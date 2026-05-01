Nemzeti Sportrádió

Úszás: Pádár Nikolett Eb-szintet úszott 400 gyorson

K. E.K. E.
2026.05.01. 14:28
Pádár Nikolett is ott lesz az Eb-n (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
úszás 400 gyors Pádár Nikolett
A Fort Lauderdale-ben zajló nemzetközi viadalon Pádár Nikolett teljesítette a honi szövetség meghatározta Európa-bajnoki szintet 400 gyorson.

A Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalról tudósító szakportálok, valamint a verseny honlapjára feltöltött időeredmények alapján Pádár Nikolett 400 gyorson a negyedik lett 4:09.49-cel. 

Nos, a helyezés helytálló is, Pádár időeredménye viszont nem, ugyanis 4:08.49 alatt teljesítette a 400 métert, s ez – amellett, hogy jobb idő, mint az, amelyik amúgy fellelhető a verseny honlapján –, még Európa-bajnoki indulási jogot is jelent a rövid pályás világbajnoki ezüstérmes úszó számára, merthogy a Sós Csaba szövetségi kapitány ezen a távon 4:09.00-es szintet határozott meg, vagyis Kós Hubert, Milák Kristóf, Németh Nándor, Sárkány Zalán, Jackl Vivien és Ugrai Panna után Pádár Nikolett is indulhat az augusztusi párizsi kontinensviadalon. 

 

Ezek is érdekelhetik