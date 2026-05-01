Nemzeti Sportrádió

Curling vegyes páros vb: bennmaradt a magyar csapat

2026.05.01. 11:57
null
Legyőzte a franciákat a magyar csapat (Fotó: Facebook, Magyar Curling Szövetség)
Címkék
curling Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
A magyar kettős bent maradt az élvonalban, miután a genfi curling vegyes páros világbajnokság pénteki napján 9–1-re legyőzte a franciákat.

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc duó 3/6-os győzelmi mutatóval a B jelű tizes nyolcadik helyén végzett, ezért kellett ismét jégre lépnie a bennmaradásért a másik csoportban kilencedikként záró franciák ellen.

A pénteki összecsapáson végig nagy fölényben voltak Tatárék, és hat end alatt diadalmaskodtak. A magyarok a csoportkörben 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, 9–4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9–4-re legyőzték a cseheket, hétfőn ráadásendben 7–6-ra verték a házigazda svájciakat, kedden a kanadaiaktól 10–7-es, a dél-koreaiaktól 7–5-ös, szerdán a skótoktól 11–5-ös, csütörtök délelőtt az amerikaiaktól 8–6-os vereséget szenvedtek, mielőtt 6–5-re felülmúlták a németeket.

A küzdelmek két csoportban zajlottak tíz-tíz párossal. Az elsők elődöntőbe jutottak, a 2–3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. Az utolsók kiestek, míg a 8–9. helyezettek a bennmaradásért vívtak egy-egy mérkőzést.

 

curling Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik