Pérez szerint 18 pontot vettek el a bírók a Real Madridtól a mostani bajnoki idényben

Nemcsak a sajtót vette célkeresztbe, a spanyol játékvezetőket is alaposan „megsorozta” keddi sajtótájékoztatóján Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, aki nem kevesebbet állított, mint hogy a bírók mindig úgy fújnak Spanyolországban, ahogy azt az ősi rivális FC Barcelona érdeke megköveteli – írta a Marca.

„Már nem is tudom, hány szezont töltöttem el a klub élén, de mindössze hét BL-győzelmet és hét bajnoki címet szereztem, pedig tizennégyet is nyerhettem volna, ha nem lopták volna el tőlem – idézi a spanyol lap a nagy tekintélyű sportvezetőt. – Készítettünk egy videót arról a tizennyolc pontról, amit ebben a kiírásban elvettek tőlünk. A Real Madrid tagjai mellettem állnak a Negreira és társai elleni harcomban. Nem mindig a Real Madrid jár rosszul, más csapatok is. A Barca viszont mindig jól jár. Lássuk, hogy az UEFA beavatkozik-e ebbe az ügybe, mert be fog. Nem azért vagyok itt, hogy a játékvezetők a Barcelona pénzéből gazdagodjanak meg.”

A Pérez által említett Negreira-ügy 2023 elején robbant ki, amikor a spanyol sajtó hírül adta, hogy José María Enríquez Negreirának, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és a hozzá köthető cégeknek a Barcelona több mint 7 millió eurót fizetett ki. A katalánok állítása szerint a csapat felkészülését szolgáló elemzésekre, jelentésekre, tanácsadásokra, de a vádlók súlyos korrupciót, hűtlen kezelést és dokumentumhamisítást emlegetnek, s szerintük az sincs kizárva, hogy játékvezetőket fizettek le a katalánok megfelelő eredményeinek biztosítása érdekében. Az elnök elmondta, 500 oldalas dossziét állítottak össze az esetről, amelyet az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) szándékoznak benyújtani.

A gránátvörös-kékek természetesen reagáltak a Real-elnök vádjaira, s jó hírnevük megóvása érdekében jogi lépéseket helyeztek kilátásba.

„A jogi osztályunk alaposan tanulmányozza az elnök kijelentéseit és vádjait. Jelenleg ezeket elemzik, és mérlegelik a következő lépéseket. Amint azt indokoltnak ítélik, tájékoztatást adnak a kialakított álláspontokról és a meghozott döntésekről” – közölte X-oldalán a katalán egylet.

Em referência à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está estudando cuidadosamente suas declarações e acusações.



— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 12, 2026