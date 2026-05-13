Labdarúgás: kikapott az U18-as válogatott Törökországban

2026.05.13. 17:36
Egygólos vereséget szenvedett az U18-as labdarúgó-válogatott a törökök vendégeként felkészülési meccsen, Isztambulban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a Gerliczki Máté vezette U18-as válogatott 2–1-es vereséget szenvedett a törököktől, a két csapat isztambuli felkészülési mérkőzésén.

Törökország–Magyarország 2–1 (1–1)
Magyarország: Esery Desmond – Ujváry Ferenc (Ablonczy Csanád, 82.), Szebellédi Bátor, Asztalos Noel, Csóka Gergely (Milicz Péter, 82.) – Riba Zsombor (Brugger Dániel, 63.), Varga Zsombor, Zubor Ádám – Vörös Barna, Kovács Erik (Kátai Szabolcs, 71.), Gólik Benjámin
Gólszerző: Ayyildiz, Basar ill. Kovács
Az U18-as fiú labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok
Baranyai Zétény (FTC)
Esery Desmond (Tiszakécske)
Tuska Bálint (DVTK)

Védők
Ablonczy Csanád (Kisvárda)
Árnits Olivér (1860 München)
Asztalos Noel (DVSC)
Balázs Teó (Budapest Honvéd)
Csóka Gergely (MTK)
Milicz Péter (Budapest Honvéd)
Szebellédi Bátor (MTK)
Ujváry Ferenc (Budapest Honvéd)

Középpályások
Brugger Dániel (Csíkszereda)
Kovács Noel (Stromsgodset)
Riba Zsombor (Charleoi)
Varga Zsombor (Puskás Akadémia)
Zubor Ádám (MTK)

Támadók
Galambos János (Paks)
Gólik Benjámin (FTC)
Kovács Erik (Budapest Honvéd)
Nyers Ádám (Budapest Honvéd)
Vörös Barna (Mezőkövesd)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

