Brazília: a patinás csapat menesztette a volt szövetségi kapitányt
A brazil labdarúgó-bajnokságban szereplő Corinthians a hivatalos honlapján számolt be Dorival Junior vezetőedző menesztéséről.
A Corinthians tíz forduló alatt csak kétszer nyert az országos bajnokságban, és minden sorozatot számítva kilenc mérkőzés óta nyeretlen.
A sikertelenség Dorival Junior vezetőedző állásába került, aki 2025-ben kupagyőzelemig, idén pedig Szuperkupa-sikerig vezette a csapatot. A klub közleménye szerint ideiglenesen William Batista, az U20-as együttes edzője veszi át az irányítást.
A korábbi szövetségi kapitány elküldése azt jelenti, hogy a brazil csapatok tíz forduló alatt tizedszer váltanak edzőt. Korábban az Atlético Mineiro, a Vasco da Gama, a Remo, a Flamengo, a Sao Paulo, a Cruzeiro, a Santos, a Botafogo és a Chapecoense is edzőcserét jelentett be.
Messi betalált, öt góllal nyert a világbajnok
Foci vb 2026
2026.04.01. 10:49
Rivaldo: Hiszek a brazil válogatottban
Foci vb 2026
2026.03.25. 12:34
Brazília: bejelentette visszavonulását Vágner Love
Minden más foci
2026.03.24. 16:58
Csak Irapuatóban ébredtünk fel a tavaszi álomból
Népsport
2026.03.16. 10:33
Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar–brazil három null!
Népsport
2026.03.16. 09:15
