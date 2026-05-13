Ritmikus gimnasztika Eb: kihirdették a magyar keretet

2026.05.13. 18:37
Pigniczki Fanni mind a négy szerrel indul (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
Véglegessé vált a magyar ritmikusgimnasztika-válogatott kerete a május 27-én kezdődő várnai Európa-bajnokságra.

 

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása alapján a csapat kijelölésekor nemcsak az Európa-bajnoki szereplés, hanem a 2026-os világbajnoki kvalifikáció szempontjai is hangsúlyosak voltak. A szakmai stáb értékelése szerint a nemzetközi mezőny erősödése és a kvalifikációs rendszer sajátosságai miatt a magyar válogatott számára kulcsfontosságú, hogy minél magasabb összpontszámmal biztosítsa helyét a világ élvonalában.

A felnőtt egyéni mezőnyben a magyar színeket Pigniczki Fanni képviseli mind a négy szerrel, míg Lovász Luca Flóra buzogánnyal és szalaggal, Wiesner Hanna Panna pedig labdával és karikával kap lehetőséget. Tartalékként Vukmir Elena áll készenlétben.

A junioroknál teljes a csapat: Németh Berta szalaggal, Somogyi Fanni karikával, Jenei Lívia buzogánnyal, Péter Vivien pedig labdával bizonyíthat. A fiatalok szerepeltetése egyértelműen azt jelzi – olvasható a tájékoztatóban –, hogy a szövetség komoly hangsúlyt fektet a következő generáció nemzetközi beépítésére is.

A felnőtt együttes kéziszercsapatban Urbán-Szabó Mónika, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Grek Fruzsina mindkét gyakorlatban szerepel, míg Horváth Boglárka az 5 szalagos, Kőszegi-Koháry Georgina pedig a vegyes szeres (3 labda + 2 karika) összeállításban kap helyet.

A várnai Európa-bajnokságot május 27. és 31. között rendezik meg.

 

