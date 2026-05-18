Zlatko Jovanovic három idény után távozik a Honvéd kosárcsapatától

2026.05.18. 20:40
A következő idény már nem Zlatko Jovanovic irányítja majd a Honvédot (Fotó: Árvai Károly)
férfi kosárlabda NB I Budapesti Honvéd Zlatko Jovanovic Budapesti Honvéd SE
Három idény után távozik a Honvéd férfi kosárlabdacsapatától Zlatko Jovanovic vezetőedző.

A fővárosi együttes közösségi oldalának hétfői cikke felidézte, hogy a bosnyák tréner 2023 nyara óta látta el feladatát, első idényében rögtön rájátszásba vezette a Honvédot, amellyel végül ötödik helyen zárt. Egy évaddal később tizedik, a legutóbbi kiírásban pedig újra ötödik lett a csapat, amely ott volt a Magyar Kupa négyes döntőjében, ahol a negyedik helyen végzett.

„Három felejthetetlen idény után eljött az idő, hogy köszönetet mondjak, és lezárjak egy gyönyörű fejezetet. Szeretném megköszönni mindenkinek a Budapesti Honvédnál, aki az első naptól az utolsóig részese volt ennek az utazásnak. Együtt elértünk mindent, amiről beszéltünk, és mindent, amiről úgy gondoltuk, hogy ez a klub megérdemli” – fogalmazott a leköszönő vezetőedző, Zlatko Jovanovic.

A tréner szerint lépésről lépésre visszahozták a Honvédot oda, ahová való, újjáépítették az erős alapokat és segítettek ismét egy komoly és tiszteletre méltó környezetet teremteni.

„Most eljött a pillanat, hogy új lépést tegyek előre a karrieremben és az életben. De ez nem búcsú, egyszerűen csak egy »hamarosan találkozunk«! Köszönöm még egyszer a bizalmat, az emlékeket, a csatákat és az együtt megosztott érzelmeket, a Honvéd mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben!” – zárta szavait a 42 éves szakember, aki összesen 104 bajnoki mérkőzésen irányította a Honvédot.

 

