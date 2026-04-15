Vb 2026: száz dollárba is kerülhet egy vonatjegy az angolok meccsére

A The Athletic beszámolója szerint az illetékesek azt tervezik, hogy arra a vasúti járatra, amely New Yorkból a MetLife Stadiumba, az angolok Panama elleni csoportmeccsének helyszínére megy, több mint 100 dollárba kerülnek majd a retúrjegyek, miközben ez az ár jelenleg kevesebb mint 13 dollár.

„Újabb nap, újabb átverés a világbajnokságon, mi folyik itt?” – írta X-oldalán az angol válogatott szurkolói csoportja.

Ez a hír nem sokkal azt követően látott napvilágot, hogy kiderült, a Boston belvárosából a Foxborough-i Gillette Stadiumba induló járatokra megnégyszerezik a jegyek árát, amelyek így 80 dollárba kerülnek majd.

Chuck Schumer New York-i szenátor az X-en azt írta, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 11 milliárd dollárt „kaszál” a nyári világbajnokságon, mégis a New York-i ingázóknak és lakosoknak kell állniuk a számlát. Hozzátette, a FIFA lépjen fel és fedezze a rendező városok és államok közlekedési költségeit!

Érdekesség, hogy a 2024-es németországi Európa-bajnokságon a mérkőzésjeggyel rendelkező szurkolók kedvezményes áron vehették igénybe a tömegközlekedési eszközöket.