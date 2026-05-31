Manhercz Krisztián: Mindent megteszünk, hogy megnyerjük a bajnokságot!

ÜNNEPLÉSRE KÉSZÜLNEK A FERENCVÁROSNÁL. A férfi és a női élvonalban is vasárnapra írták ki a döntő harmadik mérkőzését, amelyeket ezek után úgy szerveztek meg, hogy egymást kövessék a Komjádi uszodában: a 16.15-ös FTC–BVSC női összecsapás után a 18.30-as FTC–Honvéd férfitalálkozó következik. Az FTC sorozatban ötödik, fennállása 28. bajnoki aranyérmét szerezné meg, ha harmadszor is legyőzi a Honvédot – Szivós Márton csapata (amely a bajnokság mellett a Magyar Kupában és a Konferenciakupában is eljutott a döntőig) legalább többször is izgalmas csatát kerekített Nyéki Balázs tanítványaival szemben ebben az idényben. A finálé első felvonásán múlt szombaton a zöld-fehérek „csak” a harmadik negyed végére léptek el, és nyertek 13–9-re, szintén a Komjádiban. Szerdán a Tüskecsarnokban már egyoldalúbb volt a meccs, a bajnoki címvédő az első negyedben már 8–3-ra, a másodikban 12–4-re vezetett, és a végén is megőrizte nyolcgólos előnyét (20–12).

„Más mentalitással szálltunk bele ebbe a mérkőzésbe, hátul nagyon sok munkát kellett beletennünk – mondta a klubhonlapnak Manhercz Krisztián a második meccsről arra utalva, hogy csapata úgy kapott 20 gólt, hogy 16-szor volt emberhátrányban, és három ötméterest is fújtak ellene, amelyből kettőt értékesített a Honvéd. – Végig megvolt a differencia a tempóban, ami el tud dönteni egy mérkőzést. Örülök, hogy azzal a szellemiséggel és mentalitással álltunk bele ebbe a meccsbe, ami egy döntőhöz kell, szinte már az első negyed végére lezártuk. De nem hiszem, hogy egy magyar bajnoki címért ne kellene megküzdeni a döntő bármelyik meccsén, az biztos, hogy ezután is száz százalékot fogunk nyújtani, és mindent megteszünk azért, hogy megnyerjük a bajnokságot!”

Az FTC legutóbb 2022 márciusában kapott ki magyar csapattól, a Szolnoktól.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!