Újabb szöglet utáni gól, újabb győzelem: egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez az Arsenal

2026.05.18. 22:57
Kai Havertz fejese döntött (Fotó: Getty Images)
Arsenal angol labdarúgás Burnley Premier League angol bajnokság
Az Arsenal Kai Havertz fejesével 1–0-ra legyőzte a Burnley-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 37. fordulójának hétfői mérkőzésén.

A PL történelme során 13. alkalommal fordul elő, hogy két csapat között legalább 58 pontos különbség van egy meccs előtt. A már biztos kieső Burnley ellen kis túlzással egykapuzott az Arsenal. Mikel Arteta csapata az első félidőben 72 százalékos lababirtoklás mellett kilencszer próbálkozott. A 14. percben Leandro Trossard passzát követően Kai Havertz lőtt kapu mellé, majd egy perccel később Trossard a kapufát találta el. A 35. percben Bukayo Saka lőtt volna közelről, de egy vendégvédő a szabályosság határán meggátolta ebben. A 37. percben jött az áttörés, Bukayo Saka bal oldali szögletéből Kai Havertz fejelt a kapuba. Saka Wayne Rooney után a második legfiatalabb játékos lett, aki eljut legalább ötven gólig és ötven gólpasszig a Premier League-ben. A tizenegyeseket nem számítva ez volt a 19. bajnoki, amelyen az Arsenal gólt szerzett rögzített szituációt követően, ami rekordbeállítás.

A második játékrész elején Eberechi Eze előbb a lécet találja el, egy perccel későbbi fejesét pedig egy védő blokkolta. A Burnley már kevésbé szorult be a kapuja elé, a labdabirtoklás is kiegyenlítettebbé vált (57:43%), de az egyenlítés messze volt. Havertz kései belépője felborzolta a kedélyeket, a német támadó azonban megúszta sárga lappal. Az Arsenal 1–0-ra nyert, és öt pontra növelte előnyét a kedden játszó Manchester City előtt. Az utolsó fordulóban a Crystal Palace vendégeként lép pályára Mikel Arteta csapata.

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Arsenal–Burnley 1–0 (Havertz 37.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Pénteken játszották
Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)
Vasárnap játszották
Newcastle United–West Ham United 3–1 (Woltemade 15., Osula 19., 65., ill. Castellanos 69.)
Brentford–Crystal Palace 2–2 (Ouattara 40., 88., ill. I. Sarr 6. – 11-esből, Wharton 52.)
Everton–Sunderland 1–3 (Röhl 43., ill. Brobbey 59., Le Fée 81., Isidor 90+1.)
Leeds United–Brighton & Hove Albion 1–0 (Calvert-Lewin 90+6.)
Wolverhampton Wanderers–Fulham 1–1 (M. Mané 25., ill A. Robinson 40+3. – 11-esből)
Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)
Kedden játsszák
20.30: Bournemouth–Manchester City
21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

37

25

7

5

69–26

+43 

82 

2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

3. Manchester United

37

19

11

7

66–50

+16 

68 

4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

7. Brighton & Hove Albion

37

14

11

12

52–43

+9 

53 

8. Brentford

37

14

10

13

54–51

+3 

52 

9. Sunderland

37

13

12

12

40–47

–7 

51 

10. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

11. Newcastle

37

14

7

16

53–53

49 

12. Everton

37

13

10

14

47–49

–2 

49 

13. Fulham

37

14

7

16

45–51

–6 

49 

14. Leeds United

37

11

14

12

49–53

–4 

47 

15. Crystal Palace

37

11

12

14

40–49

–9 

45 

16. Nottingham Forest

37

11

10

16

47–50

–3 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

37

9

9

19

43–65

–22 

36 

19. Burnley

37

4

9

24

37–74

–37 

21 

20. Wolverhampton

37

3

10

24

26–67

–41 

19 

 

 

