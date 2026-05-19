Majoross Gergely: Volt egy tervünk, ezt többé-kevésbé megvalósítottuk

KAISER TAMÁS
2026.05.19. 23:38
Majoross Gergely szerint a fegyelmezettségnek köszönhető a britek elleni kiütéses siker (Fotó: NSO Tv)
A magyar férfi jégkorong-válogatott magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott Nagy Britannia felett Zürichben az A-csoportos világbajnokságon. A mérkőzés után Majoross Gergely szerint a második harmadban többször is viharba került a válogatott, de fegyelmezett volt, és átvészelte ezt az időszakot. A szövetségi kapitány elárulta, nagyon büszke Nagy Krisztiánra, aki úgy reagált az eseményekre, ahogy.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–NAGY-BRITANNIA 5–0 (2–0, 1–0, 2–0) – élőben az NSO-n!
Zürich, Swiss Life Arena. 7996 néző. V: Bloyer (amerikai), Borga (svájci) – Durmis (szlovák), Söstumoen (norvég)
MAGYARORSZÁG: BÁLIZS – Stipsicz, Horváth M. (1) / HADOBÁS, Ortenszky (1) / Kiss R., Garát / Tornyai – Horváth B. (2), Sebők, TERBÓCS 2 / Erdély, SZONGOTH 1, Galló / Papp K., Hári, SOFRON / Vincze P. (1), NAGY K. 2, Sárpátki (2) / Nemes. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely.
NAGY-BRITANNIA: Bowns – Halbert, Richardson / Tetlow, Hazeldine / T. Brown, Steele / Jenion, Clements – Kirk, C. Neilson, Dowd / Waller, Perlini, L. Neilson / Lachowicz, Betteridge, Curran / Shudra, Davies, Harewood. Szövetségi kapitány: Peter Russell.
Kapura lövések: 23–26
Emberelőny-kihasználás: 0/5 ill. 0/3

Jégkorong
4 órája

Fantasztikus győzelemmel karnyújtásnyira került a mieink bennmaradása a hoki-vb-n

Bálizs a kapujára tartó mind a 26 lövést kivédte, Terbócs és Nagy Krisztián duplázott, Szongoth csodagólt lőtt. A mieink első három meccsük után továbbjutó helyen állnak.

 

