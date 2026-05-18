ILCA Eb: Érdi Mária kilencedik az első nap után

Az olimpiai hajóosztály kontinensviadalának honlapja szerint a világ- és Európa-bajnok magyar versenyző a nyílt viadal rangsorában a 10. helyen áll, miután az első futamban 11., a másodikban pedig negyedik lett, ám mivel az éllovas egy amerikai riválisa, ezért Érdi az Európa-bajnoki rangsorban eggyel jobb pozícióban található.

Az U23-as korú Lackó Sára egy 50. és egy 47. hellyel a nyílt versenyben a 101., az európaiak között a 78. helyen áll.

A férfiak ugyanitt zajló ILCA 7-es – szintén olimpiai szám – Európa-bajnokságán az ötkarikás és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatán egy 11. és egy 15. hellyel kezdett, ami a versenyen a 33., a kontinensrangsorban pedig jelenleg a 22. helyre elegendő.

A viadalon 53 ország 344 vitorlázója méri össze tudását, ebből Európából 36 ország delegált sportolót a mezőnybe.