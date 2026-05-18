Nemzeti Sportrádió

Tombolt a Verstappen-láz a nürburgringi 24 óráson

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.05.18. 19:55
null
Max Verstappen a nürburgringi 24 óráson (Fotó: Red Bull)
Címkék
Max Verstappen Nürburgring sportautó
A Formula–1 nélküli hétvégét is versenyzéssel töltötte Max Verstappen, aki a csapatával kis híján megnyerte a nürburgringi 24 órást. A holland klasszis a GT3-as Mercedesszel is lenyűgöző tempót diktált.

Egyetlen névtől volt hangos az autóversenyzés világa a múlt hétvégén, a szurkolókat és a média képviselőit ugyanis egyaránt Max Verstappen nürburgringi GT3-as „kiruccanása” tartotta lázban. A négyszeres Formula–1-es világbajnok régóta a kategória rajongója, lelkesedését pedig inverz módon tovább fokozta, mennyire borzalmasnak érzi az idei hibrid F1-es autókat. A holland klasszis hónapok óta kritizálja az elektromosenergia-gazdálkodásból fakadó természetellenes vezetési élményt, ezért is értékeli mostanában még inkább a versenyek klasszikus formáját.

A Nürburgring Nordschleife a világ egyik legveszélyesebb, legnehezebben megzabolázható pályája, amely éjszakai sötétségben már-már emberfeletti kihívást jelent. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a 24 órás versenyen a több különböző kategória képviselői miatt folyamatosan előzgetni kell a lassúbb autókat, látszik, hogy valóban egyedi képességek szükségesek a sikerhez. Max Verstappen zsenialitását mutatja, hogy első ilyen viadalán nemcsak helytállt, de az éjszakai etapjain az élen állva folyamatosan húzott el a mezőnytől. Az ellenfelek alig győzték méltatni, Kevin Estre például így fogalmazott: „Max bebizonyította, kétség kívül lenyűgöző versenyző, aki nagyon gyorsan tud alkalmazkodni az igazán kemény körülményekhez.” 
Káprázatos alkalmazkodóképességét dicsérik

Márpedig a legendás Nürburgring Nordschleifén rendezett 24 órás pontosan ilyen, ahol a csúcskategóriában a bivalyerős GT3-as sportautókkal mérik össze tudásukat a legjobbak. Miután Verstappen megszerezte a szükséges licencet, csak idő kérdése volt a részvétele az ikonikus versenyen, amelynek szervezői leszögezték, természetesen hajlandóak úgy időzíteni az eseményt, hogy az ne ütközzön az F1-es klasszis menetrendjével. Nem volt tehát akadálya az idei nevezésnek, és a hatás sem maradt el: az eddigi rekordot messze túlszárnyalva több, mint 350 ezren váltottak jegyet a 24 órás száguldásra.

A helyszíni fotók, videók, közösségi médiás bejegyzések és közvetítések alapján elképesztő Verstappen-láz tombolt a pálya mentén – nem csoda, hogy a nemzetközi sportsajtóban is minden eddiginél többet foglalkoztak a nürburgringi viadallal. Noha a holland klasszis három társával (Dani Juncadella, Jules Gounon, Lucas Aurer) sokáig az élen állt, végül egy technikai hiba vetett véget a győzelmi álmoknak. Ennek ellenére Verstappen végig szuperlatívuszokban beszélt az élményről, leszögezve, hogy a jövőben biztosan visszatér majd ehhez a „régi vágású, valódi versenyzési formához”. 

Max Verstappen (Fotó: Red Bull)

Ezek a hangzatos dicséretek újabb fricskát jelentenek az F1-nek, hiszen a vb-sorozatot ezzel párhuzamosan hónapok óta szapulja, belengetve az esetleges visszavonulását is. Márpedig a hétvégén is látszott, micsoda vonzereje van a holland sztárnak, nem csoda, hogy munkaadója, a Red Bull is lesi minden kívánságát. Csapata nem csupán engedte indulni a nem kevés kockázatot jelentő versenyen, de még azt is lenyelte, hogy a Mercedest képviselje, miközben saját motorpartnere a piaci rivális Ford. Ilyen privilégiumok tényleg csak a legnagyobbaknak járnak, nem véletlen, hogy a többi F1-es pilóta bevallottan irigykedve figyeli Verstappen GT3-as kalandjait.

Mivel a 28 éves csillagnak már saját csapata is van, hosszú távon mindenképp ezen a területen képzeli el a jövőjét, amely hamarabb elkezdődhet, mint gondolnánk…

 

Max Verstappen Nürburgring sportautó
Legfrissebb hírek

Verstappen szerint a 2027-re tervezett szabályváltozások sem lesznek elegendők

F1
2026.05.11. 13:23

A Red Bull felkészül Verstappen távozására is: Piastrit szemelte ki utódnak – sajtóhír

F1
2026.05.07. 15:25

A Red Bull feljavult, Hadjar visszaesett – a csapatfőnök egyelőre nem aggódik

F1
2026.05.05. 11:43

Leclerc, Russell és Verstappen is a sportfelügyelők előtt – több vizsgálat folyik a miami verseny után

F1
2026.05.03. 22:40

Verstappen már nem utasnak érzi magát a Red Bullban; Russell nem aggódik a hátránya miatt

F1
2026.05.03. 13:52

A Mercedest meglepte a McLaren és a Ferrari előrelépése; a Red Bull örül, hogy lerázta a középmezőnyt

F1
2026.05.02. 12:20

Finn autóversenyzőt ért halálos baleset a Nürburgringen

Egyéb autó-motor
2026.04.19. 12:05

Darabokra hullik Max Verstappen csapata

Képes Sport
2026.04.19. 09:03
Ezek is érdekelhetik