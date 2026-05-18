Újabb szöglet utáni gól, újabb győzelem: egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez az Arsenal
A PL történelme során 13. alkalommal fordul elő, hogy két csapat között legalább 58 pontos különbség van egy meccs előtt. A már biztos kieső Burnley ellen kis túlzással egykapuzott az Arsenal. Mikel Arteta csapata az első félidőben 72 százalékos lababirtoklás mellett kilencszer próbálkozott. A 14. percben Leandro Trossard passzát követően Kai Havertz lőtt kapu mellé, majd egy perccel később Trossard a kapufát találta el. A 35. percben Bukayo Saka lőtt volna közelről, de egy vendégvédő a szabályosság határán meggátolta ebben. A 37. percben jött az áttörés, Bukayo Saka bal oldali szögletéből Kai Havertz fejelt a kapuba. Saka Wayne Rooney után a második legfiatalabb játékos lett, aki eljut legalább ötven gólig és ötven gólpasszig a Premier League-ben. A tizenegyeseket nem számítva ez volt a 19. bajnoki, amelyen az Arsenal gólt szerzett rögzített szituációt követően, ami rekordbeállítás.
A második játékrész elején Eberechi Eze előbb a lécet találja el, egy perccel későbbi fejesét pedig egy védő blokkolta. A Burnley már kevésbé szorult be a kapuja elé, a labdabirtoklás is kiegyenlítettebbé vált (57:43%), de az egyenlítés messze volt. Havertz kései belépője felborzolta a kedélyeket, a német támadó azonban megúszta sárga lappal. Az Arsenal 1–0-ra nyert, és öt pontra növelte előnyét a kedden játszó Manchester City előtt. Az utolsó fordulóban a Crystal Palace vendégeként lép pályára Mikel Arteta csapata.
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Arsenal–Burnley 1–0 (Havertz 37.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Pénteken játszották
Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)
Vasárnap játszották
Newcastle United–West Ham United 3–1 (Woltemade 15., Osula 19., 65., ill. Castellanos 69.)
Brentford–Crystal Palace 2–2 (Ouattara 40., 88., ill. I. Sarr 6. – 11-esből, Wharton 52.)
Everton–Sunderland 1–3 (Röhl 43., ill. Brobbey 59., Le Fée 81., Isidor 90+1.)
Leeds United–Brighton & Hove Albion 1–0 (Calvert-Lewin 90+6.)
Wolverhampton Wanderers–Fulham 1–1 (M. Mané 25., ill A. Robinson 40+3. – 11-esből)
Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)
Kedden játsszák
20.30: Bournemouth–Manchester City
21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
37
25
7
5
69–26
+43
82
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
37
19
11
7
66–50
+16
68
|4. Aston Villa
37
18
8
11
54–48
+6
62
|5. Liverpool
37
17
8
12
62–52
+10
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton & Hove Albion
37
14
11
12
52–43
+9
53
|8. Brentford
37
14
10
13
54–51
+3
52
|9. Sunderland
37
13
12
12
40–47
–7
51
|10. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|11. Newcastle
37
14
7
16
53–53
0
49
|12. Everton
37
13
10
14
47–49
–2
49
|13. Fulham
37
14
7
16
45–51
–6
49
|14. Leeds United
37
11
14
12
49–53
–4
47
|15. Crystal Palace
37
11
12
14
40–49
–9
45
|16. Nottingham Forest
37
11
10
16
47–50
–3
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
37
9
9
19
43–65
–22
36
|19. Burnley
37
4
9
24
37–74
–37
21
|20. Wolverhampton
37
3
10
24
26–67
–41
19