Jégkorong-vb: Finnország az Egyesült Államokat, Svájc a németeket ütötte ki

FINNORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 6–2

A nyitó harmad első felében potyogtak a gólok: az északiak vezetése után másfél perccel egyenlített a rivális, majd rá egy perccel a finneknek volt 2–1, a szünet előtt pedig 3–1. A fordulást követően 31 másodperc alatt újabb két finn találat született, Joseph Woll kapus számára így véget ért az összecsapás, jött a helyére Devin Cooley. Innentől már csak egy-egy gól esett. Lenni Hameenaho kétszer volt eredményes, és volt egy gólpassza is.

KANADA–DÁNIA 5–1

Fribourgban az aranyéremre esélyes kanadaiak két harmadig 0–0-ra álltak a dánokkal, ám a záró játékrész elején három perc alatt háromszor is betaláltak, majd a dán szépítést követően még kétszer, így 5–1-re győztek. A vb előtti napokban a kanadai keretbe utólag behívott 38 éves legenda, Sidney Crosby négy gólpasszt adott.

NÉMETORSZÁG–SVÁJC 1–6

A házigazda svájciak tovább folytatják kiváló szereplésüket, az Egyesült Államok és Lettország legyőzése után Németország ellen is győzelmet aratott – az eredményre pillantva imponáló magabiztossággal. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a németek az első harmadban még állták a hazai rohamokat, a középső felvonásban viszont egy emberhátrányból szerzett gól után a felvonás közepén fél perc alatt kétszer is beköszöntek a svájciak, ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A harmad végére végleg és ténylegesen is, mivel a német védelem egy percen belül megint kétszer kapitulált. A legnagyobb NHL-es sztárjaikat nélkülöző német válogatott a mérkőzés után legfeljebb annak örülhet, hogy a harmadik harmadot lehozta 1–1-re...

SVÉDORSZÁG–CSEHORSZÁG 3–4

A fribourgi csoport esti meccsén úgy tűnt, a csehek alig negyedóra alatt lerendezik a hétfői találkozót, elhúztak 3–0-ra, ám egy öt perc+végleges kiállítást a svédek remekül kihasználtak, és egy gólra felzárkóztak. A középső felvonásban a csehek hamar megduplázták az előnyüket, de aztán megint emberhátrányba kerültek, ezt a svédek ismét kihasználták, megint csak egy volt a különbség a csapatok között. A záró felvonásban már nem változott az eredmény, vagyis a csehek újabb egygólos győzelmet arattak.

A világbajnokság eddigi húsz mérkőzésén mindig az a csapat győzött, amelyik először vezetést szerzett.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Finnország–Egyesült Államok 6–2

Németország–Svájc 1–6

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Finnország 3 3 – – – 13–4 +9 9 2. Svájc 3 3 – – – 13–4 +9 9 3. Ausztria 2 2 – – – 9–4 +5 6 4. Lettország 2 1 – – 1 4–4 0 3 5. Egyesült Államok 3 1 – – 2 8–10 –2 3 6. Magyarország 2 – – – 2 3–8 –5 0 7. Nagy-Britannia 2 – – – 2 3–10 –7 0 8. Németország 3 – – – 3 2–11 –9 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Kanada–Dánia 5–1

Svédország–Csehország 3–4