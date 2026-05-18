Tombolt a Verstappen-láz a nürburgringi 24 óráson

Egyetlen névtől volt hangos az autóversenyzés világa a múlt hétvégén, a szurkolókat és a média képviselőit ugyanis egyaránt Max Verstappen nürburgringi GT3-as „kiruccanása” tartotta lázban. A négyszeres Formula–1-es világbajnok régóta a kategória rajongója, lelkesedését pedig inverz módon tovább fokozta, mennyire borzalmasnak érzi az idei hibrid F1-es autókat. A holland klasszis hónapok óta kritizálja az elektromosenergia-gazdálkodásból fakadó természetellenes vezetési élményt, ezért is értékeli mostanában még inkább a versenyek klasszikus formáját.

A Nürburgring Nordschleife a világ egyik legveszélyesebb, legnehezebben megzabolázható pályája, amely éjszakai sötétségben már-már emberfeletti kihívást jelent. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a 24 órás versenyen a több különböző kategória képviselői miatt folyamatosan előzgetni kell a lassúbb autókat, látszik, hogy valóban egyedi képességek szükségesek a sikerhez. Max Verstappen zsenialitását mutatja, hogy első ilyen viadalán nemcsak helytállt, de az éjszakai etapjain az élen állva folyamatosan húzott el a mezőnytől. Az ellenfelek alig győzték méltatni, Kevin Estre például így fogalmazott: „Max bebizonyította, kétség kívül lenyűgöző versenyző, aki nagyon gyorsan tud alkalmazkodni az igazán kemény körülményekhez.” Káprázatos alkalmazkodóképességét dicsérik

Márpedig a legendás Nürburgring Nordschleifén rendezett 24 órás pontosan ilyen, ahol a csúcskategóriában a bivalyerős GT3-as sportautókkal mérik össze tudásukat a legjobbak. Miután Verstappen megszerezte a szükséges licencet, csak idő kérdése volt a részvétele az ikonikus versenyen, amelynek szervezői leszögezték, természetesen hajlandóak úgy időzíteni az eseményt, hogy az ne ütközzön az F1-es klasszis menetrendjével. Nem volt tehát akadálya az idei nevezésnek, és a hatás sem maradt el: az eddigi rekordot messze túlszárnyalva több, mint 350 ezren váltottak jegyet a 24 órás száguldásra.

A helyszíni fotók, videók, közösségi médiás bejegyzések és közvetítések alapján elképesztő Verstappen-láz tombolt a pálya mentén – nem csoda, hogy a nemzetközi sportsajtóban is minden eddiginél többet foglalkoztak a nürburgringi viadallal. Noha a holland klasszis három társával (Dani Juncadella, Jules Gounon, Lucas Aurer) sokáig az élen állt, végül egy technikai hiba vetett véget a győzelmi álmoknak. Ennek ellenére Verstappen végig szuperlatívuszokban beszélt az élményről, leszögezve, hogy a jövőben biztosan visszatér majd ehhez a „régi vágású, valódi versenyzési formához”.

Ezek a hangzatos dicséretek újabb fricskát jelentenek az F1-nek, hiszen a vb-sorozatot ezzel párhuzamosan hónapok óta szapulja, belengetve az esetleges visszavonulását is. Márpedig a hétvégén is látszott, micsoda vonzereje van a holland sztárnak, nem csoda, hogy munkaadója, a Red Bull is lesi minden kívánságát. Csapata nem csupán engedte indulni a nem kevés kockázatot jelentő versenyen, de még azt is lenyelte, hogy a Mercedest képviselje, miközben saját motorpartnere a piaci rivális Ford. Ilyen privilégiumok tényleg csak a legnagyobbaknak járnak, nem véletlen, hogy a többi F1-es pilóta bevallottan irigykedve figyeli Verstappen GT3-as kalandjait.

Mivel a 28 éves csillagnak már saját csapata is van, hosszú távon mindenképp ezen a területen képzeli el a jövőjét, amely hamarabb elkezdődhet, mint gondolnánk…