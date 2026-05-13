Nemzeti Sportrádió

Bátorfi Zoltán: Az ázsiai munkabírás Európából nézve felfoghatatlan

R. P.
2026.05.13. 17:22
Fotó: tischtennis.de
asztalitenisz Eb asztalitenisz Bátorfi Zoltán
A Nemzeti Sportrádió vendége volt Bátorfi Zoltán a világbajnoki bronzérmet szerző német női asztalitenisz-válogatott másodedzője, aki a londoni centenáriumi világbajnokságról, a német válogatottról, az ázsiai asztalitenisz sikereinek titkáról és a magyar női csapat szerepléséről is elmondta véleményét.

 

A magyar válogatott szerepléséről:

„Ez a magyar válogatott nagyon fiatal játékosokból állt, ennél van egy jobb válogatott, jobb játékosokkal, és az biztos nem kapott volna ki Svájctól. Erre a nyakamat teszem. Valahogy nehéz feldolgozni, hogy mindenhol a legjobb összeállításban utaznak a válogatottak. Igen, fiatalítás, de akkor ez az eredménye.”

Az ázsiaiak munkabírásáról:

„A japán iskola lassan beéri a kínait. Japán fejlődik, Kína egy picit visszaesett, főleg a férfiaknál. Európában nem kivitelezhető az ottani rendszer. Olyan nincs, hogy nem mész iskolába, és a szülők sem engedik ezt. A végén összeadódnak az órák. Ha elkezdesz mondjuk csa-csa-csázni, te tíz órában, én meg csak egyben, akkor a végén kijön a különbség. Óriási a konkurencia, a versenyhelyzet, ettől mindenki csak fejlődik. Ha Magyarországon azt mondjuk, hogy oké, most fiatalítunk, és nem kell legyőzni az idősebb játékost, akkor az kontraproduktív. Nem lesz attól jobb.”

