Pérez szerint 18 pontot vettek el a bírók a Real Madridtól a mostani bajnoki idényben
Nemcsak a sajtót vette célkeresztbe, a spanyol játékvezetőket is alaposan „megsorozta” keddi sajtótájékoztatóján Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, aki nem kevesebbet állított, mint hogy a bírók mindig úgy fújnak Spanyolországban, ahogy azt az ősi rivális FC Barcelona érdeke megköveteli – írta a Marca.
„Már nem is tudom, hány szezont töltöttem el a klub élén, de mindössze hét BL-győzelmet és hét bajnoki címet szereztem, pedig tizennégyet is nyerhettem volna, ha nem lopták volna el tőlem – idézi a spanyol lap a nagy tekintélyű sportvezetőt. – Készítettünk egy videót arról a tizennyolc pontról, amit ebben a kiírásban elvettek tőlünk. A Real Madrid tagjai mellettem állnak a Negreira és társai elleni harcomban. Nem mindig a Real Madrid jár rosszul, más csapatok is. A Barca viszont mindig jól jár. Lássuk, hogy az UEFA beavatkozik-e ebbe az ügybe, mert be fog. Nem azért vagyok itt, hogy a játékvezetők a Barcelona pénzéből gazdagodjanak meg.”
A Pérez által említett Negreira-ügy 2023 elején robbant ki, amikor a spanyol sajtó hírül adta, hogy José María Enríquez Negreirának, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és a hozzá köthető cégeknek a Barcelona több mint 7 millió eurót fizetett ki. A katalánok állítása szerint a csapat felkészülését szolgáló elemzésekre, jelentésekre, tanácsadásokra, de a vádlók súlyos korrupciót, hűtlen kezelést és dokumentumhamisítást emlegetnek, s szerintük az sincs kizárva, hogy játékvezetőket fizettek le a katalánok megfelelő eredményeinek biztosítása érdekében. Az elnök elmondta, 500 oldalas dossziét állítottak össze az esetről, amelyet az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) szándékoznak benyújtani.
A gránátvörös-kékek természetesen reagáltak a Real-elnök vádjaira, s jó hírnevük megóvása érdekében jogi lépéseket helyeztek kilátásba.
„A jogi osztályunk alaposan tanulmányozza az elnök kijelentéseit és vádjait. Jelenleg ezeket elemzik, és mérlegelik a következő lépéseket. Amint azt indokoltnak ítélik, tájékoztatást adnak a kialakított álláspontokról és a meghozott döntésekről” – közölte X-oldalán a katalán egylet.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|35
|30
|1
|4
|90–29
|+61
|91
|2. Real Madrid
|35
|24
|5
|6
|70–33
|+37
|77
|3. Villarreal
|35
|21
|6
|8
|65–40
|+25
|69
|4. Atlético Madrid
|36
|20
|6
|10
|60–38
|+22
|66
|5. Betis
|36
|14
|15
|7
|56–44
|+12
|57
|6. Celta Vigo
|36
|13
|11
|12
|51–47
|+4
|50
|7. Getafe
|35
|13
|6
|16
|28–36
|–8
|45
|8. Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|54–55
|–1
|44
|9. Athletic Bilbao
|35
|13
|5
|17
|39–51
|–12
|44
|10. Rayo Vallecano
|35
|10
|13
|12
|36–42
|–6
|43
|11. Osasuna
|36
|11
|9
|16
|43–47
|–4
|42
|12. Valencia
|35
|11
|9
|15
|38–50
|–12
|42
|13. Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43–56
|–13
|40
|14. Elche
|36
|9
|12
|15
|47–56
|–9
|39
|15. Mallorca
|35
|10
|9
|16
|43–52
|–9
|39
|16. Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38–53
|–15
|39
|17. Girona
|35
|9
|12
|14
|37–52
|–15
|39
|18. Levante
|36
|10
|9
|17
|42–58
|–16
|39
|19. Alaves
|35
|9
|10
|16
|41–54
|–13
|37
|20. Oviedo
|35
|6
|11
|18
|26–54
|–28
|29