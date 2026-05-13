Jim Gottfridsson: Nem bánok semmit, mivel semmi rosszat nem tettem

„Nem bánok semmit, mivel semmi rosszat nem tettem” – kezdte a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok játékos a svéd válogatott keddi sajtótájékoztatóján, miután egy hónappal ezelőtt az OTP Bank-Pick Szeged egyoldalúan szerződést bontott vele, melyre a közösségi oldalán akkor úgy reagált, hogy ezt a lépést jogellenesnek tartja.

„Ez egy jogi ügy, nem megyek bele részletekbe, hogy mi történt vagy mi hangzott el – nyilatkozta Jim Gottfridsson, aki elárulta, ha tehetné, szívesen elárulna többet a történtekről, majd a jövőjéről beszélt. – Egy folyamat közepén vagyok, amit figyelembe kell vennem. Jelenleg csak azt tudom biztos, hogy nem térek vissza Szegedre. Aztán meglátjuk, merre visz az utam, melyik országba, és a családom miatt több döntést is meg kell hozni.”

A 33 éves irányító hozzátette, jelen pillanatban úgy látja, marad külföldön, de lehet, holnap már mást tudna erről mondani. A terv az volt, hogy három éven át játszik Szegeden, most viszont borult minden, és még nem tudja, mi lesz. Gottfridsson egyelőre egyénileg készül, viszont a svéd nemzeti csapatba ismét meghívták, amely szerdán és szombaton a horvátokkal játszik felkészülési mérkőzést.