Brazília: a patinás csapat menesztette a volt szövetségi kapitányt

2026.04.06. 07:55
Dorival Junior állásába került a Corinthians gyengélkedése (Fotó: Getty Images)
A brazil labdarúgó-bajnokságban szereplő Corinthians a hivatalos honlapján számolt be Dorival Junior vezetőedző menesztéséről.

A Corinthians tíz forduló alatt csak kétszer nyert az országos bajnokságban, és minden sorozatot számítva kilenc mérkőzés óta nyeretlen.

A sikertelenség Dorival Junior vezetőedző állásába került, aki 2025-ben kupagyőzelemig, idén pedig Szuperkupa-sikerig vezette a csapatot. A klub közleménye szerint ideiglenesen William Batista, az U20-as együttes edzője veszi át az irányítást.

A korábbi szövetségi kapitány elküldése azt jelenti, hogy a brazil csapatok tíz forduló alatt tizedszer váltanak edzőt. Korábban az Atlético Mineiro, a Vasco da Gama, a Remo, a Flamengo, a Sao Paulo, a Cruzeiro, a Santos, a Botafogo és a Chapecoense is edzőcserét jelentett be.

Messi betalált, öt góllal nyert a világbajnok

Foci vb 2026
2026.04.01. 10:49

Mbappé betalált, még emberhátrányban is legyőzte Franciaország Brazíliát az Egyesült Államokban

Minden más foci
2026.03.26. 23:24

Rivaldo: Hiszek a brazil válogatottban

Foci vb 2026
2026.03.25. 12:34

Brazília: bejelentette visszavonulását Vágner Love

Minden más foci
2026.03.24. 16:58

Csak 100 százalékig egészséges játékosok – Carlo Ancelotti kihirdette a brazil keretet

Minden más foci
2026.03.16. 20:59

Csak Irapuatóban ébredtünk fel a tavaszi álomból

Népsport
2026.03.16. 10:33

Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar–brazil három null!

Népsport
2026.03.16. 09:15

Negyven évvel ezelőtt verte meg 3–0-ra Magyarország Brazíliát a Népstadionban

Magyar válogatott
2026.03.16. 08:48
Ezek is érdekelhetik