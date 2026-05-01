Az állatvédők kritizálják a volt Formula–1-es pilótát

2026.05.01. 09:11
Grosjeant kritizálta a PETA alelnöke (Fotó: Getty Images)
Romain Grosjean az Indy500-as verseny egyik edzésén szokatlan balesetet szenvedett.

Romain Grosjean 370 km-es sebességgel száguldott a versenypályán, amikor egy madárral ütközött. Ez balszerencse, ám a francia pilóta későbbi nyilatkozata már inkább szerencsétlen volt.

„Még mindig véres a versenyruhám, a madár darabjai pedig a bukókerethez ragadtak. Azt sem láttam, merre megyek. Büdös a sisakom és az ülésem is. Ráadásul csirkét sem kaptam ebédre, mert továbbmentem” – mondta Grosjean, akit emiatt megtalált az egyik állatvédő szervezet, a PETA. Mimi Bekhechi, a PETA alelnöke szerint a francia pilótából teljesen hiányzik az empátia.

„A madaraknak vannak érzéseik, látszólag több is, mint Grosjeannak, miután ő jobban aggódott az olyan pótolható dolgok miatt, mint az autója, a sisakja és a ruhája.”

Grosjeannek nem ez volt az első állatos ütközése, a 2019-es Kanadai Nagydíj egyik edzésén egy mormotát ütött el.

 

