Futsal NB I: a Nyíregyháza kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban derül fény a két döntős kilétére

Az utolsó fordulóban az Újpestnek és a Nyíregyházának is elég egy-egy pont ahhoz, hogy bejusson a bajnoki döntőbe. Ha a lila-fehérek nem szereznek kevesebb pontot, mint a nyírségiek, meg is nyerik a rájátszást, akkor pedig hazai pályán kezdetik a finálét. Jövő hétfőn az Újpest a DEAC-ot fogadja, a Nyíregyháza az Aramis SE otthonában lép pályára, míg a harmadik helyen álló Veszprém a Nyírbátort látja vendégül.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

Nyíregyháza–Újpest 6–1

DEAC–Veszprém 0–3

Pénteken játszották

Nyírbátor–Aramis SE 5–3

ALSÓHÁZ

PTE-PEAC–Kecskemét 1–4

H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu 2–4

Szombaton játszották

Magyar Futsal Akadémia–Haladás VSE 5–2