Itt a játékos, a jogász és a vízilabdaelnök válasza Mihók Attila piros lapos botrányára

A Dunaújváros–UVSE leány serdülő országos bajnoki döntőn készült videófelvételen az 1:14:45 körüli időponttól látható az a jelenetsor, amely azóta élénk vitát váltott ki.

A felvételen az látható, hogy Mihók Attila egy játékvezetői döntést követően – miután lányát, Mihók Mandulát kipontozódás miatt kiállították – földhöz vág egy műanyag jelzőeszközt, majd tovább reklamál a játékvezetőknél. A jelenet után a bíró piros lapot mutat fel az edzőnek, aki ezt láthatóan nehezen viselve, az 1:15:00 körüli időpontban még a játékvezető kezét is megfogja, miközben továbbra is indulatos mozdulatokkal és gesztusokkal reagál.

Mihók Attila – talán megelőzve a várható vihart – saját Facebook-oldalán fejtette ki véleményét az ügyről, bírálva az ítéletet, ugyanakkor elismerve azt is, hogy reakciója nem volt sportpályára való. Idézet az edző bejegyzéséből:

„A teljesen felfoghatatlan játékvezetői ítélet után adott reakcióm miatt a piros lap jogos volt. A sportpályákra nem való az indulat, és ezt szankcionálni kell – az én esetemben főként. A büntetést le fogom tölteni, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a reakciómmal jogos alapot adtam erre a döntésre. De talán ritkábban fordulnának elő ezek a kifogásolható magatartásformák, ha az ilyen esetek után valóban körültekintően megvizsgálná egy független bizottság – nem a játékvezetői rendszer és nem az érintett ellenőr köre –, hogy mi váltotta ki ezt az egyébként helytelen reakciót” – írta Mihók Attila.

Lapunkhoz eljutott információk szerint a helyszínen tartózkodók közül többen úgy érezték, hogy a szituáció túlmutatott egy szokásos sportszakmai reklamáláson. Szemtanúk és fültanúk állítása szerint sértő, a játékvezetőt női mivoltában is rendkívül lealacsonyító kifejezések hangozhattak el a játékvezetők irányába; tudomásunk szerint ezek részletei a mérkőzés jegyzőkönyvébe is bekerülhettek.

Lapunk kérésére dr. Borbély Zoltán ügyvéd, büntető- és sportszakjogász is megtekintette a felvételt. Véleménye szerint az edző viselkedése hosszabb eltiltást is eredményezhet egy fegyelmi eljárás során, és szerinte nem kérdés, hogy az ügynek a szövetség fegyelmi bizottsága elé kell kerülnie.

„Mivel a sportesemény felfokozott hangulatú helyszínnek számít, Mihók Attila tárgyak dobálásával megvalósított cselekménye nem minősül garázdaságnak, ugyanakkor mindenképpen megbotránkoztató. Amennyiben a játékvezetőt személyében valóban súlyosan lealacsonyító jelzővel illette, az akár becsületsértésnek is minősülhet, de ezt nyilván az érintettnek kell eldöntenie: továbbviszi-e az ügyet, és kezdeményez-e magánvádas eljárást” – fejtette ki véleményét dr. Borbély Zoltán.

Az eset különösen azért váltott ki erős reakciókat, mert mindez utánpótlás-mérkőzésen, kiskorú sportolók és nézők jelenlétében történt. Több sportági szereplő is arról beszélt lapunknak, hogy az ilyen helyzetekben az edzők felelőssége kiemelten fontos, hiszen viselkedésük mintát jelent a fiatal játékosok számára.

Mihók Attila a magyar női vízilabda meghatározó alakja: korábban a női válogatott társ-szövetségi kapitánya volt, részt vett a párizsi olimpiai ciklus szakmai munkájában, jelenleg pedig az MVLSZ leány tehetséggondozó programjának vezetője, emellett a dunaújvárosi utánpótlásban dolgozik.

A Nemzeti Sport megkérdezte a magyar női vízilabda-válogatott egyik játékosát is, aki korábban dolgozott Mihók Attila irányítása alatt, és kérte, hogy nevét ne hozzuk nyilvánosságra. A játékos úgy véli, az eset valóban árthat a női vízilabda megítélésének. Hozzátette: a játékvezetők nem főállású szakemberek, ami szerinte nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a játékvezetés színvonala talán nem fejlődik kellő ütemben. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy attól kritikát megfogalmazni a bíráskodással szemben, aki ilyen módon viselkedik a medence mellett, nem tartja elfogadhatónak.

A történtek mindenesetre ismét ráirányították a figyelmet arra, hol húzódik a határ a szenvedélyes edzői reakció és a sportszerűség kereteit messze átlépő viselkedés között. Ezért kereste meg a Nemzeti Sport Madaras Norbertet, a Magyar Vízilabda-szövetség elnökét, aki nem tagadta: forr a levegő a női serdülő bajnoki döntőn történtek miatt.

„A mérkőzést követően azonnal cselekedtünk, és minden érintettet bevonunk az ügy kivizsgálásába, mert a játékvezetés és az elfogadhatatlan edzői reakció kérdéskörét is alaposan meg kell vizsgálnunk. A vízilabda nem erről szól, és nem is szólhat erről. Véleményem szerint különösen sajnálatos, ahogyan egy női játékvezetővel viselkedett egy szövetségi alkalmazott” – mondta Madaras Norbert.

„A megjelent Facebook-poszt után én hívtam fel Mihók Attilat, mert rendkívül aggályosnak tartom mindazt, ahogyan és aminek ott először hangot adott. Annyit mondhatok, hogy az ügy minden részletét kivizsgáljuk, és az eset nem marad következmények nélkül. Ez elemi kötelességünk azokkal a szülőkkel szemben is, akik a jeleneteket látva aggódó leveleket és üzeneteket küldtek. A magyar vízilabdában nem lehetnek ilyen esetek” – zárta egyértelmű helyzetértékelését Madaras Norbert.