb a fővárosiak otthoni mérlege (7–3–6), házigazdaként a legtöbb gólt szerezték (36), viszont a második legtöbbet is kapták (28). A legutóbbi 2 hazai meccsükön nem vesztettek pontot (3–0 a ZTE, 2–1 a Kisvárda ellen).

♦ A Szpari 5–3–7-es mutatójával 8. a vendégtabellán, a legutóbbi 2 idegenbeli bajnokiját elbukta (0–1 Győrben, 2–7 Újpesten), és előtte Debrecenben sem tudott nyerni (1–1).

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Mindössze 2 meccsük volt az NB I-ben, mindkettőt 1–0-ra a Kisvárda nyerte meg. Októberben Mezőkövesden Jasmin Mesanovic, februárban a szabolcsi kisvárosban tizenegyesből Branimir Cipetic lőtte a mindent eldöntő gólt. Ezúttal Diósgyőr lesz a helyszín.

♦ A másodosztályban a 2017–2018-as és a 2024–2025-ös idényben találkoztak, háromszor is 1–1-re végeztek, 2018 májusában pedig Putnokon 3–1-re nyert a Kazincbarcika.

♦ A két leghosszabb ideje nyeretlen együttes csap össze most ebben a párosításban: a Kazincbarcika sorozata 5 forduló óta tart, ráadásul 4 egymást követő vereség után a múlt héten az MTK elleni 0–0 alkalmával szerzett először újra pontot. A Kisvárda negatív szériája még huzamosabb, hiszen az előző 6 körben képtelen volt nyerni, és közben 4 vereség mellett csupán 2 ikszet hozott össze, igaz, az élmezőnyben tanyázó riválisok ellen (1–1 az FTC-vel, majd 0–0 a DVSC-vel szemben).

♦ A már biztosan utolsó Barcika pályaválasztói eredménysora elég gyatra: 2 győzelem, 2 döntetlen és 12 kudarc, ráadásul egy híján 3-szor annyi gólt kapott, mint amennyit szerzett (11–32). Legutóbb október 3-án, még Mezőkövesden az MTK ellen nyert (3–1), azóta 11 vereség mellett csupán 2 ikszet tudott összehozni.

♦ A Várda 4–3–8-as mérlegével csupán három ellenfelét előzi meg a vendégtabellán, a szerzett góljainak a száma 14, ami a legkevesebb a mezőnyben, és ezzel házon kívül még a mérkőzésenkénti 1.0-es átlagot sem éri el (0.93).

ETO FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A 90. mérkőzésük jön a legfelső osztályban, az örökmérleg erősen a hazaiak felé billen: 45 ETO-siker, 23 iksz, 21 diósgyőri győzelem. A gólátlag elég magas, 3.1/mérkőzés.

♦ Februárban Diósgyőrben úgy végeztek 1–1-re, hogy a 72. percben a győri Vitális Milán tizenegyesét Karlo Sentic kivédte. Mivel előtte 2-szer az ETO nyert, így a zöld-fehérek hármas veretlenségi sorozatban vannak a DVTK-val szemben.

♦ Győrben elsöprő a zöld-fehérek dominanciája: 42-ből 31-szer küldték haza vereséggel a diósgyőrieket, akik 7 döntetlen mellett, csak 5-ször tudtak győzni a Rába partján: 3-szor még az 1970-es években, majd 2005-ben és legutóbb 2024 decemberében, amikor 4–0-s vezetés után nyertek 4–3-ra a vendég piros-fehérek.

♦ Az éllovas ETO legutóbb értékes 1–1-et ért el Debrecenben, így megszakadt a 4 bajnoki mérkőzéses diadalsorozata, de a veretlensége már 6 forduló óta tart. Az előnyéből egy pont megmaradt a második FTC-vel szemben, ami azt jelenti, hogy ha az ETO legyőzi a DVTK-t, a Ferencváros pedig kikap Újpesten, a győriek – 1963 ősz, 1981–1982, 1982–1983 és 2012–2013 után – már az 5. bajnok címüket ünnepelhetik!

♦ A 11. helyezettként már biztosan kieső Diósgyőr a múlt héten új, megbízott edzője, Takács Péter irányításával, megfiatalított gárdával és csupán három külföldivel felállva nyerni tudott Kisvárdán (2–1), ezzel az 5-ös vereségszériájának és a 8 meccses nyeretlenségének is véget vetett.

