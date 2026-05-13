Vízilabda: hengerelt a címvédő UVSE a fiú gyermekbajnokságban

A múlt hét végén a gyermek korosztály kezdte meg az országos utánpótlás vízilabda-bajnokságok nyolcas döntőinek sorát. A fiúk péntektől vasárnapig az egri Bárány uszodában ugrottak vízbe az érmekért. A fiú gyermekbajnokságban végül megismétlődött a tavalyi döntő. Egy éve az UVSE 13–12-re nyert az OSC ellen és most is ez a két csapat küzdött az aranyért. A gólgazdag találkozón ezúttal is a lilák bizonyultak jobbnak,

az UVSE 17–14-re múlta felül a Semmelweis OSC együttesét, így megvédte a bajnoki címét.

A Németh Zsolt által irányított UVSE kiemelkedő, veretlen bajnoki évadot tudhat maga mögött. A lilák az alapszakaszban mind a tizenöt mérkőzésüket megnyerték, aztán a tizenegy fordulós felsőházban is csak egy döntetlenjük akadt, amely után ötméteresekkel bizonyultak jobbnak a KSI-nél. Az egri nyolcas döntőben az UVSE fiataljai mindhárom találkozójukon legalább tizenhat gólt szereztek. A negyeddöntőben a Vasast 16–4-re, az elődöntőben a BVSC-Zuglót 16–10-re, majd a fináléban a Semmelweis OSC-t 17–14-re győzte le a címvédő. Az UVSE egyik legjobbja Fráter Olivér volt, aki a nyolcas döntőben összesen tizenhat alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

„Nem túl szép játékkal sikerült megnyernünk az országos bajnokságot, de a döntőben már az eredmény a lényeg és nem pedig az, hogy milyen meccset játszunk – mondta a bajnokcsapat trénere, Németh Zsolt. – Különösen fontos volt a bajnoki cím számunkra és nagy örömöt jelent, mert az alapszakaszt nagyon simán nyertük meg, így kár lett volna, hogy ha a végén a rájátszásban bukunk és nem tudjuk feltenni a pontot az egész éves jó teljesítményünkre.”

A döntő után a bajnokcsapata edzője, Németh Zsolt is a vízbe került Fotó: Palágyi Barbara

„Németh Zsolt tavaly egymás után a második bajnoki címét szerezte meg a csapatával, és azért szerettem volna őt a gyermekek edzőjének tudni, mert kiváló alapokat ad ennek a korosztálynak – nyilatkozta honlapunknak a hibátlan alapszakaszt követően Vincze Balázs, az UVSE férfiszakágának szakmai igazgatója. – Egyébként a korukhoz képest már hozzá is nagyon felkészülten érkeznek a gyerekek, ami az eggyel fiatalabbakkal foglalkozó Kis József érdeme.

A sikereknek mindig örülünk, de az utánpótlás-nevelés célja továbbra is az, hogy a fiatalok közül minél több játékos jusson el a felnőttélvonalig vagy akár a válogatottságig.

