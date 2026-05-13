Potenzai őrület: hihetetlen fordulatok után nyert Arrieta, Eulálióé a rózsaszín trikó a Girón

Abszolút filmszínház a Giro d’Italia ötödik, Praia a Mare és Potenza közötti 203 kilométeres szakaszán, ilyen fordulatokban bővelkedő drámát a legkiválóbb forgatókönyvírók sem tudnának összehozni. Előbb hatalmas jégeső zúdult a mezőnyre, és a csapadékból kijutott a nap folyamán máskor is, a vizes útburkolat fokozott óvatosságot igényelt, de így is történtek bukások. A keddi szakaszt követően összetettben élre állt Giulio Ciccone rózsaszínű álmai az út háromnegyedénél lévő Montagna Grande di Viggiano lábánál értek véget, a főmezőnyben tekerő olasz kerékpáros segítők nélkül maradt, a szökevények előnye folyamatosan nőtt – a Lidl-Trek kerékpárosa virtuálisan már el is búcsúzott az összetettbeli első helytől.

62 kilométer volt hátra, amikor az élen tekerő 13 fős csoporttól Igor Arrieta lépett el, az UAE spanyol kerékpárosa mellé 11 kilométerrel később megérkezett Afonso Eulálio, a Bahrain-Victorious portugál versenyzője. Ciccone ereje teljéből dolgozott a főmezőny élén a hátrány faragásán, de az egyre csak nőtt.

Eulálio 13 kilométerre a céltól nagy esélyt kapott arra, hogy a rózsaszín trikó mellé megszerezze élete első profi győzelmét is, egy kanyarban ugyanis Arrieta megcsúszott, és elesett a nedves aszfalton. Ám hat kilométer múlva a Bahrain bringása is bukott hasonló körülmények között, így a vérző könyökű spanyol felért a szakadt nadrágú portugál mellé. Ám 2.2 kilométerrel a vége előtt egy útelágazódásnál a feszült Arrieta elnézte, merre kéne menni, így Eulálio szólóban készülhetett a nagy diadalra Potenzában. Csakhogy Arrieta minden erejét összeszedve az utolsó pár száz méteren belül lesprintelte, és végül különidővel múlta felül ellenfelét.

A három versenyzőjét is elveszítő UAE sorozatban második szakaszgyőzelmét ünnepelhette, spanyol versenyzője először diadalmaskodott háromhetesen, Eulálio rózsaszín trikóval vigasztalódhatott. Folytatás csütörtökön Paestum és Nápoly között egy viszonylag sík szakaszon.

109. GIRO D’ITALIA

5. szakasz (Praia a Mare–Potenza, 203 km)

1. Igor Arrieta (spanyol, UAE) 5:07:51 óra

2. Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 2 másodperc hátrány

3. Silva (uruguayi, Astana) 51 mp h.

Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Alfonso Eulálio 21:27:43 óra, 2. Arrieta 2:51 perc h., 3. Scaroni (olasz, Astana) 3:34 p h.