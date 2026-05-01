Hansi Flick hosszabbít Barcelonában – sajtóhír

Legalább két évig az FC Barcelona vezetőedzője marad Hans-Dieter Flick – írta kedden a Mundo Deportivo. A katalán sportlap értesülése szerint a német tréner hamarosan új, 2028-ig szóló szerződésre kanyarítja oda a nevét, amely a felek kölcsönös elégedettsége esetén egy évvel meghosszabbodhat. A lap úgy tudja, Joan Laporta klubelnök eredetileg 2029-ig szóló megállapodást kínált Flicknek, de ő ragaszkodott az egy évvel rövidebb verzióhoz.

A cikk megemlíti: a kontraktus néhány részletét még pontosítani kell, aláírására jövő héten kerülhet sor, ekkor érkezik a katalán fővárosba Flick ügynöke, Pini Zahavi, aki a Robert Lewandowski sorsáról is tárgyal a gránátvörös-kékekkel – a lengyel csatár szerződése június 30-án jár le.

Amennyiben a Barcelona ismét spanyol bajnok lesz – öt fordulóval a vége előtt 11 pont az előnye a Real Madriddal szemben –, a német szakember első két évében öt címet gyűjt be, úgy, hogy bemutatkozó évében hazai porondon a mindhárom titulust (bajnoki cím, Spanyol Kupa- és Spanyol Szuperkupa-győzelem) besöpörte, és a Bajnokok Ligája-döntőről is csak egy hajszállal maradt le. A jelenlegi évadban a Szuperkupát ismét sikerült elhódítania, s feltehetően a bajnoki trófea is a katalánok vitrinjében köt ki.

A Mundo Deportivo kiemeli: Flick mindezt képes volt úgy megvalósítani, hogy közben nem kevesebb mint tizenkét saját nevelésű játékost épített be a csapatba, és sikerült kihoznia a legjobbat Eric Garcíából, valamint az elődje, Xavi által látványosan mellőzött Raphinhából, aki a legutóbbi Bajnokok Ligája-idény társgólkirálya lett, s az Aranylabda-szavazáson az ötödik helyen végzett.

A lap azt is megjegyzi: ha a német szakember és a Barcelona vezetősége 2028-ban úgy dönt, hogy élnek a hosszabbítási opcióval, szerződésének lejártakor az edző hatvannégy éves lesz. Flick korábban többször is hangsúlyozta: a Barca lesz az utolsó klubja, remekül érzi magát a városban, s amennyiben a visszavonulás mellett dönt, családjának, unokáinak szeretné szentelni az idejét.