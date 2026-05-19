Jégkorong-vb: Ausztria a letteket is elintézte a mieink csoportjában

A továbbjutás szempontjából fontos mérkőzést játszott egymással Lettország és Ausztria. A „sógorok” eddig hozták a két, saját szemszögükből kötelező győzelmet, a brit és a magyar válogatott ellen, utóbbi nekünk kifejezetten fájó, hiszen a játék képe alapján válogatottunk is nyerhetett volna. A lettek egy-egy győzelemmel és vereséggel álltak két fordulót követően, Svájctól 4–2-re kaptak ki, de a németeket 2–0-ra megverték.

A nagy tét érződött az egész meccs során, többet volt a korong Lettországnál, de Ausztria jóval kevesebb helyzetből is veszélyes tudott lenni. A 28. perc elején megszerezték a vezetést az osztrákok, Tim Harnisch lövése átment Kristers Gudlevskis mamutja felett. Rudolfs Balcer a harmadik játékrész elején egyenlített, ám a lettek öröme nem tarthatott sokáig, ugyanis emberelőnyben Benjamin Nissner közelről betalált, így ismét Ausztriánál volt az előny. Az utolsó percekben nyomtak a lettek, de Atte Tolvanen eszén nem tudtak túljárni, sőt a lefújás előtt Vinzenz Rohrer üres kapura is betalált, az osztrákok tehát 3–1-re nyertek és továbbra is hibátlanok a világbajnokságon.

A másik csoportban Norvégia és Olaszország találkozott egymással, és bár az olaszok 30 alkalommal lőttek kapura, egyszer sem találtak be, így három összecsapás után nulla ponttal és mindössze egy szerzett góllal állnak. A norvégok már az első harmadban megszerezték a vezetést Eskild Bakke Olsen révén, majd a középső játékrészben még kettőt hozzátettek. Az utolsó húsz percet sem úszták meg az olaszok, Tinus Luc Koblar is feliratkozott az eredményjelzőre, Norvégia 4–0-ra győzött.

A vb eddigi mind a 22 mérkőzésén az a csapat győzött, amely vezetéshez jutott. A 20.20 órakor kezdődő magyar–brit találkozó – bár még négy forduló hátra lesz – döntő fontosságú lehet a bennmaradás, illetve a kiesés szempontjából.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Lettország–Ausztria 1–3

20.20: Magyarország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Norvégia–Olaszország 4–0

20.20: Szlovákia–Szlovénia

