Pérez szerint 18 pontot vettek el a bírók a Real Madridtól a mostani bajnoki idényben

2026.05.13. 16:50
Florentino Pérez súlyos vádakkal illette a játékvezetőket is (Fotó: Getty Images)
Nem kímélte a spanyol játékvezetőket Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, aki keddi sajtótájékoztatóján kiemelte: regnálása alatt akár 14 bajnoki címet is szerezhetett volna a fővárosi csapat, ha a felét nem lopják el a játékvezetők.

Nemcsak a sajtót vette célkeresztbe, a spanyol játékvezetőket is alaposan „megsorozta” keddi sajtótájékoztatóján Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, aki nem kevesebbet állított, mint hogy a bírók mindig úgy fújnak Spanyolországban, ahogy azt az ősi rivális FC Barcelona érdeke megköveteli – írta a Marca.

Már nem is tudom, hány szezont töltöttem el a klub élén, de mindössze hét BL-győzelmet és hét bajnoki címet szereztem, pedig tizennégyet is nyerhettem volna, ha nem lopták volna el tőlem – idézi a spanyol lap a nagy tekintélyű sportvezetőt. – Készítettünk egy videót arról a tizennyolc pontról, amit ebben a kiírásban elvettek tőlünk. A Real Madrid tagjai mellettem állnak a Negreira és társai elleni harcomban. Nem mindig a Real Madrid jár rosszul, más csapatok is. A Barca viszont mindig jól jár. Lássuk, hogy az UEFA beavatkozik-e ebbe az ügybe, mert be fog. Nem azért vagyok itt, hogy a játékvezetők a Barcelona pénzéből gazdagodjanak meg.”

A Pérez által említett Negreira-ügy 2023 elején robbant ki, amikor a spanyol sajtó hírül adta, hogy José María Enríquez Negreirának, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és a hozzá köthető cégeknek a Barcelona több mint 7 millió eurót fizetett ki. A katalánok állítása szerint a csapat felkészülését szolgáló elemzésekre, jelentésekre, tanácsadásokra, de a vádlók súlyos korrupciót, hűtlen kezelést és dokumentumhamisítást emlegetnek, s szerintük az sincs kizárva, hogy játékvezetőket fizettek le a katalánok megfelelő eredményeinek biztosítása érdekében. Az elnök elmondta, 500 oldalas dossziét állítottak össze az esetről, amelyet az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) szándékoznak benyújtani.

A gránátvörös-kékek természetesen reagáltak a Real-elnök vádjaira, s jó hírnevük megóvása érdekében jogi lépéseket helyeztek kilátásba.

„A jogi osztályunk alaposan tanulmányozza az elnök kijelentéseit és vádjait. Jelenleg ezeket elemzik, és mérlegelik a következő lépéseket. Amint azt indokoltnak ítélik, tájékoztatást adnak a kialakított álláspontokról és a meghozott döntésekről” – közölte X-oldalán a katalán egylet.

1. Barcelona35301490–29+61 91 
2. Real Madrid35245670–33+37 77 
3. Villarreal35216865–40+25 69 
4. Atlético Madrid362061060–38+22 66 
5. Betis361415756–44+12 57 
6. Celta Vigo3613111251–47+4 50 
7. Getafe351361628–36–8 45 
8. Real Sociedad3511111354–55–1 44 
9. Athletic Bilbao351351739–51–12 44 
10. Rayo Vallecano3510131236–42–6 43 
11. Osasuna361191643–47–4 42 
12. Valencia351191538–50–12 42 
13. Sevilla351171743–56–13 40 
14. Elche369121547–56–9 39 
15. Mallorca351091643–52–9 39 
16. Espanyol351091638–53–15 39 
17. Girona359121437–52–15 39 
18. Levante361091742–58–16 39 
19. Alaves359101641–54–13 37 
20. Oviedo356111826–54–28 29 

 

 

