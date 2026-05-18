Vojvoda Dávid elköszön a kosárlabdától; a Cube segítségével elemezzük az ETO FC futballját

Szakmai partnerünk, a Cube segítségével elemezzük a bajnoki címet nyerő ETO FC futballját. Összeállításunkban bemutatjuk a sportigazgatót, a 2024 augusztusában szerződtetett Steven Vanharent, akinek hozzáértése, türelme a klub felemelkedésének egyik záloga volt. Nem menesztette Borbély Balázst a rossz 2024-es idényrajt után, mert tudta, hogy a játék biztató, csak a késői sportigazgató-csere miatt nem volt lehetőség a megfelelő keret kialakítására. Az általa szerződtetett Samuel Petrás, Nfansu Njie, Schön Szabolcs, Daniel Stefulj, Olekszandr Piscsur és Nadir Benbuali a pályán, a jövőben pedig anyagilag lehet nagy hasznára az ETO-nak. Ha a nyáron kulcsjátékosok távoznak a klubtól, Vanharennek ismét kulcsszerepe lesz a keret kialakításában. Bevallása szerint minden pozícióra van nyolc-tíz, stílusa alapján a csapatba illeszthető utódból álló listája.

Kádár Tamás a Puskás Akadémia elleni bajnoki előtt jelentette be visszavonulását. A pályafutását 36 évesen befejező 57-szeres válogatott futballista lapunknak elmondta, nem volt nehéz meghoznia a döntést, hiszen „amikor az MTK vezetőivel szerződést hosszabbítottunk, akkor is mondtam: ha jön a második gyerkőc, befejezem, és a téli felkészülésnél jeleztem is, a tavasz lesz nekem a vége. A nyáron bővül a család, és immár főállású apuka lehetek. A szüleim veszprémiek, a párom családja erdélyi, mi Mogyoródon találtuk meg az otthonunkat, vagyis viszonylag távol vagyunk, emiatt is szeretnék megadni minden segítséget a társamnak.” A válogatottság kapcsán azt mondta, „örülök, hogy ötvenhét mérkőzésen viselhettem a címeres mezt, nem rágódom azon, mennyi lehetett volna”.

A vasárnapi idényzáró és bronzéremátadó ünnepség másnapján Ádám Martin, a Paksi FC 28-szoros válogatott csatára bejelentette: nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését. A 31 esztendős csatár 2020-ban igazolt először az NB I-es paksiakhoz, két évvel később 31 találattal az élvonal gólkirálya lett, s meghívót kapott a válogatottba, majd 2022-ben légiósnak állt: a dél-koreai Ulszan játékosa lett, onnan pedig a görög Aszteraszhoz szerződött 2024-ben. Csaknem másfél évvel ezelőtt tért vissza a paksiakhoz, ahonnan most szerződése lejártával távozik. „Nem hirtelen döntés következménye ez – mondta megkeresésünkre Ádám Martin. – A sérülésem után, már tavasszal egyeztettem Haraszti Zsolt ügyvezetővel, s abban maradtunk, hogy a bajnokság befejezése után jelentjük be a búcsút. Nagy szívfájdalom ez nekem, hiszen Pakson lettem valaki, válogatott játékos, gólkirály, az év labdarúgója.”

Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza Spartacus támadója idén rendre csereként, hétszer jutott szóhoz, összesen mindössze 137 percet töltött a pályán a tavasszal. A Kazincbarcika SC elleni pénteki bajnokin (2–2) viszont elemi erővel, 33 méterről, ballal lőtt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb oldali kapufáról pattant a hálóba. „Nyugodtan mondhatom, karrierem eddigi legszebb gólját szereztem – mondta lapunknak a Szpari 25 éves labdarúgója. – Még 2024 szeptemberében, Kecskeméten lőttem hasonlóan szép gólt, akkor jobbal és a bal felsőbe – de a Barcika elleni talán még annál is szebb volt! Amikor elhagyta a lábam a labda, éreztem, hogy ebből gól lehet, az ember ilyenkor tudja, hogy jól találta-e el a labdát vagy sem. Spontán ötlet volt ilyen távolról, több mint harminc méterről lőni, ennyire messziről nem szoktam próbálkozni, most bejött.”

Az utolsó NB I-es fordulóban nem hibázott a Ferencváros, hazai pályán 3–0-ra legyőzte a bronzéremre hajtó Zalaegerszeget. Corbu Máriusz, a zöld-fehérek középpályása úgy fogalmazott, a csapat a hétvégén megtette, amit lehetett, otthon tartotta a három pontot, a bajnoki aranyérem nem most úszott el. „Rengeteg minden történt velem, Cipruson jól ment a játék, ám a télen a Ferencváros hívó szavára nem lehetett nemet mondani – mondta a játékos, aki januárban a ciprusi APOEL-től szerződött a Népligetbe. – Úgy érzem, gyorsan sikerült beilleszkednem, a játékommal is próbáltam elfogadtatni magamat.” A támadó az idény értékelésével vár még. Noha a napozóágyon fekve eszébe jutott, milyen is volt a mögötte hagyott idény, a mélyreható elemzéssel vár, egyelőre a pihenésé, a feltöltődésé a főszerep.

Az elmúlt két évtized egyik legmeghatározóbb, legtöbb sikert elérő kosárlabdázója köszön el a kosárlabda-válogatottól: az Alba Fehérvár csapatkapitánya, Vojvoda Dávid 35 évesen búcsúzik. „Alaposan megfontoltam a döntésem – mondta lapunknak Vojvoda Dávid. – Mindig, minden körülmények között a válogatott rendelkezésére álltam az elmúlt majd’ két évtizedben, de úgy érzem, már több szükségem van a regenerációra, pihenőre, hogy megnyújthassam a pályafutásomat. A generációmból én maradtam az utolsó mohikán, eljött az idő, hogy átadjam a helyem a fiataloknak. Hogy melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzésem? Talán a 2017-es kolozsvári Eb-n a románok elleni összecsapás, amelyen megvertük a házigazdákat. Nagyon jól ment a játék, 26 pontot dobtam, és sikerült továbbmenni a csoportból.”

