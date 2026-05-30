Magyar sikerek a vitorlázórepülő-világbajnokságon

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.05.30. 12:45
(Fotó: facebook.com/soaringhungary)
Magyar érem is született a lengyelországi vitorlázórepülő-világbajnokságon.

 

Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban a lengyelországi vitorlázórepülő-világbajnokságon.

A Magyar Vitorlázórepülő-szövetség tájékoztatása szerint a 18 méteres géposztályban is jól szerepeltek a magyar pilóták: Negro Kornél a hetedik, míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a Czestochowa közelében, a Rudniki reptér környezetében megrendezett versenyt.

A magyar csapat a nemzetek összesített rangsorában negyedik lett a sportág 40. világbajnokságán, olyan hagyományosan erős vitorlázórepülő nemzeteket előzött meg, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Csehország, Olaszország vagy Ausztria.

 

