Skeet: Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród U18-as Eb-bronzérmes
Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród kettőse bronzérmet szerzett az Eszéken zajló U18-as koronglövő Eb skeetversenyében.
A horvátországi Eszéken zajló U18-as koronglövő Európa-bajnokság hétfői versenynapján újabb magyar éremnek örülhettünk.
A skeetlövők duett versenyszámában Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród kettőse érdemelt ki bronzérmet.
A magyarok a tíz vegyes párost felvonultató selejtezőben 124 koronggal a negyedikek lettek, így a bronzéremért lőhettek a lengyel Stanislaw Molewski, Iga Trubilowicz duó ellen. A bronzcsata rendkívül kiélezetten alakult és végül 5–5 után szétlövésben dőlt el a mieink javára. Az aranyérmet a ciprusi Sotiroulla Christou, Andreas Michael kettős nyerte el. Vasárnap Péli Nimród a skeet solo számban lett második az Eb-n.
(Kiemelt képünkön: Kocsi-Horváth Lujza és Péli Nimród Forrás: ESC)
2026.05.17. 21:51
