Skeet: Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród U18-as Eb-bronzérmes

A horvátországi Eszéken zajló U18-as koronglövő Európa-bajnokság hétfői versenynapján újabb magyar éremnek örülhettünk.

A skeetlövők duett versenyszámában Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród kettőse érdemelt ki bronzérmet.

A magyarok a tíz vegyes párost felvonultató selejtezőben 124 koronggal a negyedikek lettek, így a bronzéremért lőhettek a lengyel Stanislaw Molewski, Iga Trubilowicz duó ellen. A bronzcsata rendkívül kiélezetten alakult és végül 5–5 után szétlövésben dőlt el a mieink javára. Az aranyérmet a ciprusi Sotiroulla Christou, Andreas Michael kettős nyerte el. Vasárnap Péli Nimród a skeet solo számban lett második az Eb-n.

(Kiemelt képünkön: Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród Forrás: ESC)