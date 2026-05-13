Tour de Hongrie: Tim Merlier hozta a papírformát, ő nyerte meg az első szakaszt

A Viharsarokba vezetett a Tour de Hongrie első szakaszának útvonala, Gyula és Békéscsaba között köröztek a kerékpárosok 143 kilométeren keresztül. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt öt országos bajnok – köztük a magyar bajnoki trikót viselő Dina Márton – sorakozott fel a 112 fős mezőny élén. A hosszúra nyúlt lassú rajt alatt az ismert magyar BMX-es, Kempf Zozó ugratott át a kerékpárosok fölött. A várost elhagyva Szilasi László versenyigazgató meglengette a piros zászlót, kezdődhetett az igazi verseny, először a nap szökéséért. Alig tíz kilométer megtételét követően hatalmas tömegbukás történt a mezőny elején, a legrosszabbul az árokban kikötött Senne Thonnon, a Flanders-Baloise kerekese járt.

A mezőny legmagasabb tagja, a Lidl-Trek színeiben tekerő dán Mathias Sunekaer Norsgaard vállalkozott bátor támadásra, és aki mert, az nyert… Bár akadtak további próbálkozók, csupán egy csapat- és honfitársa, Kristian Egholm ért fel mellé, előnyük később a száz másodpercet is meghaladta. Békéscsaba után Gyulára visszatérve Egholm nyerte meg az első gyorsasági részhajrát, míg a harmadik helyezettet illető egy pontért és időbónuszért nagy harc bontakozott ki a mezőnyben, végül a francia Ben Cosnefroy szerezte meg. Ugyanez a trió gyűjtötte be a pontokat és jóváírásokat, amikor másodjára értek Békéscsabára.

Az út során számos látványos élőkép fogadta a kerékpárosokat, hegyi iskolások és a „vízügyesek” is kitettek magukért, kettes fogatok és huszárok is feltűntek. 35 kilométerrel a vége előtt újabb csúnya bukás történt a főmezőnyben: az egyik versenyző kerékpárjának első kereke lecsúszott az aszfalt széléről a sárba, beindítva a láncreakciót.

A nap utolsó részhajrájában is az Egholm, Norsgaard, Cosnefroy hármas osztozott a bónuszokon Gyulán. A fürdővárost elhagyva Lidl-Trek szökevényei 1:25 perces előnnyel vágtak neki a hátralévő harminc kilométernek. Ám ez egyre csökkent, a mezőnyben az UAE és a Soudal Quick-Step is nagyobb tempóra kapcsolt. A mezőnyhajrára készülve a Bahrain-Victorious Phil Bauhausért dolgozott az első nap, ebbe besegített csapattársa, Valter Attila is.

10.6 kilométerrel a vége előtt érték utol Egholmékat, innentől már végképp a befutóra koncentrálhattak a csapatok, szerveződtek a felvezetővonatok. A Lidl részéről még a békéscsabai felüljárón történt még egy próbálkozás, Jakob Söderqvist ötszáz méter erejéig bírta. Az egy kilométeres kapun belülre érve újabb bukás történt, a tehetséges szlovén Jakub Omrzel esett nagyot és horzsolta le magát. A célegyenesben a széles úton jól helyezkedő Juan Sebastián Molano nyitott hosszú hajrát, ám a szélárnyékból kibújó Tim Merlier mindenkit maga mögé utasítva, esélyeshez méltó módon biztos győzelmet aratott Molano és Bauhaus előtt. Magyar részről Kárpáti Bálintot érdemes kiemelni, a válogatott színeiben tekerő húszéves sprinter tizedik lett, így őt illeti meg a legjobb hazai versenyzőnek járó fehér trikó. Merlier a sárga és a zöld trikó mellett egy méretes Csabai kolbásznak is örülhetett a díjátadón.

A Tour de Hongrie csütörtökön a Szarvas és Paks közötti, több mint kétszáz kilométeres etappal folytatódik, ezúttal már a békéscsabai felüljárónál komolyabb emelkedővel is meg kell küzdeni.

KERÉKPÁR

47. TOUR DE HONGRIE

1. SZAKASZ (Gyula–Békéscsaba, 143 km)

1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 2:52:56 óra

2. Juan Seabastián Molano (kolumbiai, UAE) azonos idővel

3. Phil Bauhaus (német, Bahrain Victorious) a. i.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tim Merlier 2:52:46 óra, 2. Egholm (dán, Lidl-Trek) 1 másodperc hátrány, 3. Molano 4 mp h., …13. (fehér trikóban) Kárpáti

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Tim Merlier 20 pont, 2. Molano 16, 3. Egholm 15

A csapatverseny állása: 1. Q36.5 8:38:48 óra, 2. Team United Shipping a. i., 3. Polti a. i.