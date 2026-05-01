Románia: a súlyos sérülés után pályára érkező mentő elakadt az esőben, a játékosoknak kellett betolni – videó
A román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban nem mindennapi jelenetnek lehettünk szemtanúi az FC Voluntari–FC Bihor mérkőzésen: egy játékos megsérült, a pályára mentőautót küldtek, az elakadt az eső miatt megtépázott gyepen, a játékosok azonban közösen, összefogva megtolták.
2026.04.15. 18:38
