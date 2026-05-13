Marco Rossi nemcsak generációt vált, hanem fokozatosan szakmai irányt is

Két éve még Szappanos is tagja volt az Eb-keretnek, mostanra viszont kapusposzton már csak ő maradt a németországi együttesből. Ráadásul a tavasszal is meghívott Tóth Balázs és a 20 éves Yaakobishvili Áron mellé bekerült a Liverpool 21 éves játékosa, Pécsi Ármin is – ők hárman a jövőben akár állandósíthatják a helyüket a keretben. Persze ehhez Yaakobishvili és Pécsi esetében arra is szükség lesz, hogy a klubjukban folyamatosan, felnőttszinten védjenek, amire ebben az idényben még kevésbé volt lehetőségük (Yaakobishvili korábban 21 bajnokin védett, de jelenleg második számú kapus a spanyol másodosztályú FC Andorrában, Pécsi pedig a Liverpool U21-es csapatában védett 17 meccsen ebben az idényben).

1. opció Tóth B. 2. opció Szappanos (csak a júniusi meccseken) Szóba jöhet még Yaakobishvili Á., Pécsi LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND – KAPUSOK

VÉDELEM – ÚJ KÖZÉPSŐ VÉDŐK

A védelemben elsősorban a középső védő posztján láthatunk jelentős változásokat a válogatottnál ebben az évben. A tavaly látott keretből Mocsi Attila (Rizespor – Törökország) és Szalai Gábor (Ferencváros) már a márciusi meccsekre sem kapott meghívót, azóta pedig kikerült a névsorból a tavasszal pótlólag behívott Szalai Attila (MKS Pogoń Szczecin – Lengyelország) és Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország). Más kérdés, hogy ők már a márciusi meccsekre sem lettek nevezve, sérülés miatt el kellett hagyniuk az edzőtábort; Balogh azóta is sérült. Új középső védő a keretben a 22 éves Csinger Márk, aki márciusban kapott először meghívót a kapitánytól, de akkor nem lépett pályára. A 24 éves, egyszeres válogatott Szűcs Kornél 2024 után térhet vissza a keretbe, a szerb Vojvodina játékosa legutóbb is bekerült a keretbe, de akkor sérülés miatt le kellett mondania a szereplést. Abszolút újonc viszont a keretben a Puskás Akadémia 20 éves védője, Markgráf Ákos, aki éppen az említett kikerülők, Szalai Gábor és Szalai Attila posztján kaphatja meg a lehetőséget ballábas belső védőként (igaz, balhátvédként is bevethető). Más kérdés, hogy az első számú választás a márciusi mérkőzésekhez hasonlóan Dárdai Márton lehet (ha egészséges, ugyanis az előző fordulóban combsérülés miatt hiányzott a német másodosztályú Herthából), aki a szlovénok és a görögök ellen a csapat egyik legjobbjának bizonyult.

A védelem jobb oldalán annyi a változás, hogy a legutóbb utólag, sérülés miatt kikerülő Loic Nego neve most már nem került elő a kerethirdetéskor, pedig a klubjában, a francia Le Havre-ban általában játszik. Ez viszont azt is jelentheti, hogy a 35 éves védővel sem számol már a szakmai stáb a jövőben. Jobbhátvédként Bolla Bendegúz lehet az első számú választás, de elégedett lehet a kapitány a ferencvárosi Osváth Attilával is, aki a szlovénok ellen gólt készített elő a beadásával. Középen, Dárdai Márton mellett Willi Orbán helye is biztosnak tűnik, ahogy a bal oldalon Kerkez Milosé is. Ami még a legutóbbi Eb-hez képest változás a védelemben, hogy a kezdőcsapatban most már két középső védővel kell számoljunk három helyett, a kapitány az elmúlt két évben ugyanis szerkezetet váltott, és visszatért a négyvédős rendszerhez.

