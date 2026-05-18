Futsal NB I: a Nyíregyháza kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban derül fény a két döntős kilétére
A férfi futsal NB I rájátszásának utolsó előtti, 9. fordulójában a Nyíregyháza 6–1-re kiütötte az Újpestet, míg a Veszprém 3–0-ra nyert a DEAC vendégeként. Az alsóházban nyert a Kecskemét és a Berettyóújfalu, miközben biztossá vált a PTE-PEAC kiesése.
Az utolsó fordulóban az Újpestnek és a Nyíregyházának is elég egy-egy pont ahhoz, hogy bejusson a bajnoki döntőbe. Ha a lila-fehérek nem szereznek kevesebb pontot, mint a nyírségiek, meg is nyerik a rájátszást, akkor pedig hazai pályán kezdetik a finálét. Jövő hétfőn az Újpest a DEAC-ot fogadja, a Nyíregyháza az Aramis SE otthonában lép pályára, míg a harmadik helyen álló Veszprém a Nyírbátort látja vendégül.
FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 9. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
Nyíregyháza–Újpest 6–1
DEAC–Veszprém 0–3
Pénteken játszották
Nyírbátor–Aramis SE 5–3
ALSÓHÁZ
PTE-PEAC–Kecskemét 1–4
H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu 2–4
Szombaton játszották
Magyar Futsal Akadémia–Haladás VSE 5–2
