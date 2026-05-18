Keddi sportműsor: kulcsfontosságú magyar–brit meccs a hoki-vb-n

MÁJUS 19., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

20.30: Bournemouth–Manchester City (Tv: Spíler1)

21.15: Chelsea–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

16.30: Zólyom–Komárom

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Miami Marlins–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Lettország–Ausztria (Tv: Sport1)

20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Norvégia–Olaszország

20.20: Szlovákia–Szlovénia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 10. szakasz, Viareggio–Massa, 42 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/falco-vulcano-energia-kc-szombathely/)

NBA, RÁJÁTSZÁS

Keleti főcsoport, döntő, 1. mérkőzés

Szerda, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1075 (Tv: Sport2)

TENISZ

Roland Garros, Párizs

10.00: női és férfi selejtezők

Benne 11.30 körül: Piros Zsombor–Henrique Rocha (portugál)

ATP 500-as torna, Hamburg

ATP 250-es torna, Genf

WTA 500-as torna, Strasbourg

WTA 250-es torna, Rabat

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: VasasPlaket–Szegedi VE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-sportcentrum-ob-i-bajnoksag-bajnokok-ligaja-euro-kupa/)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: José Mourinho újra a Real Madrid edzője lehet – a vonalban Somogyi Zsolt

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó BEK/BL története, 1. rész: 1955–1963

12.00: Bajnokok – Oláh Zsuzsa, műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.15: A legnagyobb fogás

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: Labdarúgás – a Vasas és a Honvéd feljutott az élvonalba

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor

17.00: BEK/BL-döntők története, 2015

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Futball-vb-sorozat, a K-csoport bemutatása

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés a Falco–Szolnok férfi kosárlabda-bajnoki döntő 2. mérkőzéséről. Kommentátor: Tóth Béla, szakkommentátor: Károlyi Andrea

18.30: Interjúk a Kézikeddből

20.20: Beszámoló a Magyarország–Nagy-Britannia férfi jégkorong-világbajnoki mérkőzésről

21.00: Robert Lewandowski távozik a Barcelonától

21.30: Beszélgetés a visszavonuló Németh Krisztiánnal

22.30: Sportvilág