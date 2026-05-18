Jégkorong-vb: Finnország az Egyesült Államokat, Svájc a németeket ütötte ki
FINNORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 6–2
A nyitó harmad első felében potyogtak a gólok: az északiak vezetése után másfél perccel egyenlített a rivális, majd rá egy perccel a finneknek volt 2–1, a szünet előtt pedig 3–1. A fordulást követően 31 másodperc alatt újabb két finn találat született, Joseph Woll kapus számára így véget ért az összecsapás, jött a helyére Devin Cooley. Innentől már csak egy-egy gól esett. Lenni Hameenaho kétszer volt eredményes, és volt egy gólpassza is.
KANADA–DÁNIA 5–1
Fribourgban az aranyéremre esélyes kanadaiak két harmadig 0–0-ra álltak a dánokkal, ám a záró játékrész elején három perc alatt háromszor is betaláltak, majd a dán szépítést követően még kétszer, így 5–1-re győztek. A vb előtti napokban a kanadai keretbe utólag behívott 38 éves legenda, Sidney Crosby négy gólpasszt adott.
NÉMETORSZÁG–SVÁJC 1–6
A házigazda svájciak tovább folytatják kiváló szereplésüket, az Egyesült Államok és Lettország legyőzése után Németország ellen is győzelmet aratott – az eredményre pillantva imponáló magabiztossággal. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a németek az első harmadban még állták a hazai rohamokat, a középső felvonásban viszont egy emberhátrányból szerzett gól után a felvonás közepén fél perc alatt kétszer is beköszöntek a svájciak, ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A harmad végére végleg és ténylegesen is, mivel a német védelem egy percen belül megint kétszer kapitulált. A legnagyobb NHL-es sztárjaikat nélkülöző német válogatott a mérkőzés után legfeljebb annak örülhet, hogy a harmadik harmadot lehozta 1–1-re...
SVÉDORSZÁG–CSEHORSZÁG 3–4
A fribourgi csoport esti meccsén úgy tűnt, a csehek alig negyedóra alatt lerendezik a hétfői találkozót, elhúztak 3–0-ra, ám egy öt perc+végleges kiállítást a svédek remekül kihasználtak, és egy gólra felzárkóztak. A középső felvonásban a csehek hamar megduplázták az előnyüket, de aztán megint emberhátrányba kerültek, ezt a svédek ismét kihasználták, megint csak egy volt a különbség a csapatok között. A záró felvonásban már nem változott az eredmény, vagyis a csehek újabb egygólos győzelmet arattak.
A világbajnokság eddigi húsz mérkőzésén mindig az a csapat győzött, amelyik először vezetést szerzett.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Egyesült Államok 6–2
Németország–Svájc 1–6
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Finnország
3
3
–
–
–
13–4
+9
9
|2. Svájc
3
3
–
–
–
13–4
+9
9
|3. Ausztria
2
2
–
–
–
9–4
+5
6
|4. Lettország
2
1
–
–
1
4–4
0
3
|5. Egyesült Államok
3
1
–
–
2
8–10
–2
3
|6. Magyarország
2
–
–
–
2
3–8
–5
0
|7. Nagy-Britannia
2
–
–
–
2
3–10
–7
0
|8. Németország
3
–
–
–
3
2–11
–9
0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Dánia 5–1
Svédország–Csehország 3–4
M
Gy
HGy
HV
V
LG-KG
Gk
P
|1. Kanada
3
3
–
–
–
16–4
+12
9
|2. Csehország
3
2
–
1
–
10–7
+3
7
|3. Szlovákia
2
2
–
–
–
6–2
+2
6
|4. Norvégia
2
1
–
–
1
5–2
+3
3
|5. Svédország
3
1
–
–
2
12–11
+1
3
|6. Szlovénia
2
–
1
–
–
3–6
–3
2
|7. Olaszország
2
–
–
–
2
1–10
–7
0
|8. Dánia
3
–
–
–
3
3–15
–13
0