Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester Citytől – sajtóhír
Előbb a Daily Mail, majd a BBC és számos már brit portál is megírta, hogy értesülésük szerint az idény végeztével Pep Guardiola távozik a Manchester City szakvezetői posztjáról.
Hónapok óta mennek a találgatások, vajon kitölti-e 2027 nyaráig szóló szerződését az 55 éves tréner. Az FA-kupa-döntő előtt megkérdezték tőle, vajon ez lesz-e az utolsó látogatása a Wembley-ben. „Kizárt” – válaszolta Guardiola, emlékeztetve a riportereket, hogy egy év még hátravan a szerződéséből, míg a BBC Sportnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy a következő idényben is a klubnál marad-e, így válaszolt: „Igen.”
Mint ismert, Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez. Bár első idényét – karrierje során először – trófea nélkül zárta, később hat bajnoki címet, három Angol Kupát, öt Ligakupát és három angol Szuperkupát nyert a klubbal. A City az egyetlen csapat, amely elérte a 100 pontot egy Premier League-idényben, a 2017–2018-as pontvadászatban ráadásul a 106 szerzett góllal is rekordot döntött. A legjobb év mégis a 2023-as volt, amikor sikerült elhódítani a Bajnokok Ligáját, sőt összejött a triplázás is. 2024-ben pedig Guardiola megnyerte sorozatban negyedik bajnoki címét, amire szintén nem volt példa korábban.
Guardiola a Cityvel összesen húsz trófeát nyert, idén az FA-kupát és a Ligakupát emelhette magasba. A manchesteriek még a bajnoki címért is versenyben vannak, hátrányuk öt pont a hétfő este a Burnley ellen diadalmaskodó Arsenal mögött. Guardioláék kedden a Bournemouth vendégeként lépnek pályára, majd a bajnokságot az Aston Villa ellen zárják az Etihad Stadionban, ahol az edző búcsúztatására is sor kerülhet.
A The Athletic és a BBC szerint is a legutóbb a Chelsea-nél megforduló Enzo Maresca követheti Guardiolát a Manchester City élén. Maresca a 2020–2021-es idényben a manchesteriek U21-es csapatát trenírozta, egy évvel később pedig a felnőttcsapat asszisztens edzőjeként tevékenykedett. Maresca mellett a Bournemouthtól távozó Andoni Iraola lehet a másik befutó a City-kispadra.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
37
25
7
5
69–26
+43
82
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
37
19
11
7
66–50
+16
68
|4. Aston Villa
37
18
8
11
54–48
+6
62
|5. Liverpool
37
17
8
12
62–52
+10
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton & Hove Albion
37
14
11
12
52–43
+9
53
|8. Brentford
37
14
10
13
54–51
+3
52
|9. Sunderland
37
13
12
12
40–47
–7
51
|10. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|11. Newcastle
37
14
7
16
53–53
0
49
|12. Everton
37
13
10
14
47–49
–2
49
|13. Fulham
37
14
7
16
45–51
–6
49
|14. Leeds United
37
11
14
12
49–53
–4
47
|15. Crystal Palace
37
11
12
14
40–49
–9
45
|16. Nottingham Forest
37
11
10
16
47–50
–3
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
37
9
9
19
43–65
–22
36
|19. Burnley
37
4
9
24
37–74
–37
21
|20. Wolverhampton
37
3
10
24
26–67
–41
19