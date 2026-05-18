Újabb szöglet utáni gól, újabb győzelem: egy lépéssel közelebb került a bajnoki címhez az Arsenal

A PL történelme során 13. alkalommal fordul elő, hogy két csapat között legalább 58 pontos különbség van egy meccs előtt. A már biztos kieső Burnley ellen kis túlzással egykapuzott az Arsenal. Mikel Arteta csapata az első félidőben 72 százalékos lababirtoklás mellett kilencszer próbálkozott. A 14. percben Leandro Trossard passzát követően Kai Havertz lőtt kapu mellé, majd egy perccel később Trossard a kapufát találta el. A 35. percben Bukayo Saka lőtt volna közelről, de egy vendégvédő a szabályosság határán meggátolta ebben. A 37. percben jött az áttörés, Bukayo Saka bal oldali szögletéből Kai Havertz fejelt a kapuba. Saka Wayne Rooney után a második legfiatalabb játékos lett, aki eljut legalább ötven gólig és ötven gólpasszig a Premier League-ben. A tizenegyeseket nem számítva ez volt a 19. bajnoki, amelyen az Arsenal gólt szerzett rögzített szituációt követően, ami rekordbeállítás.

50 + 50 - Aged 24 years and 255 days today, Bukayo Saka is the second youngest player in Premier League history to register both 50+ goals and 50+ assists, behind only Wayne Rooney (24 years, 84 days). Production. pic.twitter.com/q6FQIP8C8w — OptaJoe (@OptaJoe) May 18, 2026

A második játékrész elején Eberechi Eze előbb a lécet találja el, egy perccel későbbi fejesét pedig egy védő blokkolta. A Burnley már kevésbé szorult be a kapuja elé, a labdabirtoklás is kiegyenlítettebbé vált (57:43%), de az egyenlítés messze volt. Havertz kései belépője felborzolta a kedélyeket, a német támadó azonban megúszta sárga lappal. Az Arsenal 1–0-ra nyert, és öt pontra növelte előnyét a kedden játszó Manchester City előtt. Az utolsó fordulóban a Crystal Palace vendégeként lép pályára Mikel Arteta csapata.

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Arsenal–Burnley 1–0 (Havertz 37.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Pénteken játszották

Aston Villa–Liverpool 4–2 (Rogers 42., Watkins 57., 73., McGinn 89., ill. Van Dijk 52., 90+2.)

Vasárnap játszották

Newcastle United–West Ham United 3–1 (Woltemade 15., Osula 19., 65., ill. Castellanos 69.)

Brentford–Crystal Palace 2–2 (Ouattara 40., 88., ill. I. Sarr 6. – 11-esből, Wharton 52.)

Everton–Sunderland 1–3 (Röhl 43., ill. Brobbey 59., Le Fée 81., Isidor 90+1.)

Leeds United–Brighton & Hove Albion 1–0 (Calvert-Lewin 90+6.)

Wolverhampton Wanderers–Fulham 1–1 (M. Mané 25., ill A. Robinson 40+3. – 11-esből)

Manchester United–Nottingham Forest 3–2 (Shaw 5., Cunha 55., Mbeumo 76., ill. Morato 53., Gibbs-White 78.)

Kedden játsszák

20.30: Bournemouth–Manchester City

21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)