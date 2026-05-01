Vívás: csak Rabb Krisztián főtáblás a férfi kardozók incshoni Grand Prix-viadalán

2026.05.01. 08:36
Rabb Krisztián folytathatja a főtáblán (Fotó: Czinege Melinda)
Rabb Krisztián férfi kard kardvívás
Mindössze három magyar nevezett a férfi kardozók incshoni Grand Prix-versenyére, vasárnap a főtáblán csak a kiemelt Rabb Krisztián léphet pástra.

Szilágyi Áron még az év végén egyeztetett Nemcsik Zsolt fegyvernemi vezetőedzővel, hogy azokon a viadalokon, ahol rendeznek csapatversenyt is, elindul, ahol viszont nem, azt kihagyja – előbbi kategóriába a világkupa-, utóbbiba a Grand Prix-viadalok tartoznak, így háromszoros olimpiai bajnok kardvívónk el sem utazott Incshonba, s nem nevezett Gémesi Csanád sem. 

Mindössze három férfi kardozó alkotja a magyar különítményt: a kiemelt Rabb Krisztián, Szatmári András és Horváth Gergő, pénteken pedig az is eldőlt, hogy közülük csak Rabb léphet pástra vasárnap a 64 között, mert Szatmári a selejtezőben már a csoportkör után búcsúzott, Horváth pedig az első kör után ugyan megnyert egy tizenötös asszót, a másodikat viszont elveszítette. 

Szombaton következnek a hölgyek, ott is szűk a magyar csapat: Battai Sugár Katinka és Szűcs Luca kiemeltek, így ők csak vasárnap kezdenek a főtáblán – melléjük Pusztai Liza és Spiesz Anna csatlakozhat egy sikeres selejtezős nap után. 

GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON
Kard. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián (kiemelt), Horváth Gergő 3 győzelem/2 vereség, Szatmári András 4 /2. A 96 közé jutásért: Horváth–Kavahara (japán) 15:11. A 64 közé jutásért: Bertini (olasz)–Horváth 15:12

 

