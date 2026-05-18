Jégkorong-vb: Finnország az Egyesült Államokat, Svájc a németeket ütötte ki

2026.05.18. 23:07
A finnek megszerezték harmadik győzelmüket is a vb-n (Fotó: Getty Images)
A finn válogatott 6–2-re legyőzte a címvédő amerikai csapatot a svájci jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában, a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. A fribourgi nyolcasban Dánia az első két harmadban jól tartotta magát, aztán a négy gólpasszig jutó Sidney Crosby vezérletével működésbe lépett a kanadai mészárszék. Este a mészárszék átköltözött Zürichbe, Svájc 6–1-re páholta el a németeket. A csehek újabb szoros diadalt arattak.

FINNORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 6–2

A nyitó harmad első felében potyogtak a gólok: az északiak vezetése után másfél perccel egyenlített a rivális, majd rá egy perccel a finneknek volt 2–1, a szünet előtt pedig 3–1. A fordulást követően 31 másodperc alatt újabb két finn találat született, Joseph Woll kapus számára így véget ért az összecsapás, jött a helyére Devin Cooley. Innentől már csak egy-egy gól esett. Lenni Hameenaho kétszer volt eredményes, és volt egy gólpassza is.

KANADA–DÁNIA 5–1

Fribourgban az aranyéremre esélyes kanadaiak két harmadig 0–0-ra álltak a dánokkal, ám a záró játékrész elején három perc alatt háromszor is betaláltak, majd a dán szépítést követően még kétszer, így 5–1-re győztek. A vb előtti napokban a kanadai keretbe utólag behívott 38 éves legenda, Sidney Crosby négy gólpasszt adott.

NÉMETORSZÁG–SVÁJC 1–6

A házigazda svájciak tovább folytatják kiváló szereplésüket, az Egyesült Államok és Lettország legyőzése után Németország ellen is győzelmet aratott – az eredményre pillantva imponáló magabiztossággal. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a németek az első harmadban még állták a hazai rohamokat, a középső felvonásban viszont egy emberhátrányból szerzett gól után a felvonás közepén fél perc alatt kétszer is beköszöntek a svájciak, ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A harmad végére végleg és ténylegesen is, mivel a német védelem egy percen belül megint kétszer kapitulált. A legnagyobb NHL-es sztárjaikat nélkülöző német válogatott a mérkőzés után legfeljebb annak örülhet, hogy a harmadik harmadot lehozta 1–1-re...

SVÉDORSZÁG–CSEHORSZÁG 3–4

A fribourgi csoport esti meccsén úgy tűnt, a csehek alig negyedóra alatt lerendezik a hétfői találkozót, elhúztak 3–0-ra, ám egy öt perc+végleges kiállítást a svédek remekül kihasználtak, és egy gólra felzárkóztak. A középső felvonásban a csehek hamar megduplázták az előnyüket, de aztán megint emberhátrányba kerültek, ezt a svédek ismét kihasználták, megint csak egy volt a különbség a csapatok között. A záró felvonásban már nem változott az eredmény, vagyis a csehek újabb egygólos győzelmet arattak.

A világbajnokság eddigi húsz mérkőzésén mindig az a csapat győzött, amelyik először vezetést szerzett.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Egyesült Államok 6–2
Németország–Svájc 1–6

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Finnország

3

3

13–4

+9

9

2. Svájc

3

3

13–4

+9

9

3. Ausztria

2

2

9–4

+5

6

4. Lettország

2

1

1

4–4

0

3

5. Egyesült Államok

3

1

2

8–10

–2

3

6. Magyarország

2

2

3–8

–5

0

7. Nagy-Britannia 

2

2

3–10

–7

0

8. Németország 

3

3

2–11

–9

0

az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Dánia 5–1
Svédország–Csehország 3–4

 

M

Gy

HGy

HV

V

LG-KG

Gk

P

1. Kanada

3

3

16–4

+12

9

2. Csehország

3

2

1

10–7

+3

7

3. Szlovákia 

2

2

6–2

+2

6

4. Norvégia

2

1

1

5–2

+3

3

5. Svédország

3

1

2

12–11

+1

3

6. Szlovénia

2

1

3–6

–3

2

7. Olaszország 

2

2

1–10

–7

0

8. Dánia

3

3

3–15

–13

0

a B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

