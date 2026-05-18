Pep Guardiola az idény végén távozik a Manchester Citytől – sajtóhír

Előbb a Daily Mail, majd a BBC és számos már brit portál is megírta, hogy értesülésük szerint az idény végeztével Pep Guardiola távozik a Manchester City szakvezetői posztjáról.

Hónapok óta mennek a találgatások, vajon kitölti-e 2027 nyaráig szóló szerződését az 55 éves tréner. Az FA-kupa-döntő előtt megkérdezték tőle, vajon ez lesz-e az utolsó látogatása a Wembley-ben. „Kizárt” – válaszolta Guardiola, emlékeztetve a riportereket, hogy egy év még hátravan a szerződéséből, míg a BBC Sportnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy a következő idényben is a klubnál marad-e, így válaszolt: „Igen.”

Mint ismert, Guardiola 2016-ban érkezett a Manchester Cityhez. Bár első idényét – karrierje során először – trófea nélkül zárta, később hat bajnoki címet, három Angol Kupát, öt Ligakupát és három angol Szuperkupát nyert a klubbal. A City az egyetlen csapat, amely elérte a 100 pontot egy Premier League-idényben, a 2017–2018-as pontvadászatban ráadásul a 106 szerzett góllal is rekordot döntött. A legjobb év mégis a 2023-as volt, amikor sikerült elhódítani a Bajnokok Ligáját, sőt összejött a triplázás is. 2024-ben pedig Guardiola megnyerte sorozatban negyedik bajnoki címét, amire szintén nem volt példa korábban.

Guardiola a Cityvel összesen húsz trófeát nyert, idén az FA-kupát és a Ligakupát emelhette magasba. A manchesteriek még a bajnoki címért is versenyben vannak, hátrányuk öt pont a hétfő este a Burnley ellen diadalmaskodó Arsenal mögött. Guardioláék kedden a Bournemouth vendégeként lépnek pályára, majd a bajnokságot az Aston Villa ellen zárják az Etihad Stadionban, ahol az edző búcsúztatására is sor kerülhet.

A The Athletic és a BBC szerint is a legutóbb a Chelsea-nél megforduló Enzo Maresca követheti Guardiolát a Manchester City élén. Maresca a 2020–2021-es idényben a manchesteriek U21-es csapatát trenírozta, egy évvel később pedig a felnőttcsapat asszisztens edzőjeként tevékenykedett. Maresca mellett a Bournemouthtól távozó Andoni Iraola lehet a másik befutó a City-kispadra.

Pep Guardiola will leave his role as Manchester City manager this summer, ending one of the most successful managerial tenures in Premier League history, with former Chelsea boss Enzo Maresca expected to replace him.



