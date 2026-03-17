„Dühös és csalódott vagyok" – Neymar azután, hogy kimaradt a brazil válogatott keretéből

2026.03.17. 11:03
Neymar nem került be a brazil labdarúgó-válogatott keretébe, amely az Egyesült Államokba utazik a nyári világbajnokság előtti utolsó komoly tesztmérkőzésekre, így továbbra is kérdéses, ott lesz-e a vb-n.

„Neymar jöhet a vb-re, ha százszázalékig egészséges. Most azért nem hívtam, mert nem az. Azokra a játékosokra van szükségünk, akik a legjobb formában vannak” – mondta Ancelotti.

„Dühös és csalódott vagyok, de továbbra is azért fogok dolgozni, hogy az álmom valóra váljon és ott legyek a vb-n” – nyilatkozott Neymar a kerethirdetés után.

A 34 éves támadó, aki 128 mérkőzést játszott az A-válogatottban, és 79 góljával brazil csúcstartó, legutóbb 2023 októberében szerepelt a brazil válogatottban, akkor az Uruguay elleni vb-selejtezőn szalagszakadást szenvedett. Azóta szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, a térdét műteni is kellett.

Neymar 2017-ben 222 millió eurórért szerződött az FC Barcelonától a Paris Saint-Germainhez, amivel azóta is a világ legdrágább futballistájának számít. Tavaly januárban igazolt vissza a szaúdi Al-Hilaltól nevelőklubjához, a Santoshoz. Februárban arról beszélt: lehet, hogy az év végén visszavonul.

