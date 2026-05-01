Egyre közelebb a La Liga ahhoz, hogy az ötödik hely is BL-indulást érjen

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.05.01. 10:18
A Betis kifejezetten örül a Rayo győzelmének és az Atlético döntetlenjének Európában (Fotó: Getty Images)
Két körrel az európai kupaidény vége előtt (az elődöntős visszavágók és a finálék vannak hátra) úgy tűnik, Spanyolország (La Liga) kapja az extra Bajnokok Ligája-helyet Anglia (Premier League) mellett.

  
A Premier League-ből már biztosan öt csapat indulhat jövőre a Premier League-ben – legalábbis a bajnoki helyezések okán, egyébként még hat is lehet –, de a Bundesliga és a La Liga még csatát vív egymással a koefficiensek tekintetében, hogy melyik élvonalbeli pontvadászat szerzi meg az extra BL-főtáblás helyet, ami annyit tesz, hogy az ötödik is automatikusan indul a sorozatban. 

A Bayern München (BL) és a Freiburg (El) kikapott, az Atlético Madrid (BL) és a Rayo Vallecano (Kl) pedig egy döntetlent és egy győzelmet gyűjtött, így most a Football Meets Data számításai alapján 69.2 % esélye van a La Ligának a plusz hely megszerzésére. Persze, ez még a visszavágók alkalmával változhat, de ha így lesz, azzal a Real Betis járhat jól, hiszen jelenleg úgy áll a sevillai csapat az ötödik helyen, hogy a negyedik Atlético tíz pontra van, a hatodik Getafe pedig hat pontra van mögötte. 

 

Bundesliga Bajnokok Ligája La Liga
