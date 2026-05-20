Hokigálával szinte biztos az elitben maradás!; Nikitschert sokkolták Rossi szavai

2026.05.20. 00:02
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Kiütötte a briteket, és már csak matematikailag nem bennmaradó a magyar hokiválogatott. A születésnapos Majoross Gergely kapitány együttese csodálatos hatvan perccel ajándékozta meg szurkolóit – és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítóját, Kapolcsi-Szabó Bencét. Elemzés, tudósítás, statisztikák és látogatás a FIFA-múzeumban – címlapsztori két oldalon.

Nikitscher Tamás csak lassan ocsúdik fel a sokkból. A portugál Rio Ave magyar légiósa nehezen emészti meg, hogy Marco Rossi egy sor középpályást is eléje sorolt, amikor megkérdezték, miért nem tagja a válogatott keretnek. A mögötte lévő hónapokra és arra, hogy stabil tagja lett csapatának, viszont nagyon büszke.

Már 17 vb-résztvevő véglegesítette a keretét. Kétoldalas összeállításunkban a névsorok mellett Neymar beválogatása, a hatodik vb-jére készülő Cristiano Ronaldo, Ronald Koeman holland kapitány és a reaktivált (?) Manuel Neuer is megkapta a méltó felületet.

Kun Anna a hétvégén visszatér. Eb-bronzérmes párbajtőrözőnk letöltötte kétéves eltiltását, amit egészen banális dologért kapott (háromszor elmulasztotta közölni a doppingellenőrökkel, hogy hol tartózkodik…), és visszatér a világkupa-sorozatba. Kovács Erika megvizsgálta, mit is remélhetünk tőle.

…és még: 22 év után bajnok az Arsenal; egyenlített a Falco a kosárdöntőben; Európa-liga-döntő a Freiburg és az Aston Villa között; szabadkártyáért folyamodott a kézilabda-szövetség; vihar a kerékpárosok közgyűlésén.

