Nemzeti Sportrádió

Két gyors gól után nem volt visszaút – Sárpátki Tamás

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.05.18. 20:24
null
Sárpátki Tamás (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
magyar férfi jégkorong-válogatott Sárpátki Tamás jégkorong-vb
A Svájcban zajló jégkorong-világbajnokságon két vereséggel kezdő magyar válogatott támadója, Sárpátki Tamás szerint az osztrákok ellen 40 percig jól játszott a csapat, és csak apróságok döntöttek a vasárnapi meccsen.

– Tudni lehetett, hogy kiélezett meccs lesz az osztrákok elleni, de hogy ennyire nüanszok döntenek majd, arra nem lehetett felkészülni.
– Igen, az ilyen találkozókon apróságok billentik egyik vagy másik oldalra a mérleg nyelvét – mondta a Nemzeti Sportnak Sárpátki Tamás, a magyar férfi jégkorong-válogatott csatára. – Az edzők is azt mondták, hogy negyven percig nagyon jól jégkorongoztunk, aztán kaptak egy emberelőnyt, amit kihasználtak, utána lőttek egy szerencsés gólt, 3–1 után pedig náluk volt a lélektani előny. Vincze Péter góljával még visszajöttünk a meccsbe, de egyenlíteni már nem tudtunk. Alakulhatott volna másképp is, csalódottak vagyunk a vereség miatt.

– Az odaadással nem volt gond, csúsztak, másztak, ön is számtalanszor blokkolt. Lehetett volna még bármit tenni a győzelemért?
– Szívünket-lelkünket beleadtuk. Az emberelőnyök döntötték el a meccset, négyből kettőt lőttek fórban és egyet üres kapura, de igazából mi is kétszer betaláltunk emberelőnyben.

– Horváth Milán és Hári János kiállítása is véleményes volt. Hogy látta, történt bírói tévedés?
– Erről én nem beszélhetek, csak annyit mondhatok, nem éreztük teljesen jogosnak az összes kiállítást, de ez most már nem lényeges.

– Következik Nagy-Britannia – hogyan készülnek a kihívásra?
– Tudtuk, hogy az osztrákok és a britek elleni meccs lesz a két leginkább meghatározó a tagságunk megtartása szempontjából. Igazából mindig a soron következő meccsre összpontosítunk, de most különösen fontos, hogy megfelelő állapotban legyünk kedd estére.

Kapcsolódó tartalom

Ausztriától is kikapott a magyar jégkorong-válogatott a vb-n

A hétfői szünnap után kedden jön a britek elleni kulcsfontosságú mérkőzés.

Majoross Gergely: Nagyon fáj, hogy így kaptunk ki

A hokikapitány szerint a záró harmaddal volt a baj az osztrákok elleni vb-meccsen.

Vereséggel kezdte világbajnoki szereplését a magyar válogatott Zürichben

Vasárnap máris lehet javítani az osztrákok ellen.

Majoross Gergely: Nyugodtan nézhetünk tükörbe a finnek elleni mérkőzés után

A szövetségi kapitány szerint, ha minden ellenfelet kellően tisztel, akkor lehet sikeres a válogatott. Sebők Balázs szerint látszik az előrelépés Tamperéhez képest.

 

magyar férfi jégkorong-válogatott Sárpátki Tamás jégkorong-vb
Legfrissebb hírek

Jégkorong-vb: a finnek őrzik hibátlan mérlegüket, kiütötték az Egyesült Államokat

Jégkorong
2 órája

Majoross: Magunkkal kell törődnünk

Jégkorong
4 órája

Jégkorong-vb: Bartalis István számára négy perc után véget ért a torna

Jégkorong
6 órája

Ausztriától is kikapott a magyar jégkorong-válogatott a vb-n

Jégkorong
Tegnap, 18:50

„Sokkal többet kaptam a hokitól, mint valaha gondoltam” – interjú Garát Zsomborral

Képes Sport
Tegnap, 11:23

Vay Ádám: Nem könnyítették meg a munkámat, nyomtak, lőttek, takartak

Jégkorong
Tegnap, 9:02

Jégkorong-vb: Kanada fél gőzzel is lemosta az olaszokat

Jégkorong
2026.05.16. 22:47

Majoross Gergely: Nyugodtan nézhetünk tükörbe a finnek elleni mérkőzés után

Jégkorong
2026.05.16. 19:57
Ezek is érdekelhetik