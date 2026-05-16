Bánáti Kevin már nagyon felemelné a trófeát
Nyolc perc alatt elfogytak a jegyek a kisvárdai stadion vendégszektorába a múlt héten, s amint a klub megnyitotta a hazai tribünökre szóló online jegyértékesítést, ott is pillanatok alatt eltűntek a szabad székek. A győriek minden erejükkel azon lesznek, hogy hazai pályát varázsoljanak kedvenceiknek a Várkerti Stadionból, ahová az ETO a bajnoki címért, azaz klubtörténelmet írni utazott pénteken.
„Nagyon gyorsan elfogytak a jegyek, hatalmas erőt adnak majd a szurkolóink, de gondolunk az otthoniakra is” – mondta lapunk megkeresésére Bánáti Kevin, a klub saját nevelésű támadója, aki hétfőn töltötte be 21. életévét. Beszélgetésünket követően derült ki, hogy a Katasztrófavédelem és az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére tekintettel (nincs biztosítva a szurkolók egészsége és épsége az előrejelzett csapadék- és szélviszonyok miatt) az ETO nem tartja meg a Dunakapu térre tervezett közös meccsnézést szombaton Győrben. A közlemény nem szólt a vasárnapi díjátadóról, így a játékosok megfelelő időjárás esetén valószínűleg a téren veszik át arany- vagy ezüstérmeiket. Bánáti Kevint megkérdeztük, a Bajnokok Ligájában lesz-e a csapat következő tétmérkőzése.
„Nagyon reméljük… Akármennyire is változatlan a felkészülés módja, lehetetlen figyelmen kívül hagyni, hogy mekkora tétért játszunk szombaton. Ahogyan Tóth Rajmund is mondta a héten a Nemzeti Sportban, semmi különöset nem csinálunk, tulajdonképpen édes teherként éljük meg a helyzetet. Abban is csatlakozni tudok hozzá, hogy már nagyon felemelném a trófeát… Rengeteg munkát fektettünk bele ebbe az évadba, a szép pillanatok mellett hullámvölgyeink is voltak, jó lenne, ha kifizetődne mindez. Hogy milyen felállásban találkozunk a Kisvárdával, azt csak ellenfelünk tudja. Nem foglalkoztunk azzal, milyen nyilatkozatok vagy játékosmozgások hírei érkeztek onnan. A videós anyagok az egymás elleni meccseinkről készültek.”
|NS-SZAKÉRTŐ: TAKÁCS ÁKOS, AZ FTC-VEL (2004) ÉS AZ ETO-VAL (2013) IS BAJNOK VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ
„Mivel az Üllői úton nőttem fel s lettem élvonalbeli labdarúgó, talán érthető, hogy ezer szállal kötődöm nevelőegyesületemhez. Ha tehetem, ott vagyok az FTC valamennyi meccsén, a B-közép tagjaként szurkolok neki. Természetesen Győrhöz is sok szép emlék és siker köt, a második legkedvesebb klubom az ETO. Borbély Balázs és stábja remek munkát végez Győrben, az együttes a legszebb játékot nyújtja az élvonalban: látványos, szervezett és hatékony. A Fradi ebben a bajnokságban valamivel gyengébben játszott, ám az Európa-ligában csodásan teljesített. Reálisan értékelve az ETO-é lesz az aranyérem, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy az utolsó fordulóban a mentális állapot dönthet. A győrieknek van több veszítenivalójuk, a Ferencváros felszabadultabban, nyomás nélkül futballozhat a Zalaegerszeg ellen.”
Az ETO idényének sok nagyszerű pillanatát lehet felsorolni, de a Kisvárda elleni meccsek finoman szólva sem tartoznak ebbe a kategóriába. Az ősszel 2–0-s előnyből kapott ki 3–2-re a csapat, a tavasszal pedig ugyan kézben tartotta a mérkőzést, de nem használta ki a helyzeteit, a végén pedig izgulnia kellett, hogy megmarad-e egygólos vezetése. Megmaradt, de a két mérkőzés emléke nem túl szép.
