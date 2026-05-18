Keddi sportműsor: kulcsfontosságú magyar–brit meccs a hoki-vb-n

2026.05.18. 23:40
A magyar jégkorong-válogatott kulcsfontosságú mérkőzést játszik a svájci jégkorong-világbajnokságon, a britek legyőzésével nagy lépést tehet az elitben maradás megőrzése felé. Szombathelyen folytatódik a férfi kosárlabda-bajnokság döntője. Az angol labdarúgó Premier League-ben a Bajnokok Ligája-indulás életben tartásának reményében lép pályára kedden a Tóth Alexet is soraiban tudó AFC Bournemouth, ehhez három pontot kell szereznie a Manchester City ellen. A nap másik meccsén a Tottenham a Chelsea legyőzésével teheti biztossá bennmaradását. Piros Zsombor a Roland Garros selejtezőjében játszik, míg egyéni időfutammal folytatódik a Giro d”Italia kerékpáros-körverseny.

MÁJUS 19., KEDD 

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
20.30: Bournemouth–Manchester City (Tv: Spíler1)
21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
16.30: Zólyom–Komárom

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Miami Marlins–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Lettország–Ausztria (Tv: Sport1)
20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Norvégia–Olaszország
20.20: Szlovákia–Szlovénia

KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 10. szakasz, Viareggio–Massa, 42 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/falco-vulcano-energia-kc-szombathely/)
NBA, RÁJÁTSZÁS
Keleti főcsoport, döntő, 1. mérkőzés
Szerda, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1075 (Tv: Sport2)

TENISZ
Roland Garros, Párizs
10.00: női és férfi selejtezők
Benne 11.30 körül: Piros Zsombor–Henrique Rocha (portugál)
ATP 500-as torna, Hamburg
ATP 250-es torna, Genf
WTA 500-as torna, Strasbourg
WTA 250-es torna, Rabat

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: VasasPlaket–Szegedi VE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-sportcentrum-ob-i-bajnoksag-bajnokok-ligaja-euro-kupa/)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: José Mourinho újra a Real Madrid edzője lehet – a vonalban Somogyi Zsolt 
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté 
  9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 1. rész: 1955–1963  
12.00: Bajnokok – Oláh Zsuzsa, műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.15: A legnagyobb fogás
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Somogyi Zsófia
15.00: Labdarúgás – a Vasas és a Honvéd feljutott az élvonalba
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: BEK/BL-döntők története, 2015 
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Futball-vb-sorozat, a K-csoport bemutatása
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Falco–Szolnok férfi kosárlabda-bajnoki döntő 2. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla, szakkommentátor: Károlyi Andrea
18.30: Interjúk a Kézikeddből
20.20: Beszámoló a Magyarország–Nagy-Britannia férfi jégkorong-világbajnoki mérkőzésről
21.00: Robert Lewandowski távozik a Barcelonától
21.30: Beszélgetés a visszavonuló Németh Krisztiánnal
22.30: Sportvilág

 

