Magyar sikerek a vitorlázórepülő-világbajnokságon
Magyar érem is született a lengyelországi vitorlázórepülő-világbajnokságon.
Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban a lengyelországi vitorlázórepülő-világbajnokságon.
A Magyar Vitorlázórepülő-szövetség tájékoztatása szerint a 18 méteres géposztályban is jól szerepeltek a magyar pilóták: Negro Kornél a hetedik, míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a Czestochowa közelében, a Rudniki reptér környezetében megrendezett versenyt.
A magyar csapat a nemzetek összesített rangsorában negyedik lett a sportág 40. világbajnokságán, olyan hagyományosan erős vitorlázórepülő nemzeteket előzött meg, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Csehország, Olaszország vagy Ausztria.
