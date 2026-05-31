Az angol szakértők az Arsenal-játékosok toporgását hibáztatják a szétlövés után

A PSG 4–3-ra nyerte meg a szétlövést a Puskás Arénában, mert bár David Raya hárította Nuno Mendes próbálkozását, Eberechi Eze a kapu mellé, Gabriel pedig fölé lőtte a saját tizenegyesét. Utóbbi eldöntötte a mérkőzést is.

A kihagyott Arsenal-tizenegyesekben közös, hogy Eze és Gabriel is toporgott nekifutáskor, főleg Eze esetében volt látványos a megtört lendület, miközben Matvej Szafonov kapus nem mozdult el a helyéről. Steven Gerrard és Owen Hargreaves szerint ezzel a toporgással a játékos feleslegesen megnehezíti a saját feladatát.

„Ez a toporgás… A mérkőzés jelentősége, a stadion, a hangulat, mind óriási nyomást helyet a játékosra, egy ilyen tizenegyes elvégzése önmagában is nagyon nehéz, minek tovább bonyolítani ezzel az értelmetlenséggel? Vidd végig lendületből a mozdulatsort, úgy lesz a legpontosabb a tizenegyes” – mondta Gerrard a mérkőzést közvetítő TNT Sports stúdiójában.

„Sosem értettem, miért csinálják ezt – vette át a szót Hargreaves, a Bayern München és a Manchester United korábbi játékosa. – Ez csak fokozza a nyomást a játékoson, főleg, ha a kapus nem mozdul el. A toporgásnak semmi értelme. Jobban szeretem Harry Kane módszerét, aki odaáll, és egyszerűen bevágja a sarokba a labdát. Láttunk Budapesten is szép tizenegyeseket, Declan Rice szépen megoldotta.”

A tizenegyesrúgások előtt több kulcsembert is lecseréltek a vezetőedzők, így olyanok is sorra kerültek, akik alapból nem rúgtak volna tizenegyest. Thierry Henry, az Arsenel legendája így sem érti, miért egy középhátvéd, Gabriel maradt ötödiknek.

„Mindenkinek tiszteletem, aki odaáll ilyenkor a labda mögé – fogalmazott Henry az amerikai CBS stúdiójában. – De azt nem értem, miért Gabriel volt az ötödik. Miért őt jelölték, miért vállalta el? Nagyszerű idénye volt, de a legfontosabb pillanatban ő hibázott.”

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón felhozták Henry érvelését Mikel Arteta vezetőedzőnek, aki azt mondta, Gabriel ragaszkodott ahhoz, hogy ő legyen az ötödik rúgó.