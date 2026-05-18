Két gyors gól után nem volt visszaút – Sárpátki Tamás

– Tudni lehetett, hogy kiélezett meccs lesz az osztrákok elleni, de hogy ennyire nüanszok döntenek majd, arra nem lehetett felkészülni.

– Igen, az ilyen találkozókon apróságok billentik egyik vagy másik oldalra a mérleg nyelvét – mondta a Nemzeti Sportnak Sárpátki Tamás, a magyar férfi jégkorong-válogatott csatára. – Az edzők is azt mondták, hogy negyven percig nagyon jól jégkorongoztunk, aztán kaptak egy emberelőnyt, amit kihasználtak, utána lőttek egy szerencsés gólt, 3–1 után pedig náluk volt a lélektani előny. Vincze Péter góljával még visszajöttünk a meccsbe, de egyenlíteni már nem tudtunk. Alakulhatott volna másképp is, csalódottak vagyunk a vereség miatt.

– Az odaadással nem volt gond, csúsztak, másztak, ön is számtalanszor blokkolt. Lehetett volna még bármit tenni a győzelemért?

– Szívünket-lelkünket beleadtuk. Az emberelőnyök döntötték el a meccset, négyből kettőt lőttek fórban és egyet üres kapura, de igazából mi is kétszer betaláltunk emberelőnyben.

– Horváth Milán és Hári János kiállítása is véleményes volt. Hogy látta, történt bírói tévedés?

– Erről én nem beszélhetek, csak annyit mondhatok, nem éreztük teljesen jogosnak az összes kiállítást, de ez most már nem lényeges.

– Következik Nagy-Britannia – hogyan készülnek a kihívásra?

– Tudtuk, hogy az osztrákok és a britek elleni meccs lesz a két leginkább meghatározó a tagságunk megtartása szempontjából. Igazából mindig a soron következő meccsre összpontosítunk, de most különösen fontos, hogy megfelelő állapotban legyünk kedd estére.