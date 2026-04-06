Brazília: a patinás csapat menesztette a volt szövetségi kapitányt

A Corinthians tíz forduló alatt csak kétszer nyert az országos bajnokságban, és minden sorozatot számítva kilenc mérkőzés óta nyeretlen.

A sikertelenség Dorival Junior vezetőedző állásába került, aki 2025-ben kupagyőzelemig, idén pedig Szuperkupa-sikerig vezette a csapatot. A klub közleménye szerint ideiglenesen William Batista, az U20-as együttes edzője veszi át az irányítást.

A korábbi szövetségi kapitány elküldése azt jelenti, hogy a brazil csapatok tíz forduló alatt tizedszer váltanak edzőt. Korábban az Atlético Mineiro, a Vasco da Gama, a Remo, a Flamengo, a Sao Paulo, a Cruzeiro, a Santos, a Botafogo és a Chapecoense is edzőcserét jelentett be.