Drámai csatában ismét kikapott a BVSC, a Honvéd lesz az FTC ellenfele a férfi vízilabda ob I döntőjében

Születik-e hazai medencében aratott siker a Honvéd és a BVSC aktuális idénybeli viaskodásában? Ez lehetett az egyik fő kérdés a soron következő, szerdai összecsapásuk előtt a férfi vízilabda ob I-ben. Az alapszakaszban a Honvéd, a felsőházban a BVSC nyert idegenben szétlövések után, így 3–3-mal érkeztek a felek az egyik fél hetedik pontjáig tartó elődöntőbe. Egy hete Szivós Márton csapata 15–14-re nyert a Vasutas ellen a Laky uszodában, elvéve riválisa pályaelőnyét, megteremtve magának az esélyt, hogy otthon, a Kőér utcában harcolja ki a döntőt.

Két gyors góllal kezdtek a hazaiak, Simon Henrik centergóljánál már 3–0 volt a javukra. Az első vendégtalálat öt perc után született meg, de Lazar Vicskovics visszaállította a háromgólos fórt az első negyed vége előtt. Remekül védett Csoma Kristóf, és a blokkok is a helyükön voltak.

Szépfalvi Gergely hatalmas bombagóljával 5–2-re módosult az állás, Nikola Moszkov büntetőjével először vezetett néggyel a Honvéd. Eleinte, ha természetesen nem is egy személyben, de nagyrészt Csapó Miklós tartotta felszínen a BVSC-t, ő szerezte csapata első három gólját. A második negyed hajrájában elkezdett feljavulni a vendégcsapat védekezése, Gyapjas Viktor is szép védéseket mutatott be, de ennek főleg a fordulás után kezdett hatása lenni – a félidőben 7–4 volt a Honvédnak.

Egy hazai labdavesztés után remek kontrával Mészáros Mátyás révén zárkózott a BVSC. A túloldalon Vadovics Viktor remek ütemben találta meg centerben Simon Henriket, aki egyből bepaskolta a labdát, Kovács Péter és újból Mészáros viszont felhozta egyre a vendégeket (8–7). Egy-egy hazai hibát, ki nem használt lehetőséget meg tudott büntetni a BVSC, és izgalmassá tudta tenni a hajrát – a Honvéd megint elment 10–7-re, majd 11–8-ra, de egy labdaszerzés, majd hárított lövés után a BVSC megint betalált, és felzárkózott 11–10-re a záró szakasz kezdete előtt.

Az eddig is remek hangulat a tetőfokára hágott mindkét sarokban (mindkét csapat szurkolótáborában). Nem lehetett tudni, hogy adott pillanatban a Honvéd épít ki kényelmes, esetleg az időhiány miatt behozhatatlan előnyt, vagy a BVSC egyenlít, az utolsó másodpercekig nem lehetett eldönteni, mi lesz a végkimenetel – mindenesetre Nikola Moszkov újból nyerőembernek bizonyult. Öt és fél perccel a vége előtt 12–10-re módosította az állást – Szeghalmi Zsombor lövését a túloldalon bent látták a játékvezetők, de nagyon kicsin múlt. Már csak három perc maradt, amikor ismét Moszkov, ki tudja, hogyan, de eltette a blokkra feltett kezek sokasága mellett – ahogy felverődött a víz, csak annyit lehetett látni, ahogy a hálóban köt ki a labda. Óriási hajrá következett, 1:18-cal a vége előtt Csacsovszky Erik hozta közelebb csapatát (13–12), majd a lövésre készülő Vadovics Viktor kezéből kicsúszott a labda – a szétlövésért támadhatott a BVSC. Varga Dániel időt kért, hét a hat ellen küldte vissza csapatát, igyekeztek kijátszani a támadóidőt, a Honvéd előhúzta szokásos beállós védekezését. Mészáros Mátyás utolsó lövése elakadt Csomában – a vendégek ezután még reklamáltak, minden bizonnyal víz alá nyomott labda miatt, a játékvezetők azonban nem fújtak, az idő pedig lejárt.

A 13–12-es állás lett tehát a végeredmény – a remek idényt futó BVSC-sek csalódottak voltak, hiszen rövid időn belül az Eurokupa-elődöntő-kiesést és az ob I döntőjétől elesést is át kellett élniük, míg a Honvéd a 2006–2007-es idény után végez ismét az első két hely valamelyikén az ob I-ben, és a Ferencvárossal küzd meg a bajnoki címért.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–BVSC-MANNA ABC 13–12 (4–1, 3–3, 4–6, 2–2)

Budapest, Kőér utca, 300 néző. V: Kun Gy., Ercse N.

HONVÉD: CSOMA – Kevi 1, Kiss B., Ekler B., SZÉPFALVI 1, VICSKOVICS 2, VADOVICS 1. Csere: Bencz, Sugár 1, Vékony 1, MOSZKOV 3, SIMON H. 3. Edző: Szivós Márton

BVSC: GYAPJAS V. – Szeghalmi 1, Bundschuh, Csacsovszky E. 1, Batizi, TÁTRAI D. 1, Ekler Zs. 1. Csere: Korom (kapus), CSAPÓ M. 3, Benedek M. 1, Jansik D., KOVÁCS P. 2, Mészáros M. 2, Simon B. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 17/7, ill. 14/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Bencz (24. p.), Csapó M. (26. p.)

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–3 a Honvéd javára

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Amikor elmentünk több góllal az elején, tudtam, hogy ettől még nem lesz olyan sima a mérkőzés, mert a BVSC nagyon jó csapat. Kiválóan teljesítettünk, hiszen ebben az idényben három döntőbe is bekerültünk, az év elején ez álom volt. Büszke vagyok, hogy a Honvéd tizenkilenc év után újra bajnoki döntőt játszhat.

Varga Dániel: – Nagyon szerettünk volna döntőt játszani, sokat is tettünk érte. Ott lett volna a helyünk, de egy egész évadon keresztül nagyon jól teljesítő Honvéd beelőzött minket. Nagyon nehéz most, hogy a bronzmérkőzésnek úgy menjünk neki, ahogy kell, de azért dolgozunk, hogy megszerezzük a harmadik helyet.

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

20.15: Semmelweis OSC–Szegedi VE

ALSÓHÁZ

11. FORDULÓ

DVSE-Master Good–PannErgy-Miskolci VLC 11–11 (3–2, 1–3, 3–1, 4–5) – szétlövéssel 2–3

Gólszerző: Gluhaic 3, Gagulic, Macsi P. 2-2, Macsi M., Mihov, Tőzsér, Vidovenyecz, ill. Guszakov 4, Molnár G. 3, Almási 2, Fedac, Szabó Bence

Az állás: 1. Debrecen 24 pont (11 mérkőzés), 2. Szentes 22 (10), 3. Kaposvár 22 (10), 4. UVSE 18 (10), 5. Miskolc 17 (11), 6. KSI 10 (10), 7. Pécs 5 (10), 8. BEAC 5 (10). Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.