„Két különböző típusú meccset játszottunk. Az elsőt nagyon sajnáljuk, nem szabadott volna elveszíteni. A második pedig egyáltalán nem volt egyszerű, az eredmény nem tükrözi a játék képét, hiszen uraltuk a találkozót, de a legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot. Nem tartott ébren esténként, hogy olyan forgatókönyveken gondolkozom, amelyekben ismét rosszul alakul valami. Bízom a csapatban, a tudásunkban. Van egy kis babonám, amely szerint csak kedvező eshetőségekre gondolok. Szerintem ha valaki így tesz, bevonzza a sikert.”
Bánáti Kevin már az első csapat tagja volt, amikor 2024-ben az ETO Ajkán harcolta ki a feljutást az NB I-be. Akkor egyszerűbb volt a feladat, hiszen a döntetlen is elég lett volna (1–0-ra nyert a csapat), ezúttal győzni kell, ha nem akarnak számolgatni, és fél szemmel az Üllői úti mérkőzés közvetítésére figyelve a ZTE-nek szurkolni. A győri drukkerek az idegenbeli mérkőzés ellenére akkor is többségben voltak a lelátón, sőt figyelmeztetni kellett őket, hogy csak akkor keljenek útra, ha van belépőjük a meccsre. Kisvárda persze nem Ajka, a város több mint 400 kilométerre fekszik Győrtől, míg Ajka nagyjából nyolcvanra. Bánáti szerint a körítés teljesen más ezekben a napokban, mint két éve, noha a rajongók felfokozott hangulata hasonló.
„Visszatekintve nagyon hosszúnak tűnik az elmúlt két év, ami gyönyörű időszak nekem és az egész csapatnak, főleg annak, aki itt van a legeleje óta. Sikerült feljutnunk a másodosztályból, aztán egy nehéz őszt követően jött a majdnem veretlen tavasz, szombaton pedig a bajnoki címért játszunk. Én a kispadról indultam, sokáig egy percet sem játszottam, mostanra pedig talán kimondhatom, hogy fontos játékosa vagyok az ETO-nak, amelyet gólokkal, gólpasszokkal is segítek a fontos pillanatokban – szép emlék a Fradi elleni győztes gólom.”
Az ETO FC szombat délután története ötödik bajnoki címéért száll harcba Kisvárdán. Hidegkuti Nándor irányításával 1963-ban félidényes bajnokságot nyert meg, 1982-ben és 1983-ban Verebes József, 2013-ban pedig Pintér Attila vezette aranyéremre a győri zöld-fehéreket. Hatvanhárom évvel ezelőtt a Ferencváros botlásai kellettek az aranyéremhez, 1982-ben és 1983-ban is a Fradit előzte meg a csapat, 13 évvel ezelőtt pedig az FTC elleni győzelemmel tette biztossá elsőségét az ETO.
|Tíz éven belül harmadszor dől el az első hely sorsa az utolsó fordulóban
A Magyar Labdarúgó-szövetség legutóbb a 2015–2016-os idényre szervezte át az NB I-et, azóta szerepel 12 csapat az élvonalban, s az elmúlt 10 évben immár harmadszor fordul elő, hogy a bajnoki cím sorsa az utolsó, 33. fordulóban dől el. Az ideit megelőzően tavaly alakult így, amikor a Ferencváros és a Puskás Akadémia versengett az aranyért, igaz, a felcsútiak csak abban az esetben lehettek volna elsők, ha a záró játéknapon megverik odahaza a DVTK-t, a zöld-fehérek pedig kikapnak Győrben az ETO-tól. Nem így történt, a PAFC mellett (4–3) ugyanis a Fradi szintén nyert (2–1), megvédve bajnoki címét.
Ennél is izgalmasabb volt az utolsó forduló 2017-ben, amikor a két bajnokaspiráns, a Honvéd és a Videoton egymással csapott össze a 33. játéknapon: azonos pontszámmal várta a két együttes a kispesti csatát, kevesebb győzelme miatt a Vidinek mindenképpen nyernie kellett volna az első helyhez. De nem nyert, Eppel Márton góljával 1–0-ra győzött, és bajnok lett Marco Rossi együttese.
Az említett két esetben az utolsó forduló előtt élen álló csapat lett végül az aranyérmes, ez szintén kedvező jel most az ETO FC-nek.
K. J.
LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
33
13
7
13
43–43
0
46
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
33
10
10
13
47–57
–10
40
|10. MTK Budapest
33
9
11
13
55–62
–7
38
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
33
6
4
23
31–70
–39
22