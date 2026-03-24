Brazília: bejelentette visszavonulását Vágner Love

2026.03.24. 16:58
Vágner Love a Sporting elleni UEFA-kupa-döntőben szerzett gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
Kedd hajnalban közösségi oldalán jelentette be visszavonulását a hússzoros brazil válogatott csatár, Vágner Love, aki profi pályafutása során nem kevesebb mint huszonnégy trófeát nyert a csapataival.

Negyvenegy évesen befejezi hivatásos labdarúgó-karrierjét Vágner Love – ezt maga a játékos jelentette be Instagram-oldalán. A hazájában a „szerelem gólzsákja” becenévvel is illetett riói születésű csatár jelenleg a brazil harmadosztályban (Série C) szereplő Pernambuco állambeli Retro csapatának játékosa, s már búcsúmeccsének időpontja is ismert: április 28-án, az Arena de Pernambucóban, a Ceará elleni Copa do Nordeste-mérkőzésen lép utoljára pályára.

Vágner Love pályafutása során hússzor szerepelt a brazil válogatottban, amellyel 2004-ben és 2007-ben is megnyerte a Copa Américát. Klubjaival összesen 24 trófeát hódított el; a legemlékezetesebb sikereit a CSZKA Moszkva játékosaként érte el. Az orosz csapattal négy bajnoki címet, hat kupagyőzelmet és négy szuperkupasikert ünnepelhetett, 2005-ben az UEFA-kupa-serleget is felemelhette, a Sporting CP ellen a José Alvalade Stadionban 3–1-re megnyert döntőben ő szerezte csapata harmadik gólját. A kiváló csatár visszavonulásával nem int búcsút a labdarúgásnak, a Retro másodedzőjeként dolgozik tovább.

 

