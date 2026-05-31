Nemzeti Sportrádió

Az angol szakértők az Arsenal-játékosok toporgását hibáztatják a szétlövés után

I. SZ.I. SZ.
2026.05.31. 10:59
null
Eberechi Eze (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Steven Gerrard Bajnokok Ligája Eberechi Eze szakértő szétlövés tizenegyesek Gabriel Owen Hargreaves Thierry Henry BL-döntő
Az Arsenal kihagyott tizenegyeseit elemezték korábbi klasszisok. Steven Gerrard és Owen Hargreaves a nekifutás közbeni toporgást hibáztatta elsősorban Eberechi Eze kísérleténél, míg Thierry Henry azt nem érti, miért középhátvéd áll oda az ötödik próbálkozáshoz.

A PSG 4–3-ra nyerte meg a szétlövést a Puskás Arénában, mert bár David Raya hárította Nuno Mendes próbálkozását, Eberechi Eze a kapu mellé, Gabriel pedig fölé lőtte a saját tizenegyesét. Utóbbi eldöntötte a mérkőzést is.

A kihagyott Arsenal-tizenegyesekben közös, hogy Eze és Gabriel is toporgott nekifutáskor, főleg Eze esetében volt látványos a megtört lendület, miközben Matvej Szafonov kapus nem mozdult el a helyéről. Steven Gerrard és Owen Hargreaves szerint ezzel a toporgással a játékos feleslegesen megnehezíti a saját feladatát.

„Ez a toporgás… A mérkőzés jelentősége, a stadion, a hangulat, mind óriási nyomást helyet a játékosra, egy ilyen tizenegyes elvégzése önmagában is nagyon nehéz, minek tovább bonyolítani ezzel az értelmetlenséggel? Vidd végig lendületből a mozdulatsort, úgy lesz a legpontosabb a tizenegyes” – mondta Gerrard a mérkőzést közvetítő TNT Sports stúdiójában.

„Sosem értettem, miért csinálják ezt – vette át a szót Hargreaves, a Bayern München és a Manchester United korábbi játékosa. – Ez csak fokozza a nyomást a játékoson, főleg, ha a kapus nem mozdul el. A toporgásnak semmi értelme. Jobban szeretem Harry Kane módszerét, aki odaáll, és egyszerűen bevágja a sarokba a labdát. Láttunk Budapesten is szép tizenegyeseket, Declan Rice szépen megoldotta.”

A tizenegyesrúgások előtt több kulcsembert is lecseréltek a vezetőedzők, így olyanok is sorra kerültek, akik alapból nem rúgtak volna tizenegyest. Thierry Henry, az Arsenel legendája így sem érti, miért egy középhátvéd, Gabriel maradt ötödiknek.

„Mindenkinek tiszteletem, aki odaáll ilyenkor a labda mögé – fogalmazott Henry az amerikai CBS stúdiójában. – De azt nem értem, miért Gabriel volt az ötödik. Miért őt jelölték, miért vállalta el? Nagyszerű idénye volt, de a legfontosabb pillanatban ő hibázott.”

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón felhozták Henry érvelését Mikel Arteta vezetőedzőnek, aki azt mondta, Gabriel ragaszkodott ahhoz, hogy ő legyen az ötödik rúgó.

Bajnokok Ligája
16 órája

Tíz év után újra tizenegyesekkel dőlt el a BL-döntő, Budapesten szétlövéssel védte meg címét a PSG!

A Puskás Arénában korán vezetést szerzett az Arsenal, de az előnyét nem tudta megőrizni, majd a tizenegyespárbaj során többször hibázott, mint a Paris Saint-Germain.

 

Steven Gerrard Bajnokok Ligája Eberechi Eze szakértő szétlövés tizenegyesek Gabriel Owen Hargreaves Thierry Henry BL-döntő
Legfrissebb hírek

A Puskás Aréna a Milan és az Inter legendáját is összehozta – videó

Bajnokok Ligája
29 perce

BL-döntő: az ünneplés helyett Gabrielt vigasztaló Marquinhos elárulta, mit mondott honfitársának

Bajnokok Ligája
1 órája

Legszebb öröm a káröröm? Élvezik az Arsenal BL-döntős vereségét a riválisok

Bajnokok Ligája
1 órája

Videón a PSG játékosainak öltözői ünneplése a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
3 órája

Juhász Roland a BL-döntőről: Nem volt látványos mérkőzés

Bajnokok Ligája
3 órája

Orbán Viktor: Ezért már megérte nagyot álmodni

Bajnokok Ligája
12 órája

Meghiúsult trónfosztás – Nagy Zsolt jegyzete

Bajnokok Ligája
13 órája

Luis Enrique: Miért ne érhetnénk el ugyanezt jövőre is?

Bajnokok Ligája
14 órája
Ezek is érdekelhetik