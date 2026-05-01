Nemzeti Sportrádió

Trófeával koronázhatja meg tavaszát a Kassa

DUDUCZ TIBOR
2026.05.01. 08:38
Kovács Mátyás
Pénteken Zsolnán rendezik a Szlovák Kupa döntőjét, a házigazdáknál Szánthó Regő, a vendég kassaiaknál Kovács Mátyás is készülhet a bevetésre.  

MAGYAR FŐSZEREPLŐI lehetnek a pénteki Szlovák Kupa-döntőnek, amelyben az MSK Zilina az FC Kosicét fogadja. A házigazda zsolnaiaknál Szánthó Regő, a kassaiaknál  Kovács Mátyás várja a pályára lépést.



„Kihagytuk a helyzeteinket, pedig kétgólos előnybe is kerülhettünk volna Dunaszerdahelyen, aztán három egyes vereség lett a vége – mondta lapunknak Szánthó Regő, a Zsolna 25 éves szélsője a legutóbbi, DAC elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésre utalva. – Remélem, a pénteki kupadöntőben hatékonyabbak leszünk, már csak azért is, mert a Kassa nagyszerű formában van a tavasszal. Küzdelmes, intenzív mérkőzésre számítok.”     

Az MSK Zilina a szlovák élvonalban, a Niké Ligában a felsőházban szerepel a rájátszásában, a Kassa az alsóházban, s ha csak a 2026-ban elért eredményeket vizsgáljuk, a kassai együttes a legjobb a bajnokságban, ami pedig a tétmérkőzéseit illeti, a közelmúltban szakadt meg a 16 meccses veretlenségi sorozata.

„Törvényszerű volt, hogy egyszer véget ér, másfél hete Eperjesen kaptunk ki. A múlt hét végén aztán újra a győzelem ösvényére léptünk, simán megvertük a Rózsahegyet, amivel biztossá tettük az élvonalban maradásunkat” – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Kovács Mátyás, aki hét gólt szerzett és hat gólpasszt adott eddig a Niké Liga-idényben.

A kassai szurkolók futballünnepre készülnek, mintegy háromezren érkeznek a zsolnai összecsapásra.

„Nagyon örülök ennek, mert olyan hangulatot teremthetnek, hogy jószerével hazai pályán érezhetjük majd magunkat. A szakmai stábunk elemezte a zsolnaiak játékát, megfelelően felkészülünk, bízunk benne, hogy hazavisszük a trófeát” – tette hozzá a Kassa 22 esztendős szélsője.

SZLOVÁK KUPA
DÖNTŐ, ZSOLNA
16.00: MSK Zsolna–FC Kassa

 

