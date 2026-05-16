Bánáti Kevin már nagyon felemelné a trófeát

Nyolc perc alatt elfogytak a jegyek a kisvárdai stadion vendégszektorába a múlt héten, s amint a klub megnyitotta a hazai tribünökre szóló online jegyértékesítést, ott is pillanatok alatt eltűntek a szabad székek. A győriek minden erejükkel azon lesznek, hogy hazai pályát varázsoljanak kedvenceiknek a Várkerti Stadionból, ahová az ETO a bajnoki címért, azaz klubtörténelmet írni utazott pénteken.

„Nagyon gyorsan elfogytak a jegyek, hatalmas erőt adnak majd a szurkolóink, de gondolunk az otthoniakra is” – mondta lapunk megkeresésére Bánáti Kevin, a klub saját nevelésű támadója, aki hétfőn töltötte be 21. életévét. Beszélgetésünket követően derült ki, hogy a Katasztrófavédelem és az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére tekintettel (nincs biztosítva a szurkolók egészsége és épsége az előrejelzett csapadék- és szélviszonyok miatt) az ETO nem tartja meg a Dunakapu térre tervezett közös meccs­nézést szombaton Győrben. A közlemény nem szólt a vasárnapi díjátadóról, így a játékosok megfelelő időjárás esetén valószínűleg a téren veszik át arany- vagy ezüstérmeiket. Bánáti Kevint megkérdeztük, a Bajnokok Ligájában lesz-e a csapat következő tétmérkőzése.

„Nagyon reméljük… Akármennyire is változatlan a felkészülés módja, lehetetlen figyelmen kívül hagyni, hogy mekkora tétért játszunk szombaton. Ahogyan Tóth Rajmund is mondta a héten a Nemzeti Sportban, semmi különöset nem csinálunk, tulajdonképpen édes teherként éljük meg a helyzetet. Abban is csatlakozni tudok hozzá, hogy már nagyon felemelném a trófeát… Rengeteg munkát fektettünk bele ebbe az évadba, a szép pillanatok mellett hullámvölgyeink is voltak, jó lenne, ha kifizetődne mindez. Hogy milyen felállásban találkozunk a Kisvárdával, azt csak ellenfelünk tudja. Nem foglalkoztunk azzal, milyen nyilatkozatok vagy játékosmozgások hírei érkeztek onnan. A videós anyagok az egymás elleni meccseinkről készültek.”

NS-SZAKÉRTŐ: TAKÁCS ÁKOS, AZ FTC-VEL (2004) ÉS AZ ETO-VAL (2013) IS BAJNOK VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ Takács Ákos „Mivel az Üllői úton nőttem fel s lettem élvonalbeli labdarúgó, talán érthető, hogy ezer szállal kötődöm nevelőegyesületemhez. Ha tehetem, ott vagyok az FTC valamennyi meccsén, a B-közép tagjaként szurkolok neki. Természetesen Győrhöz is sok szép emlék és siker köt, a második legkedvesebb klubom az ETO. Borbély Balázs és stábja remek munkát végez Győrben, az együttes a legszebb játékot nyújtja az élvonalban: látványos, szervezett és hatékony. A Fradi ebben a bajnokságban valamivel gyengébben játszott, ám az Európa-ligában csodásan teljesített. Reálisan értékelve az ETO-é lesz az aranyérem, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy az utolsó fordulóban a mentális állapot dönthet. A győrieknek van több veszítenivalójuk, a Fe­rencváros felszabadul­tabban, nyomás nélkül futballozhat a Zalaegerszeg ellen.”

Az ETO idényének sok nagyszerű pillanatát lehet felsorolni, de a Kisvárda elleni meccsek finoman szólva sem tartoznak ebbe a kategóriába. Az ősszel 2–0-s előnyből kapott ki 3–2-re a csapat, a tavasszal pedig ugyan kézben tartotta a mérkőzést, de nem használta ki a helyzeteit, a végén pedig izgulnia kellett, hogy megmarad-e egygólos vezetése. Megmaradt, de a két mérkőzés emléke nem túl szép.

„Két különböző típusú meccset játszottunk. Az elsőt nagyon sajnáljuk, nem szabadott volna elveszíteni. A második pedig egyáltalán nem volt egyszerű, az eredmény nem tükrözi a játék képét, hiszen uraltuk a találkozót, de a legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot. Nem tartott ébren esténként, hogy olyan forgatókönyveken gondolkozom, amelyekben ismét rosszul alakul valami. Bízom a csapatban, a tudásunkban. Van egy kis babonám, amely szerint csak kedvező eshetőségekre gondolok. Szerintem ha valaki így tesz, bevonzza a sikert.”

Olekszandr Piscsurnak (középen) és győri csapattársainak nincsenek szép emlékei az ETO legutóbbi kisvárdai meccséről… (Fotó: Czinege Melinda)

Bánáti Kevin már az első csapat tagja volt, amikor 2024-ben az ETO Ajkán harcolta ki a feljutást az NB I-be. Akkor egyszerűbb volt a feladat, hiszen a döntetlen is elég lett volna (1–0-ra nyert a csapat), ezúttal győzni kell, ha nem akarnak számolgatni, és fél szemmel az Üllői úti mérkőzés közvetítésére figyelve a ZTE-nek szurkolni. A győri drukkerek az idegenbeli mérkőzés ellenére akkor is többségben voltak a lelátón, sőt figyelmeztetni kellett őket, hogy csak akkor keljenek útra, ha van belépőjük a meccs­re. Kisvárda persze nem Ajka, a város több mint 400 kilométerre fekszik Győrtől, míg Ajka nagyjából nyolcvanra. Bánáti szerint a körítés teljesen más ezekben a napokban, mint két éve, noha a rajongók felfokozott hangulata hasonló.

„Visszatekintve nagyon hosszúnak tűnik az elmúlt két év, ami gyönyörű időszak nekem és az egész csapatnak, főleg annak, aki itt van a legeleje óta. Sikerült feljutnunk a másodosztályból, aztán egy nehéz őszt követően jött a majdnem veretlen tavasz, szombaton pedig a bajnoki címért játszunk. Én a kispadról indultam, sokáig egy percet sem játszottam, mostanra pedig talán kimondhatom, hogy fontos játékosa vagyok az ETO-nak, amelyet gólokkal, gólpasszokkal is segítek a fontos pillanatokban – szép emlék a Fradi elleni győztes gólom.”

Az ETO FC szombat délután története ötödik bajnoki címéért száll harcba Kisvárdán. Hidegkuti Nándor irányításával 1963-ban félidényes bajnokságot nyert meg, 1982-ben és 1983-ban Verebes József, 2013-ban pedig Pintér Attila vezette arany­éremre a győri zöld-fehéreket. Hatvanhárom évvel ezelőtt a Ferencváros botlásai kellettek az aranyéremhez, 1982-ben és 1983-ban is a Fradit előzte meg a csapat, 13 évvel ezelőtt pedig az FTC elleni győzelemmel tette biztossá elsőségét az ETO.