Kosárlegendákat is díjaztak a szövetség küldöttgyűlésén

2026.05.13. 16:09
Fotó: MKOSZ
küldöttgyűlés Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége MKOSZ
Szerda délelőtt, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének budaörsi székházában megtartották az MKOSZ éves küldöttgyűlését, amelyen a magyar kosárlabdázásd nyolc kiemelkedő alakja vehetett át emlékérmet.

Budaörsi székházában megtartotta éves küldöttgyűlését a Magyra Kosárlabdázók Országos Szövetsége – számolt be róla hivatalos honlapján a szervezet. Az eseményen először az MKOSZ emlékérmeit adták át, ebben az évben nyolcan kapták meg az elismerést.

Czukorné Hollós Anna játékosként a válogatottal Eb-bronzérmet szerzett, az SVSE-vel Ronchetti-kupát nyert, jelenleg a soproni darazsak Akadémia szakmai vezetője.

Gulyás Ildikó a Budapesti Spartacusszal magyar bajnok, a válogatottal Eb-bronzérmes és olimpiai negyedik helyezett is volt, edzőként pedig a Zala Volán utánpótlásában dolgozott.

Sztojkovics Éva nemzeti színekben kétszeres Eb-bronzérmes (1987 Spanyolország, 1991, Izrael), négyszeres bajnok, háromszoros kupagyőztes lett a PVSK-val, aktív pályafutása befejeztével sportszervezőként dolgozik, különböző feladatokat ellátva, létesítményvezető a pécsi kosárlabda-akadémián. 

Hartyáni Zsolt játékvezetőként végigjárva a ranglétrát a hazai élvobalbeli működése után a nemzetközi minősítést is megszerezte. Hosszú éveken át nemzetközi szinten is bíráskodott, amit befejezve már ellenőrként működik közre a találkozókon, s a bíróképzés egyik fő szervezője.

Rátgéber László a PVSK női csapatát kilenc-kilenc alkalommal vezette bajnoki címig és hazai kupagyőzelemiga, a női válogatottat 1997-2004 között, majd 2008-09-ben vezette szövetségi kapitányként, 2012-ben nemzeti csapat élére nevezték ki. Közben Baján elkezdte híres nyári képzőtáborát, valamint 2011-től elindította akadémiáját, amely jelenleg is a legsikeresebb magyar utánpótlás-nevelő bázis.

Rezák László a Szolnoki Olajbányász vezetőedzőjeként 1991-ben ünnepelhetett bajnoki címet, de Mészáros Lajos segítőjeként másodedzőként két időszakban a férfi válogatott mellett is dolgozott; egy ideje akadémiai mentoredzőként segíti a fiatal edzők szakmai fejlődését.

Juhász Sándor szakfelügyelőként az utánpótlás válogatottaknál a játékosok kiválasztásában működött közre, de egy átmeneti időszakban rövid ideig a férfi válogatott szövetségi kapitánya is volt. Bárhol is edzősködött, kiemelt feladatának tekintette a keze alatt dolgozó játékosok egyéni fejlesztését.

Tursics Sándor közismerten keménykezű edzőként saját módszereivel évtizedek óta neveli a jobbnál jobb játékosokat a magyar kosárlabda számára, de a felnőtteknél is nyert bajnokságokat a Tungsram és a Ferencváros női együttesével.

Az MKOSZ Küldöttgyűlése ezt követően elfogadta a szövetség 2025-ös évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját, a 2026-os évre szóló szakmai és pénzügyi tervet, illetve a sporttörvény változásai miatt indokolttá váló alapszabály-módosításokat.

 

