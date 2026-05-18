Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester Citytől – sajtóhír

2026.05.18. 23:00
Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester Citytől (Fotó: Getty Images)
Pep Guardiola angol labdarúgás Premier League Manchester City angol bajnokság
Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint Pep Guardiola az idén végén távozik a Manchester City szakvezetői posztjáról.

Előbb a Daily Mail, majd a BBC és számos már brit portál is megírta, hogy értesülésük szerint az idény végeztével Pep Guardiola távozik a Manchester City szakvezetői posztjáról.

Hónapok óta mennek a találgatások, vajon kitölti-e 2027 nyaráig szóló szerződését az 55 éves tréner. Az FA-kupa-döntő előtt megkérdezték tőle, vajon ez lesz-e az utolsó látogatása a Wembley-ben. „Kizárt” – válaszolta Guardiola, emlékeztetve a riportereket, hogy egy év még hátravan a szerződéséből, míg a BBC Sportnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy a következő idényben is a klubnál marad-e, így válaszolt: „Igen.”

Mint ismert, Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez. Bár első idényét – karrierje során először – trófea nélkül zárta, később hat bajnoki címet, három Angol Kupát, öt Ligakupát és három angol Szuperkupát nyert a klubbal. A City az egyetlen csapat, amely elérte a 100 pontot egy Premier League-idényben, a 2017–2018-as pontvadászatban ráadásul a 106 szerzett góllal is rekordot döntött. A legjobb év mégis a 2023-as volt, amikor sikerült elhódítani a Bajnokok Ligáját, sőt összejött a triplázás is. 2024-ben pedig Guardiola megnyerte sorozatban negyedik bajnoki címét, amire szintén nem volt példa korábban.

Guardiola a Cityvel összesen húsz trófeát nyert, idén az FA-kupát és a Ligakupát emelhette magasba. A manchesteriek még a bajnoki címért is versenyben vannak, hátrányuk öt pont a hétfő este a Burnley ellen diadalmaskodó Arsenal mögött. Guardioláék kedden a Bournemouth vendégeként lépnek pályára, majd a bajnokságot az Aston Villa ellen zárják az Etihad Stadionban, ahol az edző búcsúztatására is sor kerülhet.

A The Athletic és a BBC szerint is a legutóbb a Chelsea-nél megforduló Enzo Maresca követheti Guardiolát a Manchester City élén. Maresca a 2020–2021-es idényben a manchesteriek U21-es csapatát trenírozta, egy évvel később pedig a felnőttcsapat asszisztens edzőjeként tevékenykedett. Maresca mellett a Bournemouthtól távozó Andoni Iraola lehet a másik befutó a City-kispadra.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

37

25

7

5

69–26

+43 

82 

2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

3. Manchester United

37

19

11

7

66–50

+16 

68 

4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

7. Brighton & Hove Albion

37

14

11

12

52–43

+9 

53 

8. Brentford

37

14

10

13

54–51

+3 

52 

9. Sunderland

37

13

12

12

40–47

–7 

51 

10. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

11. Newcastle

37

14

7

16

53–53

49 

12. Everton

37

13

10

14

47–49

–2 

49 

13. Fulham

37

14

7

16

45–51

–6 

49 

14. Leeds United

37

11

14

12

49–53

–4 

47 

15. Crystal Palace

37

11

12

14

40–49

–9 

45 

16. Nottingham Forest

37

11

10

16

47–50

–3 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

37

9

9

19

43–65

–22 

36 

19. Burnley

37

4

9

24

37–74

–37 

21 

20. Wolverhampton

37

3

10

24

26–67

–41 

19 

 