♦ A győri csapat a mezőnyben a legtöbb győzelemmel (9), 4 döntetlennel, valamint a legkevesebb vereséggel (2) és kapott góllal (9) vezeti a hazai táblázatot. Odahaza legutóbb tavaly november 21-én a ZTE-től kapott ki (0–1), azóta 7-szer nyert, és csak a Loki meg az MTK vitt el tőle egy-egy pontot.

♦ A DVTK 3–3–10-es mutatójával 10. a vendégtabellán, de ebben a bajnokságban házon kívül egyetlen mérkőzést sem tudott lehozni kapott gól nélkül. Legutóbb tavaly március 16-án, a fehérvári bajnokiján fordult elő, hogy nem találtak be a hálójába (0–0).

♦ A győriek csatára, Zseljko Gavrics öt sárga lap miatt nem szerepelhet.

VASÁRNAP

PAKSI FC–DEBRECENI VSC

♦ A párharc során az előző bajnokságban volt először példa arra, hogy a tolnaiak egymás után kétszer le tudták győzni a Lokit, így nem meglepő, hogy az örökmérleg a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 9 paksi siker, 18 döntetlen és 20 DVSC-győzelem.

♦ Februárban a Nagyerdei Stadionban a jelenleg sérült Bárány Donát góljával 1–0-ra a debreceniek kerekedtek felül. és ezzel megtörték a tolnaiak elleni 5 bajnoki meccses nyeretlenségi szériájukat (3 iksz, 2 vereség).

♦ Az atomvárosban abszolút kiegyenlített a mérleg, 12 döntetlen mellett mind a két csapat 6-szor diadalmaskodott. A gólkülönbség 31–30 a Lokinak, amely legutóbb 2022 márciusában, David Babunszki találatával (1–0) tudott idegenben nyerni a zöld-fehérek ellen. Az azóta lejátszott 6 találkozón felváltva jöttek a paksi győzelmek és az ikszek, tavaly októberben Hahn János találatára Adrián Guerrero válaszolt (1–1).

♦ Az 5. helyről a nemzetközi szereplésért hajtó Paks váltakozva nyert, illetve vesztett a legutóbbi 4 fordulóban. Ha a sorminta folytatódik, most egy újabb győzelemnek kellene következnie, ezzel pontszámban beérné a DVSC-t, több győzelmével pedig meg is előzné.

♦ A fordulónak a 3. pozícióból nekivágó Debrecen nem kapott ki a legutóbbi 3 bajnokiján (1 győzelem, 2 iksz), és az előző 9 meccséből – 6 döntetlen mellett – is csupán egyet bukott el, odahaza az FTC ellen (0–2). Ha nem marad alul Pakson, nagy lépést tesz a kupaindulás felé.

♦ A tolnai csapat hazai mérlege úgy 7–4–4, hogy a legutóbbi 3 otthoni találkozóján 7 pontot gyűjtött, és közben csak a ZTE úszta meg ellene vereség nélkül (1–1).

♦ A Loki 7–7–2-es mutatójával 3. a vendégtabellán, mindkét vereségét a fővárosban szenvedte el. Idegenben idén egyedül február 13-án Újpesten kapott ki (1–2), azóta 3 döntetlen mellett csupán a két kiesőt tudta megverni.

ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC

♦ A 247. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 304.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben annyira elsöprő a ferencvárosiak fölénye, hogy a győzelmeik száma most egy híján kétszer annyi, mint a vereségeiké, az örökmérleg ugyanis 61 újpesti siker, 64 döntetlen, 121 FTC-diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis majdnem 10 és fél éve tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 30 derbin 23 FTC-siker és 7 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és a tavaly áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 32 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.

♦ 2019 és 2024 között zsinórban 17 bajnoki derbin diadalmaskodtak a zöld-fehérek, a legutóbbi 4 találkozójukon azonban felváltva követték egymást a döntetlenek és a ferencvárosi sikerek. Az utóbbihoz hasonlóra ezt megelőzően 2018 és 2019 között, még Nebojsa Vignejevics első újpesti edzősködése alatt volt példa.

