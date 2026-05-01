Pályára sem lépett, hét hét után távozott Japánból a korábbi német válogatott védő

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.01. 08:46
Philipp Max csak egyszer került be a Gamba Oszaka keretébe (Fotó: Getty Images)
A japán labdarúgó-bajnokságban szereplő Gamba Oszaka a hivatalos oldalain jelentette be, hogy közös megegyezéssel felbontotta Philipp Max szerződését.

Az elmúlt közel két év borzasztó volt Philipp Max számára: a háromszoros német válogatott balhátvéd 2024 nyarán a Panathinaikoszhoz szerződött Frankfurtból, de Görögországban az előző idényben csak hét meccsen játszott, 2025 őszén pedig egyet sem, így szerződést bontottak vele.

Max március 12-én írt alá a Gamba Oszakához, ahol újraépíthette volna magát, ám a klub bejelentette, hogy hét hét után közös megegyezéssel a szerződésbontás mellett döntöttek. A német labdarúgó csak egyszer került be a honfitársa, Jens Wissing által irányított csapatba, de pályára nem lépett. Az oszakaiak egyébként bejutott a második számú ázsiai kupasorozat döntőjébe, ahol Cristiano Ronaldo Al-Nasszrje lesz az ellenfelük.

„Miután az elmúlt hetekben alaposan megvizsgáltam a fizikai állapotomat, arra a következtetésre jutottam, hogy nehéz lesz a csapat teljesítményéhez kellő mértékben hozzájárulni a pályán. Ez a döntés nem volt könnyű számomra, de úgy gondolom, hogy profiként ez a legjobb választás. További sikereket kívánok a Gamba Oszakának, követni fogom a klub eredményeit. Az itt töltött időm nem volt hosszú, de hálás vagyok a tapasztalatokért, amelyeket itt szerezhettem. A kezdetektől remek fogadtatásban részesültem a klubtól, a csapattársaimtól, a stábtól és a szurkolóktól. A Japánban megtapasztalt magas szintű professzionalizmus és fegyelem, valamint a csapatszellem felbecsülhetetlen értékű volt számomra” – írta Max.

A 32 éves futballista a Schalke, az Augsburg és az Eintracht Frankfurt színeiben szerepelt a Bundesligában, Hollandiában a PSV Eindhovennel pedig kupagyőztes lett. 

 

Gamba Oszaka Japán Philipp Max
