Vívás: csak Rabb Krisztián főtáblás a férfi kardozók incshoni Grand Prix-viadalán

Szilágyi Áron még az év végén egyeztetett Nemcsik Zsolt fegyvernemi vezetőedzővel, hogy azokon a viadalokon, ahol rendeznek csapatversenyt is, elindul, ahol viszont nem, azt kihagyja – előbbi kategóriába a világkupa-, utóbbiba a Grand Prix-viadalok tartoznak, így háromszoros olimpiai bajnok kardvívónk el sem utazott Incshonba, s nem nevezett Gémesi Csanád sem.

Mindössze három férfi kardozó alkotja a magyar különítményt: a kiemelt Rabb Krisztián, Szatmári András és Horváth Gergő, pénteken pedig az is eldőlt, hogy közülük csak Rabb léphet pástra vasárnap a 64 között, mert Szatmári a selejtezőben már a csoportkör után búcsúzott, Horváth pedig az első kör után ugyan megnyert egy tizenötös asszót, a másodikat viszont elveszítette.

Szombaton következnek a hölgyek, ott is szűk a magyar csapat: Battai Sugár Katinka és Szűcs Luca kiemeltek, így ők csak vasárnap kezdenek a főtáblán – melléjük Pusztai Liza és Spiesz Anna csatlakozhat egy sikeres selejtezős nap után.

GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON

Kard. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Rabb Krisztián (kiemelt), Horváth Gergő 3 győzelem/2 vereség, Szatmári András 4 /2. A 96 közé jutásért: Horváth–Kavahara (japán) 15:11. A 64 közé jutásért: Bertini (olasz)–Horváth 15:12