Jobb oldali védők Középső védők Bal oldali védők 1. opció Bolla Orbán, Dárdai M. Kerkez 2. opció Osváth Csinger, Szűcs K. Nagy Zs. Szóba jöhet még Sallai R. Markgráf Á. Styles, Schön, Markgráf Á. LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND – VÉDŐK



KÖZÉPPÁLYA – ELTŰNŐBEN A „HATOSOK”

A középpályán is érdekes szakmai irányváltásra lehetünk figyelmesek ebben az évben. A korábbi években mindig szerepeltek a keretben, általában többen is, kimondottan védekező középpályások (a szaknyelv szerint „hatos” pozícióban játszó játékosok), akik általában nem vettek részt a gólhelyzetek kialakításában, a befejezésekben – sokkal inkább viszont a labdaszerzésekben, a támadásból védekezésbe való átmenetekben volt szerepük (ide sorolhatjuk például Nagy Ádámot és Kata Mihályt), illetve olyan magas, erős testfelépítésű labdarúgók, akikre a védekező párharcokban és a légi párharcokban lehetett alapozni (lásd Csongvai Áron, Nikitscher Tamás vagy Ötvös Bence). A mostani keretből Baráth Péter nevezhető ilyen típusú védekező középpályásnak a cseh Sigma Olomoucból (ősszel még Raków Czestochowa – Lengyelország), ugyanakkor ő is szerzett már négy gólt, és adott három gólpasszt ebben az idényben a klubjában, a hosszú kiugratásokban kimondottan lehet rá számítani. Továbbá az abszolút újonc (a keretben sem szerepelt még), 22 éves Tóth Rajmundot (ETO) tekinthetjük még kimondottan védekező középpályásnak, de ő is adott már öt gólpasszt ebben az idényben.

A többiek vagy kimondottan támadó középpályások, mint Szoboszlai Dominik (más kérdés, hogy a Liverpool ásza klubjában „mindenhol is” játszik) és a szélen bevethető Schön Szabolcs (ő szerezte a válogatott idei egyetlen gólját), Redzic Damir kettős, vagy olyan alacsony súlypontú, fürge középső középpályások, akiktől elvárható, hogy adott esetben felérnek a kapu elé, és a befejezésekben is szerepet vállalnak. Ide sorolható Schäfer András, Tóth Alex, az ETO-ban ebben az idényben tíz gólt és hat gólpasszt elérő, a válogatottban is egyre fontosabb szerepet játszó Vitális Milán, de még a klubjában balhátvédet játszó Callum Styles is. Továbbá ebbe a sorba jól illeszkedik a szlovénok ellen bemutatkozott, 21 éves Szűcs Tamás, valamint a 26 éves zalaegerszegi újonc, Szendrei Norbert, aki amellett, hogy a Sofascore statisztikái szerint a 3. legtöbb szerelést mutatta be az NB I-ben ebben az idényben (75-öt – csak két légiós előzi meg), minden tétmeccset nézve négy gólt és két gólpasszt is elért.

1. opció Szoboszlai, Schäfer, Tóth A., Vitális 2. opció Styles, Szűcs T., Baráth P. Szóba jöhet még Szendrei N., Tóth R. LEHETSÉGES PRIORITÁSI SORREND – KÖZÉPPÁLYÁSOK

TÁMADÓSOR – CENTER A LÁTHATÁRON

A támadósort illetően újdonság, hogy először kapott meghívót az AZ Alkmaar 19 éves, 199 centiméter magas csatára, Kovács Bendegúz, akivel kapcsolatban, eleget téve Marco Rossi keddi kérésének, most nem írjuk le, hány meccsen hány gólt szerzett ebben az idényben a különböző sorozatokban (a korosztályos bajnokságtól kezdve az ifi BL-en át a felnőttmásodosztályig). Az ugyanakkor biztos, ha a válogatottban fele olyan gólátlagot produkál, mint ebben az idényben Hollandiában, már akkor is hosszú távon megoldást jelenthet a nemzeti csapatban centerposzton.