Jim Gottfridsson: Nem bánok semmit, mivel semmi rosszat nem tettem

VARGA BALÁZS
2026.05.13. 17:03
Jim Gottfridsson bizonytalan a jövőjével kapcsolatban (Fotó: Dömötör Csaba)
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged svéd kézilabda Jim Gottfridsson
Jim Gottfridsson először szólalt meg azóta, hogy az OTP Bank-Pick Szeged szerződést bontott vele, s hogy erre ő a közösségi médiában reagált. A svéd kézilabdázó részleteket nem nagyon árult el, amikor a sajtó képviselőinek rendelkezésére állt válogatottja sajtótájékoztatóján.

„Nem bánok semmit, mivel semmi rosszat nem tettem” – kezdte a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok játékos a svéd válogatott keddi sajtótájékoztatóján, miután egy hónappal ezelőtt az OTP Bank-Pick Szeged egyoldalúan szerződést bontott vele, melyre a közösségi oldalán akkor úgy reagált, hogy ezt a lépést jogellenesnek tartja.

„Ez egy jogi ügy, nem megyek bele részletekbe, hogy mi történt vagy mi hangzott elnyilatkozta Jim Gottfridsson, aki elárulta, ha tehetné, szívesen elárulna többet a történtekről, majd a jövőjéről beszélt. – Egy folyamat közepén vagyok, amit figyelembe kell vennem. Jelenleg csak azt tudom biztos, hogy nem térek vissza Szegedre. Aztán meglátjuk, merre visz az utam, melyik országba, és a családom miatt több döntést is meg kell hozni.”

A 33 éves irányító hozzátette, jelen pillanatban úgy látja, marad külföldön, de lehet, holnap már mást tudna erről mondani. A terv az volt, hogy három éven át játszik Szegeden, most viszont borult minden, és még nem tudja, mi lesz. Gottfridsson egyelőre egyénileg készül, viszont a svéd nemzeti csapatba ismét meghívták, amely szerdán és szombaton a horvátokkal játszik felkészülési mérkőzést.

férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged svéd kézilabda Jim Gottfridsson
