Nemzeti Sportrádió

Rivaldo: Hiszek a brazil válogatottban

V. H. L.V. H. L.
2026.03.25. 12:34
null
Rivaldo (jobbra), a CBF elnökével, Samir Xauddal (Fotó: CBF)
Címkék
Brazília Samir Xaud Rivaldo brazil labdarúgó-válogatott Carlo Ancelotti
Rivaldo szerint egykori edzője, Carlo Ancelotti remek munkát véghez a brazil válogatottnál. A 2002-es japán-koreai közös rendezésű világbajnokságon aranyérmet szerző klasszis bizakodó a honfitársai vb-esélyeivel kapcsolatban, s azon a véleményen van, hogy a találkozás az egykori hősökkel pozitív hatással van a mostani keret tagjaira is.

Március 26-án este 9-kor Foxboroughban Franciaországgal, április 1-jén hajnali 2-kor Orlandóban Horvátország ellen vív felkészülési mérkőzést a brazil válogatott. A nyári amerikai-kanadai-mexikói világbajnokságra készülő selecao jelenleg a floridai városban tréningezik, ahol nem kisebb játékos látogatta meg őket, mint a 2002-es világbajnokságon az arany-zöldekkel aranyérmet szerző klasszis, Rivaldo.

A többek között Palmeirasban, a Barcelonában és az AC Milannál is megforduló egykori klasszist a csapatkoordinátor, Rodrigo Caetano hívta meg az összetartásra, ahol az utódok mellett találkozott volt edzőjével, Carlo Ancelottival, valamint a brazil szövetség elnökével, Samir Xauddal is.

Noha a világbajnoki selejtezőkön messze az elvárások alatt szerepelt a brazil válogatott, a szövetség honlapjának nyilatkozva az 53 éves világbajnok bizakodva tekint a nyári torna elé.

„Bízom Carlo Ancelottiban, aki remek munkát végez. Most két felkészülési mérkőzés következik, de a világbajnokság közeleg, és két jól sikerült meccs nagyon jót tenne a szurkolók, a játékosok és a stáb önbizalmának is. Hiszem, hogy jól sikerül ez a két találkozó – mondta Rivaldo, aki Samir Saudtól vadonatúj válogatott mezt kapott ajándékba. – Azzal, hogy itt vagyok és végignéztem az edzést, régi barátom, Rodrigo Caetano meghívásának tettem eleget, és üdvözölni akartam a szövetségi kapitányt, aki edzőm volt Milannál. Előjöttek a szép emlékek, jó látni, hogy remek a hangulat a brazil válogatottnál.”

Raphinha (szemben) olyan fontos játékosa lehet a selecaónak a nyári vb-n, mint Rivaldo volt 2002-ben (Fotó: CBF)

A 2002-es világbajnok csapatban a mágikus 10-es mezt viselő Rivaldo azt is elmondta, fontosnak tartja, hogy az egykori sztárok látogatásai által a jelen futballistái kapcsolódni tudjanak a múlt hőseihez.

„Örülök, hogy az elnök világbajnokokat hív meg, hogy találkozzanak a csapattal. Ez még jobban motivál mindenkit. Nemsokára itt a világbajnokság, elengedhetetlen, hogy a játékosok pozitív impulzusokat kapjanak. Nagyszerű itt lenni, és újra érezni a világbajnokság szellemét” – zárta gondolatait 1999 aranylabdása, aki a vb-cím mellett többek között egy-egy Copa América-, Konföderációs Kupa- és Bajnokok Ligája-győzelemmel is büszkélkedhet.

 

