Egyre közelebb a La Liga ahhoz, hogy az ötödik hely is BL-indulást érjen



A Premier League-ből már biztosan öt csapat indulhat jövőre a Premier League-ben – legalábbis a bajnoki helyezések okán, egyébként még hat is lehet –, de a Bundesliga és a La Liga még csatát vív egymással a koefficiensek tekintetében, hogy melyik élvonalbeli pontvadászat szerzi meg az extra BL-főtáblás helyet, ami annyit tesz, hogy az ötödik is automatikusan indul a sorozatban.

A Bayern München (BL) és a Freiburg (El) kikapott, az Atlético Madrid (BL) és a Rayo Vallecano (Kl) pedig egy döntetlent és egy győzelmet gyűjtött, így most a Football Meets Data számításai alapján 69.2 % esélye van a La Ligának a plusz hely megszerzésére. Persze, ez még a visszavágók alkalmával változhat, de ha így lesz, azzal a Real Betis járhat jól, hiszen jelenleg úgy áll a sevillai csapat az ötödik helyen, hogy a negyedik Atlético tíz pontra van, a hatodik Getafe pedig hat pontra van mögötte.