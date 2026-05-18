Két év múlva Reimsből rajtol a Tour de France mezőnye

2026.05.18. 19:47
Tavaly Lille volt a körverseny kiindulópontja (Fotó: Getty Images)
Tour de France Reims országúti kerékpár
Két év múlva Reimsből rajtol a világ legnagyobb háromhetes országúti kerékpáros-körversenye, a Tour de France.

A viadal szervezői hétfőn azt is bejelentették, hogy a viadal a júliusi, Los Angeles-i olimpia miatt a megszokottnál korábban, június 24-én startol el.

Reims legutóbb 1956-ban volt házigazdája a „nagy rajtnak”, amely idén Barcelonában, jövőre pedig Nagy-Britanniában lesz.

A Tour 2022-ben Koppenhágából, 2023-ban Bilbaóból, 2024 Firenzéből rajtolt, míg tavaly Lille volt a körverseny kiindulópontja.

 

