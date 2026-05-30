Kozák Luca: Végre a futás eleje és a vége is összejött!

VINCZE SZABOLCS
2026.05.30. 16:54
Kozák Luca (Fotó: Kovács Péter)
Bydgoszcz atlétika Kozák Luca
A lengyelországi Bydgoszczban fantasztikus győzelmet aratott 100 méter gáton Kozák Luca, aki három századot faragott saját országos csúcsából. Már úton is van a következő versenyére, szerdán a finnországi Turkban áll rajthoz.
23 órája

Kozák Luca óriási országos csúccsal győzött Bydgoszczban – videó

A magyar sprinter három századmásodpercet javított a saját rekordján.

FANTASZTIKUSAN VERSENYZETT a lengyelországi Bydgoszczban rendezett aranykategóriás versenyen, az Irena Szewinska Memorialon a gátfutó Kozák Luca, aki nemcsak a saját maga által tartott országos csúcsot döntötte meg három századdal, hanem elsőként is ért célba, olyan ellenfeleket legyőzve, mint az Európa-bajnok lengyel Pia Skrzyszowska, vagy az olimpiai döntős amerikai Alaysha Johnson. Csak az összehasonlítás végett: Skrzyszowska 12.37-es, Johnson 12.31-es egyéni csúccsal rendelkezik.

„Nagyon szépen összerakott futás volt a pénteki, amit azóta egyébként vissza is néztem. Most nemcsak a rajtom volt jó, hanem a futásom vége is, ami azért különleges számomra, mert eddig vagy az eleje sikerült, vagy a vége. Végre mindkettő összejött!” – mondta lapunknak Kozák Luca, akit a gdanski repülőtéren értünk utol, mert éppen a következő versenyére utazott Finnországba.

A DSC-SI sportolója remek formában van, amit az is bizonyít, hogy ez már a harmadik csúcsa volt idén, márciusban 7.88-at futott fedett pályán, 60 gáton, májusban pedig a 4x100 méteres váltóval ért célba 43.32 alatt. Jól sikerült a felkészülésük edzőjével, Suba Lászlóval, a múlt héten 12.86-tal kezdte a szabadtéri szezont Savonában, ami nem rossz, mégsem volt elégedett vele, jobbat várt magától.

„Gátfutásban nehéz tervezni, mert bármi közbejöhet, de a pénteki versenyen nagyok jók voltak az időjárási körülmények, nem fújt szembe, és nem is forgott a szél, ami a legrosszabb. Persze kellett egy kis szerencse is, jó kis mezőny volt. Pia Skrzyszowska mellett futhattam, amit szeretek, mert jó a ritmusa, ezt ki tudtam használni, rá tudtam tapadni – emlékezett vissza a debreceni sprinter. – Egyébként legutóbb még junior korában, 2021-ben győztem le, azúta nem sikerült, jelenleg ő az egyik legjobb európai gátas.”

Edzőjével együtt a fő céljuk idén a magyar rekord újabb megdöntése volt, arra azonban ők sem feltétlenül számítottak, hogy már májusban sikerülhet, hiszen az augusztusi Európa-bajnokságra szeretnék élesíteni a csúcsformát, addigra már stabilan 12.7 körül futni. Lengyelországban „csak” 12.80-on belüli idő volt a cél, Luca már az elődöntőben századra pontosan annyival ért célba.

„Az elmúlt években abban léptünk előre a legnagyobbat, hogy sikerült átállítani az edzésprogramot, hiszen hétfőn leszek harmincéves, ezt pedig valahogy le kellett követnünk. Jól sikerült. 2024-ben a derekammal volt probléma, rá is ment az idényem, kisebb mélypontra kerültem, de megtanultuk kordában tartani, változtattunk, így ezzel most már nincs gond – tette hozzá Kozák Luca, aki szerdán Turkuban áll rajthoz, június 16-én Ostravában, június 26-án Zágrábban, július 14-én pedig a budapesti Gyulai Memorialon, de egy-két versenyt még terveznek júliusban. – Messze van még az Eb, addig okosan kell versenyezni, kitalálni, miért és hol indulok. hogy meglegyen az egyensúly versenyzés és edzés között.”

KOZÁK LUCA FELNŐTT MAGYAR CSÚCSAI 100 M GÁTON

12.71    Székesfehérvár               2020

12.70    Budapest           2022

12.69    München            2022

12.66    Bydgoszcz         2025

KOZÁK LUCA FELNŐTT MAGYAR CSÚCSAI 60 M GÁTON

7.97      Glasgow             2019

7.92      Nyíregyháza     2022

7.88      Torun    2026

 

 