♦ A Megyeri úton eddig 83 bajnoki derbit rendeztek, ezeken minimális különbséggel állnak jobban a zöld-fehérek, a mérleg a tavaly októberi 1–1-gyel immár: 28 FTC-győzelem, 28 döntetlen, 27 újpesti siker. A legutóbbi lila-fehér diadal majdnem 12 éve jött össze Újpesten: 2014. szeptember 21-én Dusan Vasziljevics és Simon Krisztián góljával 2–1-re győztek a IV. kerületiek. Azóta a Szusza Ferenc Stadionban 8-szor a Ferencváros nyert, 5-ször pedig ikszeltek, köztük a legutóbbi két alkalommal.

♦ Az októberi újpesti találkozójuk leginkább arról maradt emlékezetes, hogy a hosszabbításban Gróf Dávid egy labdaszedő fellökéséért kapott piros lapot, és mivel a zöld-fehéreknek már nem volt több cserelehetőségük, ezért az utolsó pár percre Varga Barnabás állt be a kapuba. A meccs úgy lett 1–1, hogy Varga találatára a 16 góljával az NB I-ben jelenleg legeredményesebb Aljosa Matko válaszolt, és ezzel megszakadt az újpestiek ferencvárosiak elleni csaknem két és fél éves – a hosszabbítások nélkül 603 játékpercen át tartó – élvonalbeli gólképtelensége. Mivel azóta a februári Üllői úti meccsüket 3–0-ra nyerték a zöld-fehérek, ezért az előző 8 bajnoki derbin Matkóé a lila-fehérek egyetlen gólja.

♦ Az Újpest 3 fordulón át tartó veretlenségi szériája (2 győzelem, 1 iksz) szakadt meg legutóbb a Puskás Akadémia otthonában (0–2). A meccs érdekessége volt, hogy a megsérült Banai Dávid helyére Dombó Dávid állt be a kapuba, aki tétmeccsen ezúttal mutatkozott be a lila-fehéreknél. A 33 éves, korábbi ZTE-hálóőr 2024. május 11., tehát majdnem kétéves szünet után kapott újra szerepet az élvonalban.

♦ A sorozatban 8. bajnoki címéért küzdő, második Ferencváros a legutóbbi 5 bajnokijából 4-et megnyert, de két hete a legfontosabb, ETO elleni találkozóját elvesztette (0–1). Hátránya egy pont a győriekkel szemben, akik már szombaton pályára lépnek, és ha megverik a DVTK-t, akkor újpesti veresége esetén az FTC behozhatatlan hátrányba kerül az ETO-val szemben és búcsút inthet bajnoki álmainak.

♦ A lila-fehérek hazai mérlege közepes (6–4–6), viszont figyelemre méltó, hogy Szélesi Zoltán vezetőedzővel a tavaszi 18 pontjukból 14-et otthon gyűjtöttek be. 2026-ban a Szusza-stadionban csak egyszer, január 31-én a Puskás Akadémiától kaptak ki (0–1). Azóta 4-szer nyertek, 2-szer ikszeltek.

♦ Az FTC 11–3–2-es mérleggel és a legkevesebb kapott góllal (12) vezeti a vendégtabellát. Látogatóként mindkét vereségét vidéki helyszínen – Zalaegerszegen és Győrben – szenvedte el, a fővárosban legutóbb 7 éve, 2019. április 27-én, a Bp. Honvédtól, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban kapott ki (2–3), de úgy, hogy akkor már biztos aranyérmesként lépett pályára.

♦ A Ferencvárosban eltiltás miatt nem léphet pályára a múlt héten kiállított, magyar játékosnak számító Corbu Marius.

A 32. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 1., péntek

20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Zierkelbach Péter

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 31 18 9 4 60–30 +30 63 2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59–31 +28 62 3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47–35 +12 50 4. Zalaegerszegi TE 31 13 9 9 48–37 +11 48 5. Paksi FC 31 13 8 10 55–43 +12 47 6. Puskás Akadémia 31 12 6 13 38–40 –2 42 7. Újpest FC 31 11 7 13 47–50 –3 40 8. Kisvárda 31 11 7 13 35–46 –11 40 9. Nyíregyháza Spartacus 31 10 8 13 44–54 –10 38 10. MTK Budapest 31 9 9 13 52–59 –7 36 11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38–58 –20 28 12. Kazincbarcika 31 5 3 23 27–67 –40 18



