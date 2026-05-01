Románia: a súlyos sérülés után pályára érkező mentő elakadt az esőben, a játékosoknak kellett betolni – videó

A román másodosztályú labdarúgó-bajnokságban nem mindennapi jelenetnek lehettünk szemtanúi az FC Voluntari–FC Bihor mérkőzésen: egy játékos megsérült, a pályára mentőautót küldtek, az elakadt az eső miatt megtépázott gyepen, a játékosok azonban közösen, összefogva megtolták.

Ini terjadi di Liga II Rumania, saat FC Voluntari menghadapi FC Bihor. Salah seorang pemain cedera parah sehingga harus menggunakan ambulance.



Para pemain dr kedua tim mendorong ambulance yang stuck karena kondisi lapangan yang rusakpic.twitter.com/04dxHjWIMP — PAPAN TENGAH (@papantengah) May 1, 2026 🚨🤯💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: In Romanian football, players from Voluntari and FC Bihor (Liga 2) had to push the ambulance off the pitch because rain destroyed the field. There was an injury just before the final whistle. pic.twitter.com/vFNdx13q6H — New Joshua 🇺🇬 (@JoshuaDegree) May 1, 